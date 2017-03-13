​15 террас и патио для участка 6 соток

Для дачного участка маленького размера лучше всего подойдут строгие геометричные террасы прямоугольной формы. Желательно, чтобы длина была гораздо больше ширины, так как квадратные террасы не очень удобны в маленьком формате.

Так, мы советуем вам достаточно традиционный вариант – по всей длине вашего дачного домика пристраиваем террасу с шириной 2 метра. Если ваш дачный домик большой, можно увеличить ширину террасы до 3 метров.

На террасе можно организовать столовую, игровую детскую зону, патио с диванчиком, летнюю кухню. В будущем ее можно будет достроить до веранды, но вот навес лучше сделать сразу, если он вам нужен.

Лучшее место для реализации террасы – восточная или западная сторона дома. Северная будет слишком обделенной солнцем, а южная – слишком жаркой. В идеале выбрать то, что вам больше нравится – восход или закат.