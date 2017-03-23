​10 дачных домиков с красивыми садами

Признаемся, еще лет 20 назад дачу заводили вовсе не от хорошей жизни. Большинство из дачников не считали это местом для отдыха на природе. Владение дачей было одним из способов обеспечить свою семью пропитанием. Потом акценты сместились на эко-продукты, потому что что совхозы и вновь образованные фермерские хозяйства изо всех сил старались произвести как можно больше продукции и химикатами повышали урожайность.
Но теперь ситуация кардинально изменилась. Сегодня желания современного дачника вертятся вокруг красоты, хотя и не все это осознают. Мы строим дом, планируем посадки, организуем патио и клумбы, чтобы наши близкие и даже соседи искренне порадовались за нас и сказали: «Как красиво!»
А что считаете красивым именно вы?
Часто именно под дачные участки отдавалось всякое неудобье, не годившееся для колхозного использования. Но и это нас не останавливало! Разбивая участок на ярусы, получалось создать еще большую красоту, разделяя различные зоны ступенями и красивыми переходами.
В эпоху тотального изобилия многие решают засадить весь участок роскошным газоном, построить гараж и использовать дачу только для отдыха, шашлыков и семейных встреч. Но без красивых клумб все же никак не обойтись. Тогда появляются цветущие полоски, которые на фоне аккуратного газона смотрятся еще эффектнее.
Другой из не огородных вариантов дачной красоты предлагает все пространство замостить плиткой, оставив лишь стриженные кустарники, которые не доставляют особых хлопот. Чистый двор перед дачным домиком радует глаз многих из нас.
При монтаже свайного фундамента особенно на участке с перепадом высот получается сквозное место под самой террасой. Это очень хорошо для проветривания, но не очень выглядит с точки зрения эстетики. Задекорировать пространство между землей и приподнятой террасой можно высокими клумбами со свисающими ампельными растениями.
Рядом с шале органично смотрится зеленая лужайка, дорожка из каменных плит и брутальный забор, сложенный из необработанного камня. Особенную красоту с альпийским привкусом привносят ящики с яркими цветущими растениями, развешенными на длинных балкончиках.
Для средиземноморской красоты главное – навесы и стены, обильно декорированные лианными растениями, типа разных видов плюща, бугенвиллий разнообразных оттенков или два раза в год цветущих глициний.
Традиционный дачный домик с розовыми кустами вдоль забора характерен для многих культур. Если выберете этот вариант, то помните, что в большинстве регионов нашей страны розы нуждаются в укрытии на зиму, в том числе и мелкие, собранные в эффектные соцветия, плетистые.
Если посадить у домика ель, то вы можете получить волшебную атмосферу самого любимого праздника круглый год. Просто добавьте гирлянду и каждый вечер загадывайте желание! И не важно, что на дворе, возможно, июль.
Чаще всего дачный участок не радует своим размахом, потому и использовать его надо с умом. Всю площадь, не занятую помидорами и перцами можно отдать для столь потрясающей зоны отдыха. Красота! Этот садовый домик спроектирован студией Agraffe из Калининграда.
Не стоит жалеть, что вы не живете там, где почти вечное лето. Если вам нравится особая атмосфера сада в тропическом стиле, а характерных растений в вашем регионе недостаточно, попробуйте вариант тропического минимализма с заменой некоторых растений на похожие по форме, а остальные используйте контейнерные.
Аскетизм окружающей природы диктует особые правила ландшафтного дизайна. Если вы не планируете использовать домик круглогодично, лучше создать лишь каркас сада, чтобы все остальное дополнила сама природа и ее естественная красота.
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