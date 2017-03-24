​10 гениальных вещей в архитектуре и дизайне, которым мы научились у японцев

Двери-слайдеры? Открытая планировка? Террасы вровень с полом? Минимализм в принципе? Все эти достижения, которые претерпели огромные изменения в самой Японии и в Европе, пришли к нам из страны Восходящего солнца.
Подход к планированию дома с помощью подиумов и разного уровня этажей придумали японцы. Дело в том, что они уже очень давно самостоятельно строят свои дома по каркасной технологии из дерева, потому добавить там 30 см, убрать там 60 см не составляло труда. Так, спальни получались более маленькими и компактными, зато в гостиной была полуторная высота за те же средства, что и обычно. А минимализм в дизайне лестниц, особенно в сравнении со стилем кантри или классикой, и вовсе гениален.
Открытая планировка кухни-гостиной в традиционном японском доме была дополнена дверьми-слайдерами между этими помещениями, которые позволяли при необходимости добавить приватности. Сейчас, когда повседневная жизнь в доме немного изменилась, они больше не нужны. Так, мама получает сразу кухню, удобную столовую, за которой кушают и играют дети, гостиную с телевизором и детскими игрушками, а также террасу для детей на солнечном месте практически в одном помещении, которое легко обозревается из кухни.
Стиль SPA в ванной комнате – это всего лишь сочетание дерева, камня, минимализма, серого и шоколадного оттенков, а также красивых тропических растений. Подробнее о нем читайте здесь.
Сейчас ниши есть практически в любом стиле дизайна интерьера, но изначально, когда в Европе все еще жили в грубоватых домах из камня, похожих на погреба, а в США – в вигвамах, в Японии уже были ниши, полочки, встроенные шкафы и интегрированные кухни из дерева.
Есть много историй о том, откуда взялся на кухне остров, но все они сводятся примерно к одному и тому же. Многие говорят, что они появились в английских особняках, где на рабочих кухнях вокруг острова работали вместе кухарки и служанки. Другие, что остров возник на ресторанных кухнях, где тоже много людей занимались одним делом. Правда же в том, что тот же самый подход был в японских домах еще до ресторанов в Европе и английских особняков. В одном доме проживало 2-3 поколения с разными ветвями, а на кухне работали сразу 4-5 девушек и женщин от 12 до 99 лет! Удобная перегородка между кухней и столовой может быть большой и широкой, может быть узкой, как в оригинале. В минималистичном интерьере она смотрится отлично!
Традиционно кухня в японском доме была его частью, его сердцем, его очагом. Она не оформлялась особо, все пространства плавно перетекали друг в друга. В Европе кухня очень часто была отдельной маленькой комнатой с совершенно иной, нежели гостиная, атмосферой. На востоке же повседневная жизнь шла иначе – семейный дом был открытым пространством, где маме у плиты было очень удобно следить за всем, что происходит в доме. Японский дом по планировке изначально нацелен именно на домохозяек и мам, и лишь в дизайне он иногда отстает от современности, используя слишком минималистичные образы.
Кабинет в японском доме изначально предназначается не для ноутбука, а для выполнения домашнего задания детьми и рисования, детских игр. Так, есть три самых популярных места его расположения – рядом с кухонным гарнитуром (под его стиль), под лестницей в гостиной и в холле второго этажа. Так он не занимает места и всегда находится недалеко от мамы, ведь даже холл обозревается из гостиной, а иногда и из кухни.
Раньше весь японский дом был составлен из дверей-слайдеров, которые могли двигаться в разные стороны. Потом появились сплошные стены, комбинации из дверей-слайдеров и стен, а также полностью глухие стены. Сейчас современный мир нашел универсальный компромисс – больше остекления в гостиной и со стороны заднего дворика, меньше – со стороны дороги.
Изначально японский дом относится к такой древней традиции, что в нем не было места для светильников, люстр, ламп и тому подобных европейских источников света. Можно сказать, традиционный дом адаптировался к современному освещению недавно и сделал это очень лаконично – он использует в основном модные светильники с атмосферой лофта или глянцевой футуристики, что очень эффектно!
Деревянные террасы, как и двери-слайдеры к ним, придумали японцы. Теплые, приятные, идеальные для игр детей на свежем воздухе и буквально спасение для детей и молодых мам в пригороде, где нет детских площадок или если у вас много детей. Уровень террасы совпадает с уровнем пола в доме, что очень удобно. Но самое важное, что в японском доме террас может быть несколько – узкие в 1 метр вдоль спален на первом этаже, широкие – возле гостиной и столовой, еще среднего размера – возле кухни и прачечной, чтобы развесить там на вешалках постиранное белье. Кроме того, очень важно, что все игровые террасы видны через окна из кухни и гостиной, то есть всех зон, где обычно пребывает мама, готовит, убирает, занимается с младшими детьми.
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