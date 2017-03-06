10 идей дизайна парадного палисандника

Палисадник – это то, что сделает не только ваш дом очаровательным и привлекательным, но и улучшит облик района, порадует соседей, то, чем будут гордиться ваши дети, возвращаясь из школы.

Современный дизайн позволяет использовать такие сложные материалы, как камень, дерево, мрамор и керамогранит для того, чтобы сделать эту зону вашего участка особенно красивой! Давайте посмотрим, какие приемы в ландшафтном дизайне сейчас в моде и какие именно легко скопировать самим.