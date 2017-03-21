​Дом для круглогодичного проживания за 600 тысяч

Если у вас сложности с финансами или вы хотите построить дачу, где можно жить и зимой, то мы представляем вам прекрасный азиатский проект дома. При строительстве по каркасной технологии в доме можно жить круглый год.

В конце статьи вы найдете примерную смету на строительство. Мы выбрали самый дешевый тип газового котла, разводку отопления с помощью «теплого пола» (разводка по радиаторам будет стоить даже дешевле), легкую отделку, как показано на фотографиях.

Таким образом, за 600 тысяч рублей вы получаете однокомнатный дом-студию с утеплением стен, отоплением и всем необходимым. Важно понимать, что в эту сумму уже включена оплата строителям по 90% из работ. Стоимость для самостоятельного строительства может упасть вплоть до 400 тысяч рублей, скорее всего – до 450 тысяч рублей.