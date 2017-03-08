10 шикарных идей для дачи

Пора подумать об обновлении и вашей дачи! Что бы вам хотелось на ней изменить, чем дополнить, что купить?

Мы советуем сначала заменить то, что устарело, доставляет неудобства и дискомфорт, и лишь потом покупать что-то новое. Так, если вы хотите построить беседку, которая стоит от 100 тысяч рублей, может быть, сначала стоит купить новый кухонный гарнитур (10-15 тысяч рублей), новый диван (15-25 тысяч рублей), столовую группу (15-25 тысяч рублей) или поставить новые окна (15 тысяч рублей)?

Кроме того, большие траты имеют обыкновение разочаровывать, если в последний момент вы не доверяете профессионалам. С их услугами стоимость еще чуть повышается, но тогда вы можете быть уверены, что деньги, вложенные в строительство террасы или веранды, точно не будут выброшены на ветер.

Давайте подумаем, что же можно обновить в этом году на даче…