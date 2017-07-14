Дизайн студии 22 кв. метра в скандинавском стиле

Мечтая об идеальном отпуске или комфортной командировке, представьте, где бы вы хотели оказаться. Как должен быть устроен ваш быт, чтобы в следующий раз вы поехали без ощущения тягостного расставания с любимым домом, где все устроено так, как нравится именно вам. Представили? А теперь сравните с проектом от архитектурно-дизайнерской студии Ute Guenther, которая оформила эти апартаменты для сдачи в краткосрочную аренду на время отпуска или командировки. Владелец этой квартиры уверен, что от желающих провести здесь недельку-другую не будет отбоя.

Мы с вами вряд ли снимем это жилье, цена с таким дизайном скорее всего будет не по карману, а вот рассмотреть и утащить парочку идей себе домой – вполне можем. Ведь всегда пригодятся идеи по рациональному использованию пространства и прочие хитрости для жизни на ограниченной площади.