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Дизайн студии 22 кв. метра в скандинавском стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Vacation Rental W1 - Business Studio, Ute Günther wachgeküsst Ute Günther wachgeküsst Гостиная в стиле модерн
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Мечтая об идеальном отпуске или комфортной командировке, представьте, где бы вы хотели оказаться. Как должен быть устроен ваш быт, чтобы в следующий раз вы поехали без ощущения тягостного расставания с любимым домом, где все устроено так, как нравится именно вам. Представили? А теперь сравните с проектом от архитектурно-дизайнерской студии Ute Guenther, которая оформила эти апартаменты для сдачи в краткосрочную аренду на время отпуска или командировки. Владелец этой квартиры уверен, что от желающих провести здесь недельку-другую не будет отбоя.

Мы с вами вряд ли снимем это жилье, цена с таким дизайном скорее всего будет не по карману, а вот рассмотреть и утащить парочку идей себе домой – вполне можем. Ведь всегда пригодятся идеи по рациональному использованию пространства и прочие хитрости для жизни на ограниченной площади.

​Правильное зонирование

Vacation Rental W1 - Business Studio, Ute Günther wachgeküsst Ute Günther wachgeküsst Гостиная в стиле модерн
Ute Günther wachgeküsst

Ute Günther wachgeküsst
Ute Günther wachgeküsst
Ute Günther wachgeküsst

При планировании перегородки из гипсокартона рассмотрите вариант со стеклянной вставкой по самому верху. Приватности она не лишает, а вот для освещения зон без окна вполне сгодится. Особенно это будет удачно, если за этой стеной – ванная комната, как в этом проекте. Вместительная гардеробная система понравится тем, кому требуется разместить здесь не пару пляжных полотенец, несколько футболок, шляпу и сланцы, а нечто более существенное. Напомним, жилье планируется сдавать для тех, кто приехал сюда по делам бизнеса. Потому, возможно, потребуется и деловой костюм, и вечернее платье, и одежда для тенниса или гольфа.

​Скандинавский дизайн нравится всем

Vacation Rental W1 - Business Studio, Ute Günther wachgeküsst Ute Günther wachgeküsst Гостиная в стиле модерн
Ute Günther wachgeküsst

Ute Günther wachgeküsst
Ute Günther wachgeküsst
Ute Günther wachgeküsst

Ну, или почти всем. Даже те, кто считает его почти безликим модерном согласятся с нами, что жилье в подобном стиле легче всего поддерживать в чистоте и порядке, а его основная палитра (из белого и светло-древесного) примет практически любой ваш любимый цвет в качестве акцента. А еще он светлый и воздушный, что понравится молодым родителям, желающим создать вокруг своего малыша мир, полный радостной безмятежности.

На входе слева – ванная комната с плиткой на полу, справа – вешалка для верхней одежды с крючками и полочками. Комната всего одна, в ней же кухня (прямо за стенкой с зеркальной отделкой, сразу после гардероба) с удобным диванчиком.

​Уютная спальня

Vacation Rental W1 - Business Studio, Ute Günther wachgeküsst Ute Günther wachgeküsst Гостиная в стиле модерн
Ute Günther wachgeküsst

Ute Günther wachgeküsst
Ute Günther wachgeküsst
Ute Günther wachgeküsst

Двухместный диван к вечеру превращается в достаточно удобную кровать. Правильно подобранный текстиль, декор и мебель создают атмосферу уютного и романтичного местечка. Вы же сюда приехали не только работать, но и отдыхать.

​Панорамное остекление и маленький балкончик

Vacation Rental W1 - Business Studio, Ute Günther wachgeküsst Ute Günther wachgeküsst Гостиная в стиле модерн
Ute Günther wachgeküsst

Ute Günther wachgeküsst
Ute Günther wachgeküsst
Ute Günther wachgeküsst

Порадуйтесь за тех, кто приехал сюда больше чем на неделю. Ведь у них получится и выходные провести здесь же. Проснуться поздним утром, выйти на балкон, ощутить свободу быть сегодня тем, кем захочешь, пройтись по магазинам, сходить в художественную галерею, выпить кофе в самой красивой кофейне… Уверены, вы найдете, чем заняться в любом городе нашего удивительного мира.

​Маленькая кухня

Vacation Rental W1 - Business Studio, Ute Günther wachgeküsst Ute Günther wachgeküsst Гостиная в стиле модерн
Ute Günther wachgeküsst

Ute Günther wachgeküsst
Ute Günther wachgeküsst
Ute Günther wachgeküsst

Если захотите приготовить что-то сами, воспользуйтесь маленькой, но достаточно удобной кухней. Так как она находится в одной комнате со спальней (она же гостиная), то оформлена очень просто. Без верхних шкафчиков гарнитур выглядит, как обычный тумбовый стол.

​Обеденная зона

Vacation Rental W1 - Business Studio, Ute Günther wachgeküsst Ute Günther wachgeküsst Гостиная в стиле модерн
Ute Günther wachgeküsst

Ute Günther wachgeküsst
Ute Günther wachgeküsst
Ute Günther wachgeküsst

Благодаря выдвижной столешнице на этом диванчике будет удобно не только позавтракать, но и поработать. Вечером вам понадобится дополнительный источник света. И это учтено в проекте – есть лаконичный торшер. Кроме роскошного кресла – комфортабельный мягкий табурет с мини-спинкой. Хотите такой же? Что называется, «ищите в магазинах вашего города».

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​Эффектная ванная комната

Vacation Rental W1 - Business Studio, Ute Günther wachgeküsst Ute Günther wachgeküsst Гостиная в стиле модерн
Ute Günther wachgeküsst

Ute Günther wachgeküsst
Ute Günther wachgeküsst
Ute Günther wachgeküsst

Несмотря на размер помещения, дизайнеры нашли правильные приемы ее оформления и меблировки. Линейный слив в полу, достаточный уклон пола, и у вас не будет никаких проблем при такой конструкции душевой кабины. Удачен выбор и подвесной тумбы для раковины.

​Красивые детали

Vacation Rental W1 - Business Studio, Ute Günther wachgeküsst Ute Günther wachgeküsst Гостиная в стиле модерн
Ute Günther wachgeküsst

Ute Günther wachgeküsst
Ute Günther wachgeküsst
Ute Günther wachgeküsst

Скандинавский дизайн хорош не только в эко-формате с разнообразными аксессуарами в стиле hand-made. Более изящный декор из стиля ар-деко или любого этнического сделает его ярче, богаче и изысканнее.

Homify о дизайне малогабаритных квартир:

— Дизайн трешки: 53 квадрата в скандинавском стиле;

— Однушка мечты: 30 квадратных метров глянца;

— Перепланировка: из однушки в студию на 36 метрах.

​Современные апартаменты, наполненные природной теплотой
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