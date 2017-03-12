10 великолепных идей для дизайна сада

Дизайн сада – настоящая отдушина для тех, кто любит проводить время на природе. Не упускаем возможности нового сезона и уже начинаем планировать дополнения и обновки!
Если у вас уже есть терраса или крыльцо, данные идеи можно совместить с их наличием. Если же в ваших планах – достроить террасу или кухню, то в будущем сезоне можно объединить и эти идеи.
Давайте посмотрим, как и что можно добавить на участок, чтобы получить максимальную отдачу от маленького или среднего бюджета. Обратите внимание, что почти все идеи дизайна сада из этой подборки можно воплотить своими руками!
Для такой идеи вам понадобится – свайный фундамент, множество досок для настила, колонны для беседки, бруски для ее кровли, полотно для кровельного материла (или черепица). Кроме того, нужен будет поролон для набивки всех матрасов и ткань, а потом придется добавить ступеньки на оба объекта. Диванчики можно купить или смастерить самому на основе досок. Но все же лучше купить, так они точно будут удобными.
Если вы хотите реализовать идею на первой фотографии без ручного труда, то стоит купить вот такой вот навес для патио и мебель для него. Стоимость навеса – от 16 тысяч рублей в различных цветовых вариациях, средняя по рынку – около 40 тысяч рублей.
Когда вы надумаете строить террасу, не отказывайте себе в удовольствии добавить подсветку на ступени, по периметру, на забор, на фасад дома. Это будет гениально!
Маленький мангальчик можно установить прямо здесь, на патио возле диванчика. Если вы – не любитель готовки или у вас уже есть летняя кухня, поставьте сюда вместо кофейного столика электрокамин.
А вот это – настоящая дача мечты! Что сказать! Приватные окна в пол, красивая терраса, зона отдыха прямо перед домом, справа – передвижная машинка для барбекю! Кроме того, под кровлей есть подсветка, а внутри – хороший кухонный гарнитур! Мечта!
Если вам давно мешает рельефность вашего участка, чтобы сделать его более аккуратным, подумайте о создании разноуровневых клумб.
Такой беседке нужен – фундамент, колонны, бруски для кровли, кровельный материал, реечные экраны, мебель. Обрамление беседки кустовыми растениями в виде забора и растениями в кашпо получилось очень красивым.
Шикарная идея для воплощения в любом месте сада!
Чтобы передвижения по участку были удобными и быстрыми, не отнимали много сил, нужны полноценные дорожки, лестницы с ровными симметричными ступеньками. Если у вас их нет – вы знаете, что делать в этом году на даче!
Очень эффектная плетеная мебель из синтетических материалов позволяет наслаждаться атмосферой тропического рая в любом климате! Ее легко мыть, она не подвержена перепадам температур, только слегка выцветает на солнце с течением времени.
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