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10 шикарных идей для дачи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Traditional Garden, Unique Landscapes Unique Landscapes Сад в стиле кантри
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Пора подумать об обновлении и вашей дачи! Что бы вам хотелось на ней изменить, чем дополнить, что купить?

Мы советуем сначала заменить то, что устарело, доставляет неудобства и дискомфорт, и лишь потом покупать что-то новое. Так, если вы хотите построить беседку, которая стоит от 100 тысяч рублей, может быть, сначала стоит купить новый кухонный гарнитур (10-15 тысяч рублей), новый диван (15-25 тысяч рублей), столовую группу (15-25 тысяч рублей) или поставить новые окна (15 тысяч рублей)?

Кроме того, большие траты имеют обыкновение разочаровывать, если в последний момент вы не доверяете профессионалам. С их услугами стоимость еще чуть повышается, но тогда вы можете быть уверены, что деньги, вложенные в строительство террасы или веранды, точно не будут выброшены на ветер.

Давайте подумаем, что же можно обновить в этом году на даче…

​Купить мангал с хлебопечью…

Arquitetura Interiores de Residência, studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES Балкон и терраса в рустикальном стиле Коричневый
studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES

studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES
studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES
studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES

Стоимость маленького, но высокого мангала – от 25 тысяч рублей. Хлебопечи – еще столько же. Иногда лучше купить, чем собирать ее из кирпичей самостоятельно или заказывать сборку, так как в противном случае придется потратить уже гораздо более внушительные суммы.

​Поставить возле дома террасы с двумя уровнями…

Taras drewniany przy basenie, Tarasy-drewniane- Dorota Maciejewska Tarasy-drewniane- Dorota Maciejewska Балкон и терраса в рустикальном стиле
Tarasy-drewniane- Dorota Maciejewska

Tarasy-drewniane- Dorota Maciejewska
Tarasy-drewniane- Dorota Maciejewska
Tarasy-drewniane- Dorota Maciejewska

Стоимость возведения такой террасы самостоятельно значительно ниже, но терраса от профессионалов прослужит скорее всего гораздо дольше. Если есть деньги, на ней не стоит экономить.

​Поставить навес возле дачи для летней кухни…

Casa de Inverno, Kauer Arquitetura e Design Kauer Arquitetura e Design Балкон и терраса в рустикальном стиле
Kauer Arquitetura e Design

Kauer Arquitetura e Design
Kauer Arquitetura e Design
Kauer Arquitetura e Design

Стоимость навеса – от 15 тысяч рублей для парусного, от 25 тысяч рублей – на простых колоннах и с шифером и около 100 тысяч рублей для шикарного декоративного навеса в стиле шале для коттеджа.

​Поставить маленький железный заборчик, купленный в магазине…

Wrough Iron Metal Gates Unique Landscapes Сад в стиле кантри
Unique Landscapes

Wrough Iron Metal Gates

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

Маленький заборчик из тонкого металла можно купить по вполне приемлемой цене – около 2 тысяч рублей за погонный метр, включая ворота. Так, окружить им парадную часть дачи шириной в 6 метров будет стоить около 12-24 тысяч рублей.

​На участке поставить маленькую (10-15 метров) террасу для загорания…

Traditional Garden - Decked Seating Area and Vertical Wooden Screening Unique Landscapes Сад в стиле кантри
Unique Landscapes

Traditional Garden – Decked Seating Area and Vertical Wooden Screening

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

Маленькую дополнительную террасу на свайном фундаменте можно построить и самостоятельно. Здесь будут играть дети, можно поставить маленький надувной бассейн (ему обязательно нужна ровная площадка) или просто поставить шезлонг.

​Поставить самостоятельно деревянный заборчик на даче…

Schallschutzzäune Limes, Junior, Horizontal: Aufwertung für privaten Grund, Braun & Würfele - Holz im Garten Braun & Würfele - Holz im Garten Сад в стиле модерн Дерево
Braun &amp; Würfele – Holz im Garten

Braun & Würfele - Holz im Garten
Braun &amp; Würfele – Holz im Garten
Braun & Würfele - Holz im Garten

Еще один вариант забора – деревянный, на деревянных колоннах и набитых на них горизонтальных рейках, к которым уже крепится остальная часть забора – вертикальные доски.

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​Купить новую калитку для обычного сетчатого забора…

Wrought Iron Metal Garden Gate Unique Landscapes Сад в классическом стиле
Unique Landscapes

Wrought Iron Metal Garden Gate

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

Маленькая калиточка из металла удивительным образом украсит забор из металлической сетки!

​Поставить террасу из бетона с отделкой декоративным газоном…

Breve Panoramica Dei Nostri Lavori, Tende Ravini Tende Ravini Сад Беседки и теплицы
Tende Ravini

Tende Ravini
Tende Ravini
Tende Ravini

Шикарная и достаточно дешевая идея для создания террасы. Вам не нужно покупать ни плитку, ни дерево, а только полимерный декоративный газон. Его нужно менять каждые 4-5 лет (или даже 6-8 лет при должном уходе), но он отлично подходит именно для дачи. Стоит он обычно гораздо дешевле, чем дерево, и примерно так же, как самая-самая дешевая (и некрасивая) плитка.

​Построить веранду с большими окнами как новую комнату…

Wintergarten im klassischen Stil, Blaser exclusive Wintergardens Blaser exclusive Wintergardens Балкон и терраса в классическом стиле Дерево Белый
Blaser exclusive Wintergardens

Blaser exclusive Wintergardens
Blaser exclusive Wintergardens
Blaser exclusive Wintergardens

Большая веранда стоит достаточно дорого, но может помочь вам организовать еще пару спальных мест для внуков и детей или же просто расширит ваше жизненное пространство на даче!

Разбить сад камней…

Japanese Style Garden Unique Landscapes Сад в азиатском стиле
Unique Landscapes

Japanese Style Garden

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

В восточном стиле! 

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