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​10 дачных домиков с красивыми садами

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Дома в классическом стиле
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Признаемся, еще лет 20 назад дачу заводили вовсе не от хорошей жизни. Большинство из дачников не считали это местом для отдыха на природе. Владение дачей было одним из способов обеспечить свою семью пропитанием. Потом акценты сместились на эко-продукты, потому что что совхозы и вновь образованные фермерские хозяйства изо всех сил старались произвести как можно больше продукции и химикатами повышали урожайность.

Но теперь ситуация кардинально изменилась. Сегодня желания современного дачника вертятся вокруг красоты, хотя и не все это осознают. Мы строим дом, планируем посадки, организуем патио и клумбы, чтобы наши близкие и даже соседи искренне порадовались за нас и сказали: «Как красиво!»

А что считаете красивым именно вы?

​Маленький дачный домик на склоне

Traditional Garden Unique Landscapes Сад в стиле кантри
Unique Landscapes

Traditional Garden

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

Часто именно под дачные участки отдавалось всякое неудобье, не годившееся для колхозного использования. Но и это нас не останавливало! Разбивая участок на ярусы, получалось создать еще большую красоту, разделяя различные зоны ступенями и красивыми переходами.

Дачный домик с газонной площадкой

Wintergarten im klassischen Stil, Blaser exclusive Wintergardens Blaser exclusive Wintergardens Балкон и терраса в классическом стиле Алюминий / Цинк Черный
Blaser exclusive Wintergardens

Blaser exclusive Wintergardens
Blaser exclusive Wintergardens
Blaser exclusive Wintergardens

В эпоху тотального изобилия многие решают засадить весь участок роскошным газоном, построить гараж и использовать дачу только для отдыха, шашлыков и семейных встреч. Но без красивых клумб все же никак не обойтись. Тогда появляются цветущие полоски, которые на фоне аккуратного газона смотрятся еще эффектнее.

​Дачный домик с уютным мощеным двориком

homify Веранда и терраса в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Другой из не огородных вариантов дачной красоты предлагает все пространство замостить плиткой, оставив лишь стриженные кустарники, которые не доставляют особых хлопот. Чистый двор перед дачным домиком радует глаз многих из нас.

​Дачный домик с террасой на свайном фундаменте

dom w Wawrze , Marek Rytych Marek Rytych Дома в рустикальном стиле
Marek Rytych

Marek Rytych
Marek Rytych
Marek Rytych

При монтаже свайного фундамента особенно на участке с перепадом высот получается сквозное место под самой террасой. Это очень хорошо для проветривания, но не очень выглядит с точки зрения эстетики. Задекорировать пространство между землей и приподнятой террасой можно высокими клумбами со свисающими ампельными растениями.

​Красота в альпийском стиле

homify Дома в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Рядом с шале органично смотрится зеленая лужайка, дорожка из каменных плит и брутальный забор, сложенный из необработанного камня. Особенную красоту с альпийским привкусом привносят ящики с яркими цветущими растениями, развешенными на длинных балкончиках.

​Средиземноморская эстетика

Fazenda Santa Izabel, LM Arquitetura | Conceito LM Arquitetura | Conceito Дома в стиле кантри
LM Arquitetura | Conceito

LM Arquitetura | Conceito
LM Arquitetura | Conceito
LM Arquitetura | Conceito

Для средиземноморской красоты главное – навесы и стены, обильно декорированные лианными растениями, типа разных видов плюща, бугенвиллий разнообразных оттенков или два раза в год цветущих глициний.

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​Традиционный вариант

18평 소형 통나무집, 보국주택 보국주택 Дома в рустикальном стиле
보국주택

보국주택
보국주택
보국주택

Традиционный дачный домик с розовыми кустами вдоль забора характерен для многих культур. Если выберете этот вариант, то помните, что в большинстве регионов нашей страны розы нуждаются в укрытии на зиму, в том числе и мелкие, собранные в эффектные соцветия, плетистые.

​Сказочная красота круглый год

West Farm Cottage, Oxfordshire, Hayward Smart Architects Ltd Hayward Smart Architects Ltd Дома в рустикальном стиле
Hayward Smart Architects Ltd

West Farm Cottage, Oxfordshire

Hayward Smart Architects Ltd
Hayward Smart Architects Ltd
Hayward Smart Architects Ltd

Если посадить у домика ель, то вы можете получить волшебную атмосферу самого любимого праздника круглый год. Просто добавьте гирлянду и каждый вечер загадывайте желание! И не важно, что на дворе, возможно, июль.

​Дачный участок в стиле загородного дома

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Дома в классическом стиле
AGRAFFE design

Дом в г.Калининграде

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Чаще всего дачный участок не радует своим размахом, потому и использовать его надо с умом. Всю площадь, не занятую помидорами и перцами можно отдать для столь потрясающей зоны отдыха. Красота! Этот садовый домик спроектирован студией Agraffe из Калининграда.

​Тропический минимализм

Casa Sauípe, Cia de Arquitetura Cia de Arquitetura Дома в рустикальном стиле
Cia de Arquitetura

Cia de Arquitetura
Cia de Arquitetura
Cia de Arquitetura

Не стоит жалеть, что вы не живете там, где почти вечное лето. Если вам нравится особая атмосфера сада в тропическом стиле, а характерных растений в вашем регионе недостаточно, попробуйте вариант тропического минимализма с заменой некоторых растений на похожие по форме, а остальные используйте контейнерные.

​Эстетика корейского кантри

21평 소형주택-고성 통나무집, 보국주택 보국주택
보국주택

보국주택
보국주택
보국주택

Аскетизм окружающей природы диктует особые правила ландшафтного дизайна. Если вы не планируете использовать домик круглогодично, лучше создать лишь каркас сада, чтобы все остальное дополнила сама природа и ее естественная красота.

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