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​Дом для круглогодичного проживания за 600 тысяч

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
9평 게스트하우스, 보국주택 보국주택 КухняРаковины и краны
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Если у вас сложности с финансами или вы хотите построить дачу, где можно жить и зимой, то мы представляем вам прекрасный азиатский проект дома. При строительстве по каркасной технологии в доме можно жить круглый год.

В конце статьи вы найдете примерную смету на строительство. Мы выбрали самый дешевый тип газового котла, разводку отопления с помощью «теплого пола» (разводка по радиаторам будет стоить даже дешевле), легкую отделку, как показано на фотографиях.

Таким образом, за 600 тысяч рублей вы получаете однокомнатный дом-студию с утеплением стен, отоплением и всем необходимым. Важно понимать, что в эту сумму уже включена оплата строителям по 90% из работ. Стоимость для самостоятельного строительства может упасть вплоть до 400 тысяч рублей, скорее всего – до 450 тысяч рублей.

Как выглядит такой дом

9평 게스트하우스, 보국주택 보국주택
보국주택

보국주택
보국주택
보국주택

Как вы видите, в основном в доме были использованы маленькие окна, лишь на террасе-крыльце мы заметили большое окно, которое, кстати, может быть и дверьми-слайдерами, что будет дороже всего на 5-10 тысяч рублей. Крыльцо сделано по типу террасы, цоколь оформлен декоративной железной панелью с рисунком камня. Сам дом стоит на свайном фундаменте, как и терраса.

Дизайн фасадов выполнен с помощью обычной штукатурки. Окна выбраны черного цвета, а в смете указаны цены на остекление в белом цвете, что гораздо дешевле. Кровля – металлический лист серого цвета, который выглядит достаточно современно. Подшив кровли выполнен натуральным деревом. Крыльцо красиво выступает – это маленький 1,5-метровый тамбур.

Данный проект реализовала студия Logbokook в Республике Корея.

​Жить в красивом, тихом месте

9평 게스트하우스, 보국주택 보국주택 Дома в стиле модерн Серый
보국주택

보국주택
보국주택
보국주택

Представьте, если к такой даче добавить интернет, новый телевизор, составить библиотеку из любимых книг, завести кошку, будет отличное место для жизни! А теперь подумайте, что ее можно поставить не где-то в обычном регионе с видом на поля и луга, а в Краснодарском крае, в пригороде Анапы, в Сочи, с видом на горы! Стоимость участка увеличится с 300 тысяч рублей до 1,5 млн рублей, но зато жить можно в удивительной красоте!

Правда, если у вас в планах – купить участок стоимостью 20-30 тысяч рублей (дачный), то тогда можно будет сэкономить с помощью данного проекта столь необходимые средства. Тем не менее, реальный маленький домик в Сочи – тоже весьма интересная идея!

​Дизайн интерьера

9평 게스트하우스, 보국주택 보국주택 ГостинаяДиваны и журнальные столики
보국주택

보국주택
보국주택
보국주택

В интерьере дом оформлен с помощью вагонки, клинкерного кирпича, штукатурки по гипсокартону, ламината. Можно использовать и керамическую плитку.

​Планировка дома

9평 게스트하우스, 보국주택 보국주택
보국주택

보국주택
보국주택
보국주택

Для старта такой дом – самое то! Одна большая комната с нишей для кухни, ванная с душем, крыльцо с террасой и тамбуром, а сзади – метровое помещение для газового котла с выходом на улицу. Впоследствии этот дом легко дополнить еще двумя-тремя комнатами с разных сторон. Например, слева будет спальня, сзади – еще две, справа – кухня, а нынешняя кухня станет прихожей. Он идеален для дальнейшего расширения!

​Смета на строительство этого дома

9평 게스트하우스, 보국주택 보국주택 КухняРаковины и краны
보국주택

보국주택
보국주택
보국주택

Общая площадь дома – 30,5 кв. метров, включая тамбур и отсек для газового котла со стороны заднего дворика. 

Отопление (котел за 30 тысяч рублей + «теплый пол» на 40 тысяч рублей) – 70 тысяч рублей.

Фундамент дома свайный, стоит около 45 тысяч рублей, кровля – 40 тысяч рублей. 

Каркас (дерево + утепление + окна) на такой дом будет стоить около 200 тысяч рублей. 

Отделка дома, включая ванную с мебелью и кухню – 200 тысяч рублей. 

Канализация и инженерия – около 50 тысяч рублей. 

Терраса, крыльцо, мини-кухня – 40 тысяч рублей. 

Итого, мы получаем сумму в 600 тысяч рублей. Сюда включены работы по фундаменту, отделке, установке «теплого пола», кровле, все материалы. 

Стоимость для самостоятельного строительства может быть около 400-460 тысяч рублей.

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