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​15 террас и патио для участка 6 соток

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Сад Беседки и теплицы
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Для дачного участка маленького размера лучше всего подойдут строгие геометричные террасы прямоугольной формы. Желательно, чтобы длина была гораздо больше ширины, так как квадратные террасы не очень удобны в маленьком формате.

Так, мы советуем вам достаточно традиционный вариант – по всей длине вашего дачного домика пристраиваем террасу с шириной 2 метра. Если ваш дачный домик большой, можно увеличить ширину террасы до 3 метров.

На террасе можно организовать столовую, игровую детскую зону, патио с диванчиком, летнюю кухню. В будущем ее можно будет достроить до веранды, но вот навес лучше сделать сразу, если он вам нужен.

Лучшее место для реализации террасы – восточная или западная сторона дома. Северная будет слишком обделенной солнцем, а южная – слишком жаркой. В идеале выбрать то, что вам больше нравится – восход или закат.

​Бетонная терраса с керамической плиткой

​Back garden at Bedford Gardens House. Nash Baker Architects Ltd Сад в стиле модерн
Nash Baker Architects Ltd

​Back garden at Bedford Gardens House.

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

Такая терраса будет очень удобна в эксплуатации. В отличие от деревянной ее не нужно постоянно обрабатывать, плитка холодная в тени, что позволяет расслабиться в жару, по такой террасе можно ходить с удовольствием босиком. Терраса с керамической плиткой легко превращается в веранду и летнюю кухню – пол здесь очень легко мыть.

Плитку можно использовать даже домашнюю, а не уличную, у нее меньшая износостойкость, но все равно для дачи она подойдет. Стоимость плитки – от 250 рублей за кв. метр, в среднем – 450 рублей за кв. метр.

​Терраса с плиткой + подсветка

Swaffield Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects Сад в стиле модерн
Concept Eight Architects

Swaffield Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

Организация подсветки займет 3-4 тысячи рублей, включая проводку и около 8-12 светильников. Ее можно встроить в пол, в подступенник (как на фото), в колонны навеса. Выглядит просто обворожительно!

​Дощатая терраса на сваях

Chelsea Family House, Black and Milk | Interior Design | London Black and Milk | Interior Design | London Сад в стиле модерн
Black and Milk | Interior Design | London

Chelsea Family House

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

Стоимость отделки пола такой террасы при самостоятельном сборе дощатой основы и покрытии маслом – около 400 рублей за кв. метр. Правда, эта цена еще подразумевает эксплуатацию террасы в более хлопотном формате – каждый год (а не каждые два-три года) нужно будет наносить свежий слой. При этом, такая терраса очень быстро разрушается, и через 5-9 лет ее, как правило, уже нужно будет менять.

​Бетонная терраса с керамогранитом

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Еще один вариант – керамогранит. Он будет стоит гораздо дороже керамической плитки. Нижняя планка в 600 рублей за кв. метр предполагает естественный вид керамогранита – темно-бурый, что подходит далеко на всем террасам. Глянцевый керамогранит с отделкой под мрамор стоит примерно 1800 рублей за кв. метр, но ваша терраса будет выглядеть более, чем люксово, будет очень легко чиститься и всегда сверкать!

​Терраса из термодерева на сваях

UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER Сад в стиле модерн
GARDEN TROTTER

GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

Данную террасу стоит доверить профессионалам. Стоимость ее создания – около 100 тысяч рублей для маленького формата, как раз для дачи.

​Угловая терраса с навесом

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura Балкон и терраса в стиле модерн
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

Можно поставить террасу с навесом и в другой части участка, подальше от домика. Правда, стоит озаботиться здесь наличием тени и действительно удобной мебели, иначе она будет редко использоваться.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Мульти-терраса

Terrazas y césped artificial, Quercus Jardiners Quercus Jardiners Балкон и терраса в рустикальном стиле
Quercus Jardiners

Quercus Jardiners
Quercus Jardiners
Quercus Jardiners

Еще один вариант террасы (сразу с диванчиком, столовой группой и мангалом) стоит в реализации с помощью профессионалов около 300 рублей «под ключ».

​Комби-терраса

APARTAMENTO KG, Raquel Junqueira Arquitetura Raquel Junqueira Arquitetura Балкон и терраса в стиле модерн
Raquel Junqueira Arquitetura

Raquel Junqueira Arquitetura
Raquel Junqueira Arquitetura
Raquel Junqueira Arquitetura

Такую шикарную террасу при маленькой даче соорудить достаточно просто. Нужен фундамент под плитку, свайный фундамент под террасу, отделка клумбы с кашпо и рассадой деревянными панелями и еще одна клумба со стенками, созданными с помощью деревянной опалубки из бетона. Красота!

Дополнения из клумб и декоративной гальки

Family Garden After Sylvan Studio
Sylvan Studio

Family Garden After

Sylvan Studio
Sylvan Studio
Sylvan Studio

​Покупной навес для террасы на колоннах

Outdoor Living Pod, Louvered Roof Patio Canopy Installation in Kent. homify Сад в стиле модерн outdoor living pod,louvered,roof,patio,terrace,canopy,garden,room
homify

Outdoor Living Pod, Louvered Roof Patio Canopy Installation in Kent.

homify
homify
homify

Парусный навес для террасы

Garden furniture Lothian Design Сад Мебель
Lothian Design

Garden furniture

Lothian Design
Lothian Design
Lothian Design

Терраса в стиле крыльца с деревянными перилами

Fantastic porch! homify Балкон и терраса в стиле минимализм Дерево Эффект древесины patio,garden,decking
homify

Fantastic porch!

homify
homify
homify

Двойная терраса: столовая + патио

Moderne recreatiewoning, Bongers Architecten Bongers Architecten Сад в стиле модерн
Bongers Architecten

Bongers Architecten
Bongers Architecten
Bongers Architecten

Терраса со встроенной лавочкой при дачном доме

Small city garden After 2 homify
homify

Small city garden After 2

homify
homify
homify

Терраса с плавными линиями и подсветкой в полу

A Roof Garden, Chelsea, Bowles & Wyer Bowles & Wyer Балкон и терраса в стиле модерн
Bowles &amp; Wyer

A Roof Garden, Chelsea

Bowles & Wyer
Bowles &amp; Wyer
Bowles & Wyer

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