13 древних хитростей в строительстве от рачительных японцев

Японская архитектура полна очень удобных и практичных решений, планировок и методов, которые до сих пор помогают домам быть современными. Изначально японский дом был достаточно холодным, составленным из квадратных зон/комнат, которые были разделены друг с другом и отделены от внешнего мира дверьми-слайдерами из рисовой бумаги на деревянном каркасе. Получается, что не было разницы между внешними и внутренними стенами, террасы были сразу вровень с полом и тоже являлись важной частью дома. Многие детали традиционного японского дома до сих пор могут помочь вам сэкономить на строительстве коттеджа. Давайте посмотрим, какие именно.
А более подробно о японском традиционном доме вы можете узнать здесь.
Плоская или низко-скатная кровля без чердака и межэтажных перекрытий, которая позволяет сделать в любой комнате полуторную высоту – это прекрасная идея из японской архитектуры. Здесь не обязательно нужны мансардные окна, можно ограничиться окнами на фронтонах. Сама же кровля хорошо утепляется с внутренней стороны, так как перекрытия отсутствуют. Этот дом от фирмы STaD как раз такой!
Чтобы скомпенсировать обычную 20-метровую гостиную и спальни по 10 метров, стоит использовать двери-слайдеры в пол, с выходом на террасу или с французским балконом для мансарды.
Реальная экономия и возможность наконец-то купить экологичный электромобиль, которому абсолютно не страшен никакой мороз.
Куб столовая-терраса-кухня-гостиная очень популярен в японских домах. К нему часто добавляется рабочее место на кухне (для ноутбука) и пустое пространство с ковриком для малышей (в планировке не в формате куба, а в формате прямоугольника). Очень удобно для мам!
Наличие такой террасы-дворика, который видно и из гостиной, и из кухни со столовой существенно облегчает присмотр за детьми, играющими на свежем воздухе.
Сделать из обычного крыльца террасу – это традиционное решение для Японии. Здесь тоже могут играть дети под присмотром.
Никакой позолоты, дорогой мебели из Италии или США, никаких дорогих шелковых обоев, непонятных панно и всего прочего. Простая отделка, мебель и милый декор, но панорамные окна, «теплый пол» и ультра-функциональная кухня с островом в белом глянце.
В японском доме обычно есть либо спальни на первом этаже с видом на улицу, либо спальни в задней части дома. Обычно из таких комнат открывается вид только на забор или соседний дом. Поэтому в спальнях часто ставят маленькие окна, а панорамные оставляют для гостиной с видом на сад.
Чтобы разнообразить простой интерьер, используются акцентные стены и другие декоративные приемы с акцентированием с помощью цвета (например, текстилем).
В современном японском доме в дополнении к столовой всегда есть уголок для завтраков. Таким образом, столовая становится еще и местом выполнения домашнего задания и детских игр.
Домик в 80 кв. метров вполне может быть мансардным двухэтажным, а построить его самому с отделкой можно всего за 1,5 млн рублей!
Такие террасы дешевые, но очень функциональные. Если пока нет средств на полноценную, используйте именно такие!
Для детской игровой, полноценной сезонной гардеробной с отделкой, домашнего кинотеатра!
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