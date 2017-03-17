​Как построить бассейн за 70 тысяч рублей самостоятельно

В новой Книге Идей мы посмотрим на бассейны, которые можно построить самостоятельно. Узнаем этапы работы, цены на строительство, с помощью бригады и самостоятельно.
Стоит признать, что сборные бассейны (каркасные) очень дешевы. Огромный бассейн будет стоить около 150 тысяч рублей, маленький, но уже плавательный – 25-35 тысяч рублей. Если добавить к нему террасу, стоимость поднимется до 50-60 тысяч рублей, но бассейн получит достойное оформление.
А вот бетонный бассейн стоит очень дорого. Огромный бассейн с террасой и красивым оформлением будет стоить около 1,5 млн рублей, маленький – от 500 тысяч рублей.
Для того, чтобы самому построить бассейн, хватит 2-3-летней практики в строительных работах. Правда, качество – на ваш страх и риск. Тем не менее, если вы действительно имеете необходимый опыт и уверены в себе, вы наверняка захотите построить бассейн сами.
Для бассейна важно правильно выбрать место: безветренное и максимально солнечное, без кустов и деревьев, с коммуникациями рядом, с глинистым грунтом и достаточно большой площадью. Интересные идеи для внутренних двориков с бассейнами можно найти здесь.
Дешевле всего построить прямоугольный бассейн без ступенек, с приставной лестницей. Для прыжков нужна глубина минимум 1,7-1,8 метра для людей ниже 175 см, для взрослых от 175 см глубина бассейна должна быть (минимум!) 2 метра, для людей крупного телосложения – от 2,2 метров! Это очень и очень важно для вашей безопасности!
Ниже мы приведем стандартные этапы строительства такого бассейна, как показано на фотографии.
– Создание проекта бассейна.
– Подготовка котлована.
– Проведение коммуникаций, в которых нуждается бассейн.
– Заливка котлована бетоном.
– Отделка мозаикой или пленкой.
– Подключение оборудования, насоса, установка подсветки.
Обычный бассейн длиной 6 метров, шириной в 3 метра, глубиной в 1,8 метра (идеально, если у вас семья из 4-6 человек) в стекле-мозаике будет стоить около 10 тысяч долларов. Это включает систему подогрева, комплект фильтрации, закладные, водоинсталляцию, химию на 3 месяца, нагреватель воды, подсветку, насос, трубы и т.п. То есть это – цена «под ключ», например, в Киеве или Краснодаре. В рублях данная сумма составит около 650 тысяч. Главное, что в эту цену входит и строительство, и монтаж, и транспорт, и вся работа мастеров. Объем – 32 куб. метра.
При этом, строительство бассейна, ровно в четыре раза меньшего по кубическим единицам (глубина 1,4 метра, 2 на 3 метра) стоит с работой строителей уже около 210 тысяч рублей. Заметьте, мы уменьшили сумму не в четыре раза, а в три, так как некоторое оборудование придется покупать точно такое же, а не дешевле! При этом, если строить точно такой же бассейн самостоятельно, можно добиться уменьшения цены примерно до 150 тысяч рублей. Заманчиво, не правда ли? Кубатура такого бассейна – всего лишь 8 куб. метров.
А что если сделать бассейн только для детей? Глубину можно уменьшить до 70 см, размеры оставить 2 на 3 метра. Получается, что бассейн будет еще в два раза меньше, с кубатурой в 4 куб. метра. Стоимость строительства мастерами – 100 тысяч рублей, самостоятельно – около 70 тысяч рублей.