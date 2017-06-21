30 кв. метров чистого рационализма в студии

Мы видели немало вариантов студийной планировки, где дизайнеры очень профессионально подошли к расстановке мебели, выбору отделки и декора, что кажется, будто количество квадратных метров – величина чисто условная. Ведь эти 30 квадратов можно обустроить так, что и одному будет тесно, или так, что и втроем станет вполне удобно.

Но сегодняшний вариант от Nomad Studio побьет все рекорды. При этом сделает столь изящно и просто, что вы наверняка захотите парочку из его гениальных идей воплотить и в своей, совсем не малогабаритной квартире. Интересно?