10 горячих идей для дизайна участка

Специально для любителей проводить много времени на свежем воздухе мы подготовили фото-подборку очаровательных идей очагов, каминов и мангалов для вашего участка. Не важно, маленькая ли у вас дача, роскошный особняк или только что построенный мини-коттедж, каждую из этих идей можно реализовать на разный бюджет – от 2 до 200 тысяч рублей!
Для самостоятельного воплощения одной из этих идей вам понадобится помощник. Лучше и проще делать все вдвоем, а лучше – даже втроем, если у вас нет опыта. При всей легкости данных проектов, в них никак нельзя обойтись без фундамента. Если вы попробуете поставить слишком мелкозаглубленный или просто смешать бетон в пропорциях, слишком уходящих в сторону песка, весь ваш проект может просто развалиться на глазах.
Итак, мы представляем вашему вниманию 10 удивительных идей из ландшафтных проектов, которые мы нашли по всему миру. Специалисты homify стараются сделать каждый проект индивидуальным и достойным нашего внимания.
Такой удивительный формат нужно делать очень аккуратно. Круглые чаши гораздо сложнее в воплощении, чем квадратные, поэтому для них либо нанимайте профессионалов, либо учитесь сначала на более простых проектах. Для постановки решетки нужно заранее предусмотреть железные штыри.
А вот такую чашу уже сделать гораздо проще. Делаем фундамент, кирпичную кладку, затем оформляем сверху плитами, а сбоку – декоративным камнем. Можно и просто оставить чашу кирпичной, но серый камень все же выглядит более дорого и красиво.
Красивенький и очень маленький мангальчик слева, раковина со столом по центру и пицца-мейкер справа – мечта любого дачника! Только посмотрите, как просто все устроено, да и собрать-то можно самому! Схемы кладки мангала и пицца-мейкера всегда можно найти в Интернете.
Еще один вариант круглой чаши, но на этот раз менее высокой. Чаша получается маленькая, с плитами наверху, что очень удобно и красиво.
Современный камин на газовом баллоне на патио – декоративная деталь для обогрева. Печь на газовом баллоне вы сможете увидеть далее ниже в нашей Книге Идей.
Ну, очень хорошая покупка! 30-40 тысяч рублей, и у вас есть передвижная печь для барбекю или запекания, а также столешница для сервировки блюд.
А вот такой стеклянный гриль на газовом баллоне – настоящее украшение кухни в стиле шале или модерн! Проcто сказка! Стоимость больших моделей – от 50 тысяч рублей.
Просто шикарное дополнение для патио под стать люксовой голливудской вилле стоит от 25 тысяч рублей в маленьком формате и примерно от 100 тысяч рублей в большом формате. Оба варианта имеют право на жизнь!
Такие камины имеют различное оформление, в том числе – глянцевую тумбочку под ними и декор галькой.
Обычная газовая конфорка, подключенная к газовому баллону – то, что вам нужно на летней кухне в большинстве случаев!
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