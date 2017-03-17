​11 шикарных мангалов для дома

Для того, чтобы решить, что именно вам нужно, необходимо провести расчеты. Если вы планируете обеспечивать ужином компании или семью до 6 человек, то не стоит смотреть на большие и громоздкие печи, в принципе. Для такого досуга отлично подойдут маленькие переносные мангальчики или печь-барбекю из магазина стоимостью в 15-25 тысяч рублей. Если же вы хотите действительно собирать всю семью на праздники, устраивать для друзей вечеринки и барбекю-ужины, а число ваших гостей будет до 25 человек, включая детей, уже стоит подумать о строительстве большого мангала. Но опять же, если в 90% случаях компания будет до 6 человек, не стоит тратить 300-400 тысяч рублей на большую кирпичную печь.