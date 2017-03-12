10 великолепных идей для дизайна сада

Дизайн сада – настоящая отдушина для тех, кто любит проводить время на природе. Не упускаем возможности нового сезона и уже начинаем планировать дополнения и обновки!

Если у вас уже есть терраса или крыльцо, данные идеи можно совместить с их наличием. Если же в ваших планах – достроить террасу или кухню, то в будущем сезоне можно объединить и эти идеи.

Давайте посмотрим, как и что можно добавить на участок, чтобы получить максимальную отдачу от маленького или среднего бюджета. Обратите внимание, что почти все идеи дизайна сада из этой подборки можно воплотить своими руками!