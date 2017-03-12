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10 великолепных идей для дизайна сада

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Garden Studio Man cave, Samuel Kendall Associates Limited Samuel Kendall Associates Limited
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Дизайн сада – настоящая отдушина для тех, кто любит проводить время на природе. Не упускаем возможности нового сезона и уже начинаем планировать дополнения и обновки!

Если у вас уже есть терраса или крыльцо, данные идеи можно совместить с их наличием. Если же в ваших планах – достроить террасу или кухню, то в будущем сезоне можно объединить и эти идеи.

Давайте посмотрим, как и что можно добавить на участок, чтобы получить максимальную отдачу от маленького или среднего бюджета. Обратите внимание, что почти все идеи дизайна сада из этой подборки можно воплотить своими руками!

​Шикарный дует из патио и тропической беседки

homify Сад Мебель
homify

homify
homify
homify

Для такой идеи вам понадобится – свайный фундамент, множество досок для настила, колонны для беседки, бруски для ее кровли, полотно для кровельного материла (или черепица). Кроме того, нужен будет поролон для набивки всех матрасов и ткань, а потом придется добавить ступеньки на оба объекта. Диванчики можно купить или смастерить самому на основе досок. Но все же лучше купить, так они точно будут удобными.

​Навес для патио

Who wouldn't want to relax here...? The Market Design & Build Сад в стиле модерн
The Market Design &amp; Build

Who wouldn't want to relax here… ?

The Market Design & Build
The Market Design &amp; Build
The Market Design & Build

Если вы хотите реализовать идею на первой фотографии без ручного труда, то стоит купить вот такой вот навес для патио и мебель для него. Стоимость навеса – от 16 тысяч рублей в различных цветовых вариациях, средняя по рынку – около 40 тысяч рублей.

​Терраса из дерева с подсветкой

Garden Studio Man cave, Samuel Kendall Associates Limited Samuel Kendall Associates Limited
Samuel Kendall Associates Limited

Garden Studio Man cave

Samuel Kendall Associates Limited
Samuel Kendall Associates Limited
Samuel Kendall Associates Limited

Когда вы надумаете строить террасу, не отказывайте себе в удовольствии добавить подсветку на ступени, по периметру, на забор, на фасад дома. Это будет гениально!

​Электрокамин или мангал

Madrid Gas Fire Table - Warrington Rivelin Сад Грильницы
Rivelin

Madrid Gas Fire Table – Warrington

Rivelin
Rivelin
Rivelin

Маленький мангальчик можно установить прямо здесь, на патио возле диванчика. Если вы – не любитель готовки или у вас уже есть летняя кухня, поставьте сюда вместо кофейного столика электрокамин.

​Дачный домик с приватными окнами в пол

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Дома в классическом стиле
AGRAFFE design

Дом в г.Калининграде

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

А вот это – настоящая дача мечты! Что сказать! Приватные окна в пол, красивая терраса, зона отдыха прямо перед домом, справа – передвижная машинка для барбекю! Кроме того, под кровлей есть подсветка, а внутри – хороший кухонный гарнитур! Мечта!

​Аккуратные разноуровневые клумбы

Cloître de l’Abbaye de Neumünster, Digitale Paysage Digitale Paysage Сад в стиле модерн
Digitale Paysage

Digitale Paysage
Digitale Paysage
Digitale Paysage

Если вам давно мешает рельефность вашего участка, чтобы сделать его более аккуратным, подумайте о создании разноуровневых клумб.

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​Беседка на большую компанию

woonhuis Malden, halma-architecten halma-architecten Балкон, веранда и террасаМебель
halma-architecten

halma-architecten
halma-architecten
halma-architecten

Такой беседке нужен – фундамент, колонны, бруски для кровли, кровельный материал, реечные экраны, мебель. Обрамление беседки кустовыми растениями в виде забора и растениями в кашпо получилось очень красивым.

​Декоративные клумбы с галькой

Taras z drewna Garapa. Realizacja w Wałbrzychu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Шикарная идея для воплощения в любом месте сада!

​Удобные лестницы, дорожки и ступеньки

Garten für Auge & Seele, Gärten für Auge und Seele Gärten für Auge und Seele Сад в средиземноморском стиле
Gärten für Auge und Seele

Gärten für Auge und Seele
Gärten für Auge und Seele
Gärten für Auge und Seele

Чтобы передвижения по участку были удобными и быстрыми, не отнимали много сил, нужны полноценные дорожки, лестницы с ровными симметричными ступеньками. Если у вас их нет – вы знаете, что делать в этом году на даче!

​Плетеная мебель для отдыха

Juno Rug in Gooseberry Dupere Interior Design Стены и полКовры и ковровые покрытия Пластик Желтый
Dupere Interior Design

Juno Rug in Gooseberry

Dupere Interior Design
Dupere Interior Design
Dupere Interior Design

Очень эффектная плетеная мебель из синтетических материалов позволяет наслаждаться атмосферой тропического рая в любом климате! Ее легко мыть, она не подвержена перепадам температур, только слегка выцветает на солнце с течением времени.

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