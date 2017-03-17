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10 горячих идей для дизайна участка

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Stealth Boat Fire Table - Southampton, Rivelin Rivelin Сад Грильницы
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Специально для любителей проводить много времени на свежем воздухе мы подготовили фото-подборку очаровательных идей очагов, каминов и мангалов для вашего участка. Не важно, маленькая ли у вас дача, роскошный особняк или только что построенный мини-коттедж, каждую из этих идей можно реализовать на разный бюджет – от 2 до 200 тысяч рублей!

Для самостоятельного воплощения одной из этих идей вам понадобится помощник. Лучше и проще делать все вдвоем, а лучше – даже втроем, если у вас нет опыта. При всей легкости данных проектов, в них никак нельзя обойтись без фундамента. Если вы попробуете поставить слишком мелкозаглубленный или просто смешать бетон в пропорциях, слишком уходящих в сторону песка, весь ваш проект может просто развалиться на глазах.

Итак, мы представляем вашему вниманию 10 удивительных идей из ландшафтных проектов, которые мы нашли по всему миру. Специалисты homify стараются сделать каждый проект индивидуальным и достойным нашего внимания.

​Круглая чаша с возможностью постановки решетки

The Grove, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd Сад в стиле модерн
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

The Grove

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

Такой удивительный формат нужно делать очень аккуратно. Круглые чаши гораздо сложнее в воплощении, чем квадратные, поэтому для них либо нанимайте профессионалов, либо учитесь сначала на более простых проектах. Для постановки решетки нужно заранее предусмотреть железные штыри.

​Квадратная чаша для обогрева патио

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd Сад в стиле модерн
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

А вот такую чашу уже сделать гораздо проще. Делаем фундамент, кирпичную кладку, затем оформляем сверху плитами, а сбоку – декоративным камнем. Можно и просто оставить чашу кирпичной, но серый камень все же выглядит более дорого и красиво.

​Мангал и пицца-мейкер на летней кухне

ガーデンキッチン, 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー Сад Грильницы
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

Красивенький и очень маленький мангальчик слева, раковина со столом по центру и пицца-мейкер справа – мечта любого дачника! Только посмотрите, как просто все устроено, да и собрать-то можно самому! Схемы кладки мангала и пицца-мейкера всегда можно найти в Интернете.

​Круглая чаша для патио

1.2m rustic sandstone firepit , Lithic Fire Lithic Fire Сад в рустикальном стиле Песчаник rustic stone,outdoor furniture,relaxing,entertaining
Lithic Fire

1.2m rustic sandstone firepit

Lithic Fire
Lithic Fire
Lithic Fire

Еще один вариант круглой чаши, но на этот раз менее высокой. Чаша получается маленькая, с плитами наверху, что очень удобно и красиво.

​Камин для патио на газовом баллоне

Buitenloft, Arend Groenewegen Architect BNA Arend Groenewegen Architect BNA Балкон и терраса в стиле модерн
Arend Groenewegen Architect BNA

Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA

Современный камин на газовом баллоне на патио – декоративная деталь для обогрева. Печь на газовом баллоне вы сможете увидеть далее ниже в нашей Книге Идей.

​Передвижная печь для барбекю

Morsø Forno, Heritage Morso Heritage Morso Сад Грильницы
Heritage Morso

Morsø Forno

Heritage Morso
Heritage Morso
Heritage Morso

Ну, очень хорошая покупка! 30-40 тысяч рублей, и у вас есть передвижная печь для барбекю или запекания, а также столешница для сервировки блюд.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Гриль на газовом баллоне

Área de lazer, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Балкон и терраса в стиле модерн
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

А вот такой стеклянный гриль на газовом баллоне – настоящее украшение кухни в стиле шале или модерн! Проcто сказка! Стоимость больших моделей – от 50 тысяч рублей.

​Камин на этаноле для декора патио

Madrid Gas Fire Table - Warrington Rivelin Сад Грильницы
Rivelin

Madrid Gas Fire Table – Warrington

Rivelin
Rivelin
Rivelin

Просто шикарное дополнение для патио под стать люксовой голливудской вилле стоит от 25 тысяч рублей в маленьком формате и примерно от 100 тысяч рублей в большом формате. Оба варианта имеют право на жизнь!

​Камин на этаноле с декором галькой

Stealth Boat Fire Table - Southampton Rivelin Сад Грильницы
Rivelin

Stealth Boat Fire Table – Southampton

Rivelin
Rivelin
Rivelin

Такие камины имеют различное оформление, в том числе – глянцевую тумбочку под ними и декор галькой.

​Газовая печь с имитацией дымохода для летней кухни

homify Сад в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Обычная газовая конфорка, подключенная к газовому баллону – то, что вам нужно на летней кухне в большинстве случаев!

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А вам какая идея понравилась больше всех?

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