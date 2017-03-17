​Как построить бассейн за 70 тысяч рублей самостоятельно

Для того, чтобы самому построить бассейн, хватит 2-3-летней практики в строительных работах. Правда, качество – на ваш страх и риск. Тем не менее, если вы действительно имеете необходимый опыт и уверены в себе, вы наверняка захотите построить бассейн сами.

Для бассейна важно правильно выбрать место: безветренное и максимально солнечное, без кустов и деревьев, с коммуникациями рядом, с глинистым грунтом и достаточно большой площадью. Интересные идеи для внутренних двориков с бассейнами можно найти здесь.

Дешевле всего построить прямоугольный бассейн без ступенек, с приставной лестницей. Для прыжков нужна глубина минимум 1,7-1,8 метра для людей ниже 175 см, для взрослых от 175 см глубина бассейна должна быть (минимум!) 2 метра, для людей крупного телосложения – от 2,2 метров! Это очень и очень важно для вашей безопасности!