10 идей дизайна парадного палисандника

Палисадник – это то, что сделает не только ваш дом очаровательным и привлекательным, но и улучшит облик района, порадует соседей, то, чем будут гордиться ваши дети, возвращаясь из школы.
Современный дизайн позволяет использовать такие сложные материалы, как камень, дерево, мрамор и керамогранит для того, чтобы сделать эту зону вашего участка особенно красивой! Давайте посмотрим, какие приемы в ландшафтном дизайне сейчас в моде и какие именно легко скопировать самим.
Такой брутальный, но очень красивый контрастный подход к дизайну палисадника мы нашли в азиатском проекте. Нужно соорудить стену из бетонных блоков, затем оформить ее декоративным камнем. При этом, дешевый камень по 800 рублей за кв. метр не подойдет, так как его будут видеть вблизи, а не издалека, как обычно бывает на фасаде. Нужен супер-качественный и шикарный, примерно по цене в 3000 рублей за кв. метр.
Такую дорожку можно проложить от дороги к парадному входу. Полимерные ограничители, использованные при укладке, можно не убирать. Дорожка не поползет в стороны, а газон скроет пластик уже в конце сезона. Клумбы с декоративным обрамлением камнями – тоже отличная идея!
Такие красивые декоративные кустики под обрезку можно купить в любом садоводческом магазине. Останется лишь добавить рулонный газон и дополнительные блоки деревянного мощения!
Вдоль дорожки от улицы к дому нужно посадить декоративные кустарники, которые хорошо смотрятся в лучах подсветки. Здесь нужны строгие геометричные растения, с четко очерченной формой. Например, пионы здесь не подойдут.
Отличная идея на все времена – дорожка со встроенной подсветкой. Кабель протягивается под землей во время укладки дорожки и газона.
Кроме встроенной подсветки в материал (дерево или керамику), из которого обычно делается дорожка, есть вариант подсветки неоновой нитью под крупным бетонным блоком, представляющим собой один уровень террасы. Блоки могут быть выполнены и из дерева.
Еще один вариант расположения подсветки, который требует внимания ландшафтного специалиста.
Такой забор делается мастером из кирпича, а потом штукатурится для придания более плавной формы. Такой забор обычно окружает маленький внутренний дворик, мощеный плиткой или камнем. В нем бывают ниши для подсветки, ниши-пустышки на просвет и ниши для декоративных ваз.
Такой вот очень красивый заборчик сделан из облицовочного кирпича и древесины. Между балками есть декоративные кашпо, в который зимой помещаются искусственные растения. Гениально!
Из-за своего маленького веса такие ворота очень быстро и без проблем поднимаются, а выглядят очень симпатично.
Палисадник не обязательно должен быть полностью зеленым, иногда мощеный будет гораздо более функционален для детей и игр домашних животных!
Для дизайна крыльца был использован декоративный кирпич, декоративная плитка, декоративная плитка под кирпич! Вышло достаточно причудливо, подходяще под средневековый стиль фахверк в дизайне фасадов!
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