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13 древних хитростей в строительстве от рачительных японцев

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Lがつなぐ家 群馬県 前橋市, 田村建築設計工房 田村建築設計工房 Столовая комната в эклектичном стиле
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Японская архитектура полна очень удобных и практичных решений, планировок и методов, которые до сих пор помогают домам быть современными. Изначально японский дом был достаточно холодным, составленным из квадратных зон/комнат, которые были разделены друг с другом и отделены от внешнего мира дверьми-слайдерами из рисовой бумаги на деревянном каркасе. Получается, что не было разницы между внешними и внутренними стенами, террасы были сразу вровень с полом и тоже являлись важной частью дома. Многие детали традиционного японского дома до сих пор могут помочь вам сэкономить на строительстве коттеджа. Давайте посмотрим, какие именно.

А более подробно о японском традиционном доме вы можете узнать здесь.

​Отсутствие чердака и теплая кровля

山並みを望む家, STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所） STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所） Дома в стиле модерн
STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所）

STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所）
STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所）
STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所）

Плоская или низко-скатная кровля без чердака и межэтажных перекрытий, которая позволяет сделать в любой комнате полуторную высоту – это прекрасная идея из японской архитектуры. Здесь не обязательно нужны мансардные окна, можно ограничиться окнами на фронтонах. Сама же кровля хорошо утепляется с внутренней стороны, так как перекрытия отсутствуют. Этот дом от фирмы STaD как раз такой!

​Маленькие комнаты и большие окна

山並みを望む家, STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所） STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所） Дома в стиле модерн
STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所）

STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所）
STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所）
STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所）

Чтобы скомпенсировать обычную 20-метровую гостиную и спальни по 10 метров, стоит использовать двери-слайдеры в пол, с выходом на террасу или с французским балконом для мансарды.

​Навесы вместо гаражей

山崎の住宅, 一級建築士事務所co-designstudio 一級建築士事務所co-designstudio Дома в скандинавском стиле Дерево Белый
一級建築士事務所co-designstudio

一級建築士事務所co-designstudio
一級建築士事務所co-designstudio
一級建築士事務所co-designstudio

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​Открытая планировка с четким зонированием

Lがつなぐ家 群馬県 前橋市, 田村建築設計工房 田村建築設計工房 Столовая комната в эклектичном стиле
田村建築設計工房

田村建築設計工房
田村建築設計工房
田村建築設計工房

Куб столовая-терраса-кухня-гостиная очень популярен в японских домах. К нему часто добавляется рабочее место на кухне (для ноутбука) и пустое пространство с ковриком для малышей (в планировке не в формате куба, а в формате прямоугольника). Очень удобно для мам!

​Внутренний дворик с террасой для детей

haus-vila, 一級建築士事務所haus 一級建築士事務所haus Сад в азиатском стиле
一級建築士事務所haus

一級建築士事務所haus
一級建築士事務所haus
一級建築士事務所haus

Наличие такой террасы-дворика, который видно и из гостиной, и из кухни со столовой существенно облегчает присмотр за детьми, играющими на свежем воздухе.

​Крыльцо-терраса

HOUSE-04(renovation), dwarf dwarf Сад в классическом стиле
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

Сделать из обычного крыльца террасу – это традиционное решение для Японии. Здесь тоже могут играть дети под присмотром.

Нужна помощь с проектом дома?
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​Простая мебель и декор

terrasseの家, STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所） STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所） Столовая комната в стиле модерн
STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所）

STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所）
STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所）
STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所）

Никакой позолоты, дорогой мебели из Италии или США, никаких дорогих шелковых обоев, непонятных панно и всего прочего. Простая отделка, мебель и милый декор, но панорамные окна, «теплый пол» и ультра-функциональная кухня с островом в белом глянце.

​Маленькие окна в спальнях

HOUSE-04(renovation), dwarf dwarf Спальня в классическом стиле
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

В японском доме обычно есть либо спальни на первом этаже с видом на улицу, либо спальни в задней части дома. Обычно из таких комнат открывается вид только на забор или соседний дом. Поэтому в спальнях часто ставят маленькие окна, а панорамные оставляют для гостиной с видом на сад.

​Акцентные стены без сложной отделки

『 ふんわり北欧スタイルのすまい 』, Live Sumai - アズ・コンストラクション - Live Sumai - アズ・コンストラクション - Гостиная в скандинавском стиле
　Live Sumai　- アズ・コンストラクション -

　Live Sumai　- アズ・コンストラクション -
　Live Sumai　- アズ・コンストラクション -
　Live Sumai　- アズ・コンストラクション -

Чтобы разнообразить простой интерьер, используются акцентные стены и другие декоративные приемы с акцентированием с помощью цвета (например, текстилем).

Уголок для завтраков при барной стойке

Transparence, Myotte-Duquet Habitat Myotte-Duquet Habitat Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
Myotte-Duquet Habitat

Myotte-Duquet Habitat
Myotte-Duquet Habitat
Myotte-Duquet Habitat

В современном японском доме в дополнении к столовой всегда есть уголок для завтраков. Таким образом, столовая становится еще и местом выполнения домашнего задания и детских игр.

​Компактность и узкофасадность

天蓋のある家, 平林繁・環境建築研究所 平林繁・環境建築研究所 Сад в эклектичном стиле
平林繁・環境建築研究所

平林繁・環境建築研究所
平林繁・環境建築研究所
平林繁・環境建築研究所

Домик в 80 кв. метров вполне может быть мансардным двухэтажным, а построить его самому с отделкой можно всего за 1,5 млн рублей! 

​Мини-террасы вдоль домов

Maitamon House, Studio Antena Studio Antena Сад в эклектичном стиле
Studio Antena

Maitamon House

Studio Antena
Studio Antena
Studio Antena

Такие террасы дешевые, но очень функциональные. Если пока нет средств на полноценную, используйте именно такие!

​Использование чердака на 100%

横浜の二世帯住宅, 一級建築士事務所 感共ラボの森 一級建築士事務所 感共ラボの森 Детская комната в стиле модерн
一級建築士事務所 感共ラボの森

一級建築士事務所 感共ラボの森
一級建築士事務所 感共ラボの森
一級建築士事務所 感共ラボの森

Для детской игровой, полноценной сезонной гардеробной с отделкой, домашнего кинотеатра!

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