10 шикарных идей для дачи

Пора подумать об обновлении и вашей дачи! Что бы вам хотелось на ней изменить, чем дополнить, что купить?
Мы советуем сначала заменить то, что устарело, доставляет неудобства и дискомфорт, и лишь потом покупать что-то новое. Так, если вы хотите построить беседку, которая стоит от 100 тысяч рублей, может быть, сначала стоит купить новый кухонный гарнитур (10-15 тысяч рублей), новый диван (15-25 тысяч рублей), столовую группу (15-25 тысяч рублей) или поставить новые окна (15 тысяч рублей)?
Кроме того, большие траты имеют обыкновение разочаровывать, если в последний момент вы не доверяете профессионалам. С их услугами стоимость еще чуть повышается, но тогда вы можете быть уверены, что деньги, вложенные в строительство террасы или веранды, точно не будут выброшены на ветер.
Давайте подумаем, что же можно обновить в этом году на даче…
Стоимость маленького, но высокого мангала – от 25 тысяч рублей. Хлебопечи – еще столько же. Иногда лучше купить, чем собирать ее из кирпичей самостоятельно или заказывать сборку, так как в противном случае придется потратить уже гораздо более внушительные суммы.
Стоимость возведения такой террасы самостоятельно значительно ниже, но терраса от профессионалов прослужит скорее всего гораздо дольше. Если есть деньги, на ней не стоит экономить.
Стоимость навеса – от 15 тысяч рублей для парусного, от 25 тысяч рублей – на простых колоннах и с шифером и около 100 тысяч рублей для шикарного декоративного навеса в стиле шале для коттеджа.
Маленький заборчик из тонкого металла можно купить по вполне приемлемой цене – около 2 тысяч рублей за погонный метр, включая ворота. Так, окружить им парадную часть дачи шириной в 6 метров будет стоить около 12-24 тысяч рублей.
Маленькую дополнительную террасу на свайном фундаменте можно построить и самостоятельно. Здесь будут играть дети, можно поставить маленький надувной бассейн (ему обязательно нужна ровная площадка) или просто поставить шезлонг.
Еще один вариант забора – деревянный, на деревянных колоннах и набитых на них горизонтальных рейках, к которым уже крепится остальная часть забора – вертикальные доски.
Маленькая калиточка из металла удивительным образом украсит забор из металлической сетки!
Шикарная и достаточно дешевая идея для создания террасы. Вам не нужно покупать ни плитку, ни дерево, а только полимерный декоративный газон. Его нужно менять каждые 4-5 лет (или даже 6-8 лет при должном уходе), но он отлично подходит именно для дачи. Стоит он обычно гораздо дешевле, чем дерево, и примерно так же, как самая-самая дешевая (и некрасивая) плитка.
Большая веранда стоит достаточно дорого, но может помочь вам организовать еще пару спальных мест для внуков и детей или же просто расширит ваше жизненное пространство на даче!
В восточном стиле!
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