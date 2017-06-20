Трешка на 42 кв. метрах в скандинавском стиле

Давайте сегодня помечтаем – представим, что на время своего 7-дневного отпуска в одном из европейских городов типа Рима, Парижа или Берлина вы останавливаетесь не в отеле, а в новенькой уютной квартирке с трендовым дизайном и видом на старинные здания, а за углом кафе с круассанами… Думаете, такое не возможно? Спешим вас порадовать, кажется, в нашем мире возможно практически все.
Несколько квартир в этом доме отреставрированы для сдачи в аренду на время каникул, праздников или отпуска (даже вашего собственного!). Всеми работами занимались специалисты из студии Ute Guenther Wachgekuesst, результат удивит всех любителей современного стиля с существенным уклоном в скандинавский и эко-дизайн.
Квартира находится под самой крышей, что дало возможность распорядиться имеющейся высотой с небывалым изяществом. Кроме спальни на первом уровне, появился еще один уровень для сна под самым коньком.
Чтобы все это стало возможным, а главное – безопасным, все конструктивные элементы крыши заменены на новенькие балки и опоры, соединенные по всем правилам современного домостроения.
В зоне кухни – угловой гарнитур с обычными напольными модулями и навесными шкафчиками. Как видите, мансардное расположение ничуть не мешает функциональности и комфорту. А под самым скатом рядом с окном в кровле стоит стол, который можно использовать как обеденный или как рабочее место для ноутбука.
Прямо напротив кухни – гостиная. Ей досталась пара окон на наклонной кровле, что сделало пространство более уютным и модным. В скандинавский дизайн органично вписались и деревянные стропила в естественных оттенках дерева, и трендовое кресло «Акапулько», и эффектные бра из черного металла. Слева в дверном проеме уже виднеется спальня.
Ширина спальни – всего лишь в длину кровати, но благодаря правильным аксессуарам и декору, окну, текстилю и общей концепции она не выглядит слишком маленькой. Вполне достаточно для пары человек, которые насытились впечатлениями в течение дня, перекусили на кухне, посмотрели парочку серий любимого сериала (куда же без этого!) и легли спать, усталые, но невероятно счастливые. В ожидании нового дня и нового забега за интересностями нашего удивительного мира.
Для начала заметим, что дверь слева от спальни ведет в ванную комнату. К сожалению, у нас нет снимков этого помещения. Предположим,что там все так же – предельно компактно, чисто и стильно. Как вы уже догадались, лестница рядом с кухней ведет на второй мансардный уровень. Пусть вас не пугает ее конструкция. Подавляющее большинство арендаторов этого жилья – молодежь до 30-ти лет. В таком возрасте совсем не трудно пару раз в день забраться и спуститься по такой лестнице. Обратите внимание и на то, что стеклянные экраны расположены по обе стороны от лестницы, значит там могут поместиться, как минимум, два человека, а то и все четыре. Потрясающая вместимость для столь малогабаритного жилья!
Перекрытия между первым и вторым уровнем этой квартиры-студии созданы из супер-прочного стекла с добавками полимеров. Это сделано для того, чтобы не уменьшать высоту более сложными конструкциями, не съедать пространство непрозрачными материалами и не лишать солнечного света второй ярус. Да и вообще это просто невероятно стильно и эффектно! Заметьте, при желании здесь поместится и двуспальный матрас. Скажем по секрету, у владельцев в собственности несколько квартир в этом доме, потому при заказе аренды на определенное количество человек они легко могут изменить конфигурацию спальных мест.
Эта потрясающая квартира показывает нам возможности креативного подхода к планировке и меблировке современного жилья. На фоне простой отделки из оштукатуренных стен и ламината выстроен гармоничный интерьер, который подойдет не только для каникул, но и для обычной жизни в формате малогабаритной квартиры.
Далее на homify:
— 10 проектов с панорамным остеклением;