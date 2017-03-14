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10 новых вариантов мангалов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Барбекю 7, Moko barbecue Moko barbecue КухняКухонная мебель
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Скоро открытие дачного сезона и все мы хотим быть к нему готовы! Запеченная курочка, приготовленная главой семейства на собственном мангале – настоящее пиршество для души! Собрать всех друзей или близких родственников за большим столом и угостить фирменным блюдом, которое вы научились готовить! Не образ, а настоящая сказка!

В практичной стороне этого вопроса есть несколько деталей. Например, нужно ли покупать мангал, заказывать кладку или строить самостоятельно? Сейчас при таком разнообразии готовых мангалов русского и китайского производства гораздо дешевле его купить. Стоимость маленького мангала начинается от 20 тысяч рублей, совсем маленького, напольного черного – от 3 тысяч рублей, при этом их функционал практически идентичен. Есть еще мангалы с хлебо-печью, встроенной плитой, раковиной, блинницей, местом для казана. Такие стоят уже гораздо дороже, в стилизованном дизайне – около 100-300 тысяч рублей. Дорогие мангалы, которым уже нужна площадка в 20 кв. метров, могут и вовсе стоять все 400-500 тысяч рублей!

Правда, мангал с самым большим КПД (коэффициентом полезного действия, цена/отдача) обычно стоит около 25 тысяч рублей. Он удобен для установки на легком фундаменте, имеет уже интегрированные два-три типа решеток, нужно лишь купить мешок углей и лопаточку!

В нашей новой Книге Идей мы собрали для вас 11 новых мангалов, которые ранее не были опубликованы на homify. Большинство из них сделаны из кирпича, но стоит также добавить, что в декоре используются и синтетические элементы, декоративный кирпич и камень, каменная крошка.

Кирпичные мангалы, которые нужно строить самому, обычно очень большие. Маленький мангальчик-очаг можно построить и за 1-2 тысячи рублей, а вот большой мангал, который похож на камин или печь, стоит около 200 тысяч рублей! Заказав такой мангал мастеру, мы получаем сумму уже в 300-400 тысяч рублей, что для многих слишком дорого!

Возвращаясь к идее покупки готового мангала, вам стоит знать, что недостаточно просто купить его и поставить. Нужно, как и в вариантах с другими мангалами, соблюдать технику безопасности. Рекомендации по установке вы найдете ниже:

– для установки мангала рядом с навесом, в беседке, на летней кухни, дымоход обязательно должен быть очень качественный, выходящий далеко за пределы кровли беседки;

– для установки рядом с деревянной террасой нужно обезопасить место, например, листами из металла;

– печь-барбекю, мангал нужно обязательно устанавливать на прочный фундамент. Подойдут качественно выполненные фундаменты из винтовых свай, железобетонные, бетонные плиты.

Есть также рекомендации по эксплуатации и самого барбекю. Очень важно соблюдать их неукоснительно, иначе вы рискуете навредить не только своему имуществу, но и собственному здоровью и здоровью ваших детей:

– рядом с мангалом всегда должна стоять 5-литровая бутылка с водой на случай, если уголек воспламенит какую-либо утварь;

– рядом с мангалом не должно находиться никакого текстиля, включая тот, что может быть на стульях или столе, которые стоят слишком близко к печи. Идеальное расстояние – более 5 метров;

– необходима также удаленность от высоких деревьев и жилых строений;

– мобильные мангалы должны быть прочно установлены – так, чтобы дети не могли быстро их передвинуть;

– в принципе, использовать печь-мангал можно в любое время года, но в неиспользуемые месяцы ее нужно укрывать, например, синтетической пленкой наподобие дождевика;

– при самостоятельной сборке обязательно использовать только пожаробезопасные материалы и кирпичи, неукоснительно следуя инструкции;

– для сборки печи всегда нужны помощники, а если у вас нет опыта, лучше вообще доверить это дело профессионалам;

– наружный слой нужно обрабатывать жаростойким лаком, чтобы печь дольше сохраняла свой красивый вид;

– первая готовка должна осуществляться не ранее, чем через 100 часов после сбора кирпичного мангала (летом), зимой нужно ждать неделю.

​Мангал с хлебопечью

AV240F, Impexfire Lda Impexfire Lda
Impexfire Lda

Impexfire Lda
Impexfire Lda
Impexfire Lda

Стильный мангал с отделкой под камень

Barbecue PR4020F, Impexfire Lda Impexfire Lda
Impexfire Lda

Impexfire Lda
Impexfire Lda
Impexfire Lda

Мангал с пицца-мейкером

Barbecue AV351F, Impexfire Lda Impexfire Lda
Impexfire Lda

Impexfire Lda
Impexfire Lda
Impexfire Lda

Маленький белый мангал

Барбекю "Пикник" Barbecue Сад Грильницы
Barbecue

Барбекю Пикник

Barbecue
Barbecue
Barbecue

Красивая печь-барбекю из кирпича

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Moko barbecue

Барбекю печь

Moko barbecue
Moko barbecue
Moko barbecue

Шикарная печь на террасе, мощеной плиткой

Угловой барбекю (полный набор) Moko barbecue КухняКухонная мебель мангал,гриль,печь,камин,тандыр,духовка,коптильня,казан,вертел,решетка гриль,барбекю,мойка
Moko barbecue

Угловой барбекю (полный набор)

Moko barbecue
Moko barbecue
Moko barbecue

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Роскошная печь на летней кухне

Барбекю 7, Moko barbecue Moko barbecue КухняКухонная мебель
Moko barbecue

Барбекю 7

Moko barbecue
Moko barbecue
Moko barbecue

Маленькая печь для семьи

Барбекю "Лесная" Barbecue Сад Грильницы
Barbecue

Барбекю Лесная

Barbecue
Barbecue
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Кирпичный мангал со столешницей

Печи , Печи Кузнецова +7 912 283 89 78 Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

Печи

Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

Печь в деревянном доме

Печи , Печи Кузнецова +7 912 283 89 78 Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

Печи

Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

Мангал и камин в одном комплексе

Печи , Печи Кузнецова +7 912 283 89 78 Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

Печи

Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

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