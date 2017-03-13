​15 террас и патио для участка 6 соток

Для дачного участка маленького размера лучше всего подойдут строгие геометричные террасы прямоугольной формы. Желательно, чтобы длина была гораздо больше ширины, так как квадратные террасы не очень удобны в маленьком формате.
Так, мы советуем вам достаточно традиционный вариант – по всей длине вашего дачного домика пристраиваем террасу с шириной 2 метра. Если ваш дачный домик большой, можно увеличить ширину террасы до 3 метров.
На террасе можно организовать столовую, игровую детскую зону, патио с диванчиком, летнюю кухню. В будущем ее можно будет достроить до веранды, но вот навес лучше сделать сразу, если он вам нужен.
Лучшее место для реализации террасы – восточная или западная сторона дома. Северная будет слишком обделенной солнцем, а южная – слишком жаркой. В идеале выбрать то, что вам больше нравится – восход или закат.
Такая терраса будет очень удобна в эксплуатации. В отличие от деревянной ее не нужно постоянно обрабатывать, плитка холодная в тени, что позволяет расслабиться в жару, по такой террасе можно ходить с удовольствием босиком. Терраса с керамической плиткой легко превращается в веранду и летнюю кухню – пол здесь очень легко мыть.
Плитку можно использовать даже домашнюю, а не уличную, у нее меньшая износостойкость, но все равно для дачи она подойдет. Стоимость плитки – от 250 рублей за кв. метр, в среднем – 450 рублей за кв. метр.
Организация подсветки займет 3-4 тысячи рублей, включая проводку и около 8-12 светильников. Ее можно встроить в пол, в подступенник (как на фото), в колонны навеса. Выглядит просто обворожительно!
Стоимость отделки пола такой террасы при самостоятельном сборе дощатой основы и покрытии маслом – около 400 рублей за кв. метр. Правда, эта цена еще подразумевает эксплуатацию террасы в более хлопотном формате – каждый год (а не каждые два-три года) нужно будет наносить свежий слой. При этом, такая терраса очень быстро разрушается, и через 5-9 лет ее, как правило, уже нужно будет менять.
Еще один вариант – керамогранит. Он будет стоит гораздо дороже керамической плитки. Нижняя планка в 600 рублей за кв. метр предполагает естественный вид керамогранита – темно-бурый, что подходит далеко на всем террасам. Глянцевый керамогранит с отделкой под мрамор стоит примерно 1800 рублей за кв. метр, но ваша терраса будет выглядеть более, чем люксово, будет очень легко чиститься и всегда сверкать!
Данную террасу стоит доверить профессионалам. Стоимость ее создания – около 100 тысяч рублей для маленького формата, как раз для дачи.
Можно поставить террасу с навесом и в другой части участка, подальше от домика. Правда, стоит озаботиться здесь наличием тени и действительно удобной мебели, иначе она будет редко использоваться.
Еще один вариант террасы (сразу с диванчиком, столовой группой и мангалом) стоит в реализации с помощью профессионалов около 300 рублей «под ключ».
Такую шикарную террасу при маленькой даче соорудить достаточно просто. Нужен фундамент под плитку, свайный фундамент под террасу, отделка клумбы с кашпо и рассадой деревянными панелями и еще одна клумба со стенками, созданными с помощью деревянной опалубки из бетона. Красота!