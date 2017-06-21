30 кв. метров чистого рационализма в студии

Мы видели немало вариантов студийной планировки, где дизайнеры очень профессионально подошли к расстановке мебели, выбору отделки и декора, что кажется, будто количество квадратных метров – величина чисто условная. Ведь эти 30 квадратов можно обустроить так, что и одному будет тесно, или так, что и втроем станет вполне удобно.
Но сегодняшний вариант от Nomad Studio побьет все рекорды. При этом сделает столь изящно и просто, что вы наверняка захотите парочку из его гениальных идей воплотить и в своей, совсем не малогабаритной квартире. Интересно?
Монохромная палитра и удобная расстановка сделали так, что эта кухня с удивительно маленькой (не будем лукавить!) барной стойкой стала мечтой многих из нашей редакции. Модули от пола до потолка позволят не ущемлять себя по части хранения запасов любимых продуктов и с комфортом готовить практически все. Правильная расстановки потолочных светильников и ленточной подсветки по дну навесных шкафчиков не удивляет, но все же несказанно радует. А коллаж с фотографиями над барной стойкой с эргономичными креслами можно превратить в доску желаний (или это именно она и есть?).
Пожалуй, самое ужасное в этой квартире – карусель дверей прямо на входе. И ведь ни от одной из них нельзя отказаться! Конечно, со временем можно научиться открывать и закрывать это трио в правильной последовательности, разработать алгоритм, оповестить всех гостей, позволить им и себе набить пару шишек… Но если вы предпочитаете простые решения сложных проблем, вам понравится изящный вариант, предложенный дизайнерами.
Изначально в студии не было запланировано спальное место с кроватью. Как и в большинстве малогабаритных квартир тут спали на диване в нише и не особо беспокоились об этом, ведь квартирка, и вправду, очень маленькая, чего тут мудрствовать. Но специалисты из Nomad Studio предложили владельцам вариант, от которого те не смогли отказаться.
Так выглядит эта белоснежная шкатулка с секретами. Что скрывается за всеми этими дверцами? Только ли внушительных размеров гардеробная система? Кажется, что дивану одиноко в этой пустой комнате. Зато как легко наводить здесь порядок! Да сама эта комната и есть порядок! Просто мечта перфекциониста и владельца робота-пылесоса не самой продвинутой модели, ведь здесь ваш супер-помощник точно нигде не застрянет.
Но вы все равно ни за что не догадаетесь, сколь много всего за этими белоснежными створками. Тогда просто придумайте, что там было бы у вас. Спорим, дизайнеры удивят вас неожиданным ходом и на этот раз!
За парой дверей прячется удобное рабочее место да еще и со стеной, покрытой намагниченной краской. Будет, где разместить всевозможные напоминалки некоторым из нас. А стул взят из зоны столовой, ведь его высота легко регулируется, потому он может из барного превратиться в удобное офисное парой нажатий на рычаг газлифта для изменения высоты сидения.
Если вы живете в одиночестве, вам, возможно пригодится просторный стол, за которым можно разместиться и вдвоем. Но куда же исчезла ниша, в которой раньше стоял диван?
Не бойтесь, вам не придется спать в маленькой закрытой коробке. Но вот когда придут гости, вы порадуетесь, что можете спрятать свою кровать за белыми дверцами. А какой вместительный ящик под самой кроватью! Фен-шуй, конечно, говорит, что пространство под кроватью должно быть пустым, чтобы энергия гармонично укутывала вас во время сна. Но китайскую мудрость можно оставить до тех времен, пока появится более просторная квартира. А пока в фаворе – гениальные идеи дизайнеров для жизни в малогабаритном квартире!
Ему нашлось место в «спальне». Только вот это не совсем привычный формат устройства. Это просто проектор, при этом можно взять даже самый дешевый, потому что площадь картинки будет очень маленькая.
Современная, но вполне обычная. Но не все так просто и здесь. Смотрите ниже.
Рядом с огромным зеркалом в нише за дверью. Отметьте и наличие полочек над ней. Будет где расставить все средства и даже для банных полотенец место останется.
Все просто. Выбор дизайнеров – сдвижная дверь амбарного типа из матового оргстекла для ванной комнаты.
А за узкими дверцами гардероба хватит место для сезонной одежды и обуви. Столь маленькая ширина дверей ничуть не мешает удобству хранения, не травмирует входную дверь и никогда не заблокирует человека в промежутке между парой дверей.
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