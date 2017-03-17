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​11 шикарных мангалов для дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
São Lourenço da Serra/SP, Bianka Mugnatto Design de Interiores Bianka Mugnatto Design de Interiores Дома в рустикальном стиле
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Сезон приближается, слышно пенье птиц, а душа так и зовет на природу, на озеро, на дачу… Хочется поскорее вдохнуть запах свежей травы, походить по лесу, полюбоваться гладью воды. А пока мы только мечтаем, можно попробовать спланировать улучшения для дачи в этом сезоне. Представляем вам 11 отличных мангалов, которые подойдут к домам из кирпича, к домикам в стиле рустик, кантри и шале, к деревенским домам.

​Откуда пришла традиция

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Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

Кухня с большим очагом

Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

Давайте подумаем о том, как вообще можно использовать мангал и печь-барбекю на даче. Сама традиция мангалов – открытых, часто переносных железных печей – популярна в России, Монголии, в азиатских странах. А вот печь-барбекю с достаточно низкой температурой готовки по сравнению с другими вариантами – это американская традиция, которая стала особенно популярной в 60-ые годы.

​Какой мангал мне нужен

Кухня с большим очагом Печи Кузнецова +7 912 283 89 78 КухняКухонная мебель Кирпичи Белый наружный комплекс
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

Кухня с большим очагом

Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

Для того, чтобы решить, что именно вам нужно, необходимо провести расчеты. Если вы планируете обеспечивать ужином компании или семью до 6 человек, то не стоит смотреть на большие и громоздкие печи, в принципе. Для такого досуга отлично подойдут маленькие переносные мангальчики или печь-барбекю из магазина стоимостью в 15-25 тысяч рублей. Если же вы хотите действительно собирать всю семью на праздники, устраивать для друзей вечеринки и барбекю-ужины, а число ваших гостей будет до 25 человек, включая детей, уже стоит подумать о строительстве большого мангала. Но опять же, если в 90% случаях компания будет до 6 человек, не стоит тратить 300-400 тысяч рублей на большую кирпичную печь.

​Складывать самому или позвать профессионала

Тандыр+Казан Печи Кузнецова +7 912 283 89 78 КухняКухонная мебель
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

Тандыр+Казан

Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

Стоимость большой кирпичной печи, построенной на правильном фундаменте, с облицовкой декоративным кирпичом, может достигать 600 тысяч рублей. При этом, стоимость работ по ее возведению составит около 30-50%. Правда в том, что «сэкономить» на большой кирпичной печи просто так, без опыта в деле, не получится. А если вы допустите ошибку, эксплуатировать печь и вовсе будет нельзя. В данном случае, лучше позвать профессионала.

Купить или заказать строительство печи

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Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

печи Кузнецова Хлебная печь

Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

Если же ваш бюджет меньше 40 тысяч рублей, стоит просто купить мангал или печь-барбекю в магазине, залив для нее фундамент на даче или участке самостоятельно. Но и для того, чтобы правильно поставить ее в беседке или на летней кухне, придется позвать профессионала. А вот чтобы установить ее просто на клочке земли, мастер не нужен. В данном случае, лучше купить и поставить все самим, сэкономив.

​Домашняя печь – доверяем профессионалам

Печи , Печи Кузнецова +7 912 283 89 78 Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

Печи

Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

Если же вы хотите поставить печь для готовки или отопления дома, обязательно зовите профессионала. Опасность неправильной и некачественной кладки, если вы собираете печь в первый (или даже четвертый!) раз настолько высока, что лучше не испытывать судьбу и предостеречь себя и своих близких от возможного пожара.

​Печь для летней кухни – профессионалы создадут дизайн

печи Кузнецова Хлебная печь Печи Кузнецова +7 912 283 89 78 КухняКухонная мебель
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

печи Кузнецова Хлебная печь

Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

Если же вам нужна дорогостоящая печь, от 150 тысяч рублей, большая, для целой компании, для вашего загородного дома или особняка, вам также нужно позвать профессионала. Есть много вариантов дизайна печей с помощью декоративного кирпича, вы сможете выбрать нужный вам и правильно расположить ее.

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​Летняя кухня: как собрать?

Casa do Bosque, Arquitetamos Escritório Autônomo Arquitetamos Escritório Autônomo Дома в рустикальном стиле
Arquitetamos Escritório Autônomo

Arquitetamos Escritório Autônomo
Arquitetamos Escritório Autônomo
Arquitetamos Escritório Autônomo

Если вы собираетесь создать зону летней кухни на даче максимально дешевым способом, есть пара идей – купите маленькую печь-мангал, добавьте пару тумб с раковиной и столешницей, затем террасу и столовую группу. Постарайтесь не вкладывать в один предмет или зону слишком много средств, а рассредоточить их по всей кухне. Сначала проведите коммуникации – воду и электричество, добавьте раковину и столешницу, лишь затем – мангал и столовую группу.

​Мангал на газу: есть ли такое?

São Lourenço da Serra/SP, Bianka Mugnatto Design de Interiores Bianka Mugnatto Design de Interiores Дома в рустикальном стиле
Bianka Mugnatto Design de Interiores

Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores

Например, в Бразилии самые популярные мангалы (в том числе и кирпичные, и стеклянные) работают на газовых баллонах. В России тоже можно заказать такой мангал, его стоимость – от 60 тысяч рублей для маленького и от 350 тысяч рублей для стеклянного в стиле минимализм.

​Пицца-мейкер и хлебо-печь

ガーデンキッチン, 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー Сад Грильницы
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

Кладку пицца-мейкера всегда доверяем профессионалам, так как здесь действительно нужен многолетний опыт работы.

​Терраса и навес

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design Сад в рустикальном стиле
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

А вот заливку фундамента, стены и навес можно сделать для летней кухни самостоятельно, ведь пара неровных швов не сделают вашу кухню пожароопасной!

​Штукатурим мангал

Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq Сад в стиле минимализм
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

Помните, что в дизайне мангалов не обязательно останавливаться на стилях рустик или кантри. Оштукатурив мангал, можно добиться средиземноморского, мексиканского или даже гавайского стиля в дизайне заднего дворика.

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