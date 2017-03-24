​10 гениальных вещей в архитектуре и дизайне, которым мы научились у японцев

Есть много историй о том, откуда взялся на кухне остров, но все они сводятся примерно к одному и тому же. Многие говорят, что они появились в английских особняках, где на рабочих кухнях вокруг острова работали вместе кухарки и служанки. Другие, что остров возник на ресторанных кухнях, где тоже много людей занимались одним делом. Правда же в том, что тот же самый подход был в японских домах еще до ресторанов в Европе и английских особняков. В одном доме проживало 2-3 поколения с разными ветвями, а на кухне работали сразу 4-5 девушек и женщин от 12 до 99 лет! Удобная перегородка между кухней и столовой может быть большой и широкой, может быть узкой, как в оригинале. В минималистичном интерьере она смотрится отлично!