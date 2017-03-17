10 горячих идей для дизайна участка

Специально для любителей проводить много времени на свежем воздухе мы подготовили фото-подборку очаровательных идей очагов, каминов и мангалов для вашего участка. Не важно, маленькая ли у вас дача, роскошный особняк или только что построенный мини-коттедж, каждую из этих идей можно реализовать на разный бюджет – от 2 до 200 тысяч рублей!

Для самостоятельного воплощения одной из этих идей вам понадобится помощник. Лучше и проще делать все вдвоем, а лучше – даже втроем, если у вас нет опыта. При всей легкости данных проектов, в них никак нельзя обойтись без фундамента. Если вы попробуете поставить слишком мелкозаглубленный или просто смешать бетон в пропорциях, слишком уходящих в сторону песка, весь ваш проект может просто развалиться на глазах.

Итак, мы представляем вашему вниманию 10 удивительных идей из ландшафтных проектов, которые мы нашли по всему миру. Специалисты homify стараются сделать каждый проект индивидуальным и достойным нашего внимания.