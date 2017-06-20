Трешка на 42 кв. метрах в скандинавском стиле

Давайте сегодня помечтаем – представим, что на время своего 7-дневного отпуска в одном из европейских городов типа Рима, Парижа или Берлина вы останавливаетесь не в отеле, а в новенькой уютной квартирке с трендовым дизайном и видом на старинные здания, а за углом кафе с круассанами… Думаете, такое не возможно? Спешим вас порадовать, кажется, в нашем мире возможно практически все.

Несколько квартир в этом доме отреставрированы для сдачи в аренду на время каникул, праздников или отпуска (даже вашего собственного!). Всеми работами занимались специалисты из студии Ute Guenther Wachgekuesst, результат удивит всех любителей современного стиля с существенным уклоном в скандинавский и эко-дизайн.