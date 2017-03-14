10 новых вариантов мангалов

Скоро открытие дачного сезона и все мы хотим быть к нему готовы! Запеченная курочка, приготовленная главой семейства на собственном мангале – настоящее пиршество для души! Собрать всех друзей или близких родственников за большим столом и угостить фирменным блюдом, которое вы научились готовить! Не образ, а настоящая сказка!

В практичной стороне этого вопроса есть несколько деталей. Например, нужно ли покупать мангал, заказывать кладку или строить самостоятельно? Сейчас при таком разнообразии готовых мангалов русского и китайского производства гораздо дешевле его купить. Стоимость маленького мангала начинается от 20 тысяч рублей, совсем маленького, напольного черного – от 3 тысяч рублей, при этом их функционал практически идентичен. Есть еще мангалы с хлебо-печью, встроенной плитой, раковиной, блинницей, местом для казана. Такие стоят уже гораздо дороже, в стилизованном дизайне – около 100-300 тысяч рублей. Дорогие мангалы, которым уже нужна площадка в 20 кв. метров, могут и вовсе стоять все 400-500 тысяч рублей!

Правда, мангал с самым большим КПД (коэффициентом полезного действия, цена/отдача) обычно стоит около 25 тысяч рублей. Он удобен для установки на легком фундаменте, имеет уже интегрированные два-три типа решеток, нужно лишь купить мешок углей и лопаточку!

В нашей новой Книге Идей мы собрали для вас 11 новых мангалов, которые ранее не были опубликованы на homify. Большинство из них сделаны из кирпича, но стоит также добавить, что в декоре используются и синтетические элементы, декоративный кирпич и камень, каменная крошка.

Кирпичные мангалы, которые нужно строить самому, обычно очень большие. Маленький мангальчик-очаг можно построить и за 1-2 тысячи рублей, а вот большой мангал, который похож на камин или печь, стоит около 200 тысяч рублей! Заказав такой мангал мастеру, мы получаем сумму уже в 300-400 тысяч рублей, что для многих слишком дорого!

Возвращаясь к идее покупки готового мангала, вам стоит знать, что недостаточно просто купить его и поставить. Нужно, как и в вариантах с другими мангалами, соблюдать технику безопасности. Рекомендации по установке вы найдете ниже:

– для установки мангала рядом с навесом, в беседке, на летней кухни, дымоход обязательно должен быть очень качественный, выходящий далеко за пределы кровли беседки;

– для установки рядом с деревянной террасой нужно обезопасить место, например, листами из металла;

– печь-барбекю, мангал нужно обязательно устанавливать на прочный фундамент. Подойдут качественно выполненные фундаменты из винтовых свай, железобетонные, бетонные плиты.

Есть также рекомендации по эксплуатации и самого барбекю. Очень важно соблюдать их неукоснительно, иначе вы рискуете навредить не только своему имуществу, но и собственному здоровью и здоровью ваших детей:

– рядом с мангалом всегда должна стоять 5-литровая бутылка с водой на случай, если уголек воспламенит какую-либо утварь;

– рядом с мангалом не должно находиться никакого текстиля, включая тот, что может быть на стульях или столе, которые стоят слишком близко к печи. Идеальное расстояние – более 5 метров;

– необходима также удаленность от высоких деревьев и жилых строений;

– мобильные мангалы должны быть прочно установлены – так, чтобы дети не могли быстро их передвинуть;

– в принципе, использовать печь-мангал можно в любое время года, но в неиспользуемые месяцы ее нужно укрывать, например, синтетической пленкой наподобие дождевика;

– при самостоятельной сборке обязательно использовать только пожаробезопасные материалы и кирпичи, неукоснительно следуя инструкции;

– для сборки печи всегда нужны помощники, а если у вас нет опыта, лучше вообще доверить это дело профессионалам;

– наружный слой нужно обрабатывать жаростойким лаком, чтобы печь дольше сохраняла свой красивый вид;

– первая готовка должна осуществляться не ранее, чем через 100 часов после сбора кирпичного мангала (летом), зимой нужно ждать неделю.