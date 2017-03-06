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10 идей дизайна парадного палисандника

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в стиле модерн
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Палисадник – это то, что сделает не только ваш дом очаровательным и привлекательным, но и улучшит облик района, порадует соседей, то, чем будут гордиться ваши дети, возвращаясь из школы.

Современный дизайн позволяет использовать такие сложные материалы, как камень, дерево, мрамор и керамогранит для того, чтобы сделать эту зону вашего участка особенно красивой! Давайте посмотрим, какие приемы в ландшафтном дизайне сейчас в моде и какие именно легко скопировать самим.

​Каменная скала

近江の庭, 株式会社近江庭園 株式会社近江庭園 Сад в стиле модерн
株式会社近江庭園

株式会社近江庭園
株式会社近江庭園
株式会社近江庭園

Такой брутальный, но очень красивый контрастный подход к дизайну палисадника мы нашли в азиатском проекте. Нужно соорудить стену из бетонных блоков, затем оформить ее декоративным камнем. При этом, дешевый камень по 800 рублей за кв. метр не подойдет, так как его будут видеть вблизи, а не издалека, как обычно бывает на фасаде. Нужен супер-качественный и шикарный, примерно по цене в 3000 рублей за кв. метр.

​Курс на повышение

giardini mediterranei, italiagiardini italiagiardini Сад в средиземноморском стиле
italiagiardini

italiagiardini
italiagiardini
italiagiardini

Такую дорожку можно проложить от дороги к парадному входу. Полимерные ограничители, использованные при укладке, можно не убирать. Дорожка не поползет в стороны, а газон скроет пластик уже в конце сезона. Клумбы с декоративным обрамлением камнями – тоже отличная идея!

​Дорожка из газона и деревянного мощения

Casa em Taquara/RS, Plena Madeiras Nobres Plena Madeiras Nobres Гараж в стиле модерн
Plena Madeiras Nobres

Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres

Такие красивые декоративные кустики под обрезку можно купить в любом садоводческом магазине. Останется лишь добавить рулонный газон и дополнительные блоки деревянного мощения!

​Декоративные кустарники с подсветкой

Escritório Jardim, CP Paisagismo CP Paisagismo Сад в стиле модерн
CP Paisagismo

CP Paisagismo
CP Paisagismo
CP Paisagismo

Вдоль дорожки от улицы к дому нужно посадить декоративные кустарники, которые хорошо смотрятся в лучах подсветки. Здесь нужны строгие геометричные растения, с четко очерченной формой. Например, пионы здесь не подойдут.

​Дорожки с подсветкой

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Отличная идея на все времена – дорожка со встроенной подсветкой. Кабель протягивается под землей во время укладки дорожки и газона.

​Разноуровневые террасы с неоновой нитью

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Кроме встроенной подсветки в материал (дерево или керамику), из которого обычно делается дорожка, есть вариант подсветки неоновой нитью под крупным бетонным блоком, представляющим собой один уровень террасы. Блоки могут быть выполнены и из дерева.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Подсветка в подступеннике

FF HOUSE, Hernandez Silva Arquitectos Hernandez Silva Arquitectos Дома в стиле модерн
Hernandez Silva Arquitectos

Hernandez Silva Arquitectos
Hernandez Silva Arquitectos
Hernandez Silva Arquitectos

Еще один вариант расположения подсветки, который требует внимания ландшафтного специалиста.

​Отшукатуренный забор в средиземноморском стиле

白い塗り壁と緑の調和が美しいおしゃれなお庭 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 エクステリアモミの木, エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 Дома в эклектичном стиле
エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店

エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店
エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店
エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店

Такой забор делается мастером из кирпича, а потом штукатурится для придания более плавной формы. Такой забор обычно окружает маленький внутренний дворик, мощеный плиткой или камнем. В нем бывают ниши для подсветки, ниши-пустышки на просвет и ниши для декоративных ваз.

​Комбинированный забор

やわらかな曲線のおしゃれな花壇門柱 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 エクステリアモミの木, エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 Дома в эклектичном стиле
エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店

エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店
エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店
エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店

Такой вот очень красивый заборчик сделан из облицовочного кирпича и древесины. Между балками есть декоративные кашпо, в который зимой помещаются искусственные растения. Гениально!

​Ворота для автостоянки (навеса)

ヴィクトリアン風のガーデンルームが素敵なお庭 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 エクステリアモミの木, エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 Гаражи в эклектичном стиле
エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店

エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店
エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店
エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店

Из-за своего маленького веса такие ворота очень быстро и без проблем поднимаются, а выглядят очень симпатично.

​Мощеный палисадник

家と統一感のあるデザインのおしゃれなお庭 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 エクステリアモミの木, エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 Дома в эклектичном стиле
エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店

エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店
エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店
エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店

Палисадник не обязательно должен быть полностью зеленым, иногда мощеный будет гораздо более функционален для детей и игр домашних животных!

​Крыльцо из комби-материалов

カースペースに世界地図が描かれたおしゃれな庭 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 エクステリアモミの木, エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店 Дома в эклектичном стиле
エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店

エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店
エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店
エクステリアモミの木 | エクステリア＆ガーデンデザイン専門店

Для дизайна крыльца был использован декоративный кирпич, декоративная плитка, декоративная плитка под кирпич! Вышло достаточно причудливо, подходяще под средневековый стиль фахверк в дизайне фасадов!

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