13 древних хитростей в строительстве от рачительных японцев

Японская архитектура полна очень удобных и практичных решений, планировок и методов, которые до сих пор помогают домам быть современными. Изначально японский дом был достаточно холодным, составленным из квадратных зон/комнат, которые были разделены друг с другом и отделены от внешнего мира дверьми-слайдерами из рисовой бумаги на деревянном каркасе. Получается, что не было разницы между внешними и внутренними стенами, террасы были сразу вровень с полом и тоже являлись важной частью дома. Многие детали традиционного японского дома до сих пор могут помочь вам сэкономить на строительстве коттеджа. Давайте посмотрим, какие именно.

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