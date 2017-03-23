​10 дачных домиков с красивыми садами

Признаемся, еще лет 20 назад дачу заводили вовсе не от хорошей жизни. Большинство из дачников не считали это местом для отдыха на природе. Владение дачей было одним из способов обеспечить свою семью пропитанием. Потом акценты сместились на эко-продукты, потому что что совхозы и вновь образованные фермерские хозяйства изо всех сил старались произвести как можно больше продукции и химикатами повышали урожайность.

Но теперь ситуация кардинально изменилась. Сегодня желания современного дачника вертятся вокруг красоты, хотя и не все это осознают. Мы строим дом, планируем посадки, организуем патио и клумбы, чтобы наши близкие и даже соседи искренне порадовались за нас и сказали: «Как красиво!»

А что считаете красивым именно вы?