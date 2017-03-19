Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

10 гениальных идей для дачи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Terraço Gourmet II, Danielle Tassi Arquitetura e Interiores Danielle Tassi Arquitetura e Interiores Балкон и терраса в рустикальном стиле
Loading admin actions …

Дача – это святое! Любой, кто хоть когда-либо ее имел, уже не откажется от такого удовольствия. Приезжать с запасом продуктов, открывать дверь в домик, который – только ваш, раскладывать вещи и показывать любимым малышам-внукам то, что они уже забыли за прошедшую зиму!

Обустроить дачу правильно – это не только добавить в нее комфорта и функционала. Если вы любите бывать здесь в одиночестве, реализуйте здесь то, о чем вы всегда мечтали. Если собирать семью – ваша главная цель, сделайте так, чтобы у каждого был смысл сюда приехать.

Интересно, что дача может стать не просто вторым домом, но и настоящим домом на все лето, если вы того захотите. Если так произошло и с вами, то вас наверняка посещали и мысли утеплить дачу и остаться здесь на зиму!

​Веранда со стеклянной крышей

コンサバトリーのある暮らし, Tomomi's トモミズ Tomomi's トモミズ
Tomomi&#39;s　トモミズ

Tomomi's　トモミズ
Tomomi&#39;s　トモミズ
Tomomi's　トモミズ

На такую веранду летом можно вынести мебель, чтобы освободить больше места в основном домике для размещения гостей или просто более приятной жизни. Так, на веранде можно организовать столовую, поставить сюда лишний диван, сделать место для игр детей.

​Летняя кухня с декором под камень

Le Pres de Bas, CCD Architects CCD Architects Балкон и терраса в рустикальном стиле
CCD Architects

Le Pres de Bas

CCD Architects
CCD Architects
CCD Architects

Летняя кухня – это настоящее волшебство, которое происходит у вас на будничной основе. Запахи салата становятся ярче, мясо – вкуснее, беседы – приятнее, а дети и вовсе запомнят это идеальное лето с летней кухней на всю жизнь!

​Кухня на даче из кирпича и дерева

Le Pres de Bas, CCD Architects CCD Architects Кухня в рустикальном стиле
CCD Architects

Le Pres de Bas

CCD Architects
CCD Architects
CCD Architects

Если у вас на даче до сих пор нет кухни, то вы можете: купить гарнитур ЛДСП местного производства (1,8 метра за 12-15 тысяч рублей) или собрать ее самому, добавив в нее мангал и другие элементы по необходимости. При самостоятельной сборке вам понадобятся кирпичи, деревянные дверцы, которые тоже можно сделать самому, плитка, керамогранит или плоский камень для столешницы. Последний вариант выйдет дороже и будет менее аккуратен, а для кирпичной кладки вам обязательно нужен фундамент. Но если, как это часто бывает, у вас есть остатки строительных материалов, то кухню можно сделать практически из ничего.

​Летняя кухня в стиле модерн

Terraço Gourmet II, Danielle Tassi Arquitetura e Interiores Danielle Tassi Arquitetura e Interiores Балкон и терраса в рустикальном стиле
Danielle Tassi Arquitetura e Interiores

Danielle Tassi Arquitetura e Interiores
Danielle Tassi Arquitetura e Interiores
Danielle Tassi Arquitetura e Interiores

А вот такой кухня может получиться, если купить тот самый гарнитур из ЛДСП, а к нему – стеклянный гриль на газовом баллоне (слева), пицца-мейкер (в углу справа), а также новенький столик и телевизор.

​Панорамные окна или двери-слайдеры в пол

個人住宅 2007, 篠田 望デザイン一級建築士事務所 篠田 望デザイン一級建築士事務所 Балкон и терраса в рустикальном стиле
篠田　望デザイン一級建築士事務所

篠田　望デザイン一級建築士事務所
篠田　望デザイン一級建築士事務所
篠田　望デザイン一級建築士事務所

Самый маленький блок дверей-слайдеров в пол стоит 14-20 тысяч рублей (теплый). Вы можете использовать на даче только его и уже получить потрясающий эффект!

​Газовый гриль для мини-кухни

FLAVIA PORTELA - Arquitetura de Interiores, studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES Балкон и терраса в рустикальном стиле
studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES

studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES
studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES
studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES

Отличный газовый гриль можно вмонтировать в любой кухонный гарнитур, даже самый маленький дачный!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Азиатский дворик из камней

Japanese Style Garden Unique Landscapes Сад в азиатском стиле
Unique Landscapes

Japanese Style Garden

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

Шикарная идея для тех, кто любит спокойный восточный стиль от студии Unique!

​Оранжерея с террасой

Smooth Natural Sandstone Paving Unique Landscapes Балкон и терраса в классическом стиле
Unique Landscapes

Smooth Natural Sandstone Paving

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

Достроив оранжерею для дачного домика, вы получаете настоящую гостиную, может даже с камином, место для полноценной столовой и отличный внешний вид вашей дачи!

​Терраса в дальнем уголке сада

Decking Unique Landscapes Сад в классическом стиле
Unique Landscapes

Decking

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

Если на участке у вас есть еще одно любимое место, поставьте и там террасу для отдыха!

​Забор из бетона и дерева

Roof Deck / Decking Unique Landscapes Балкон и терраса в классическом стиле
Unique Landscapes

Roof Deck / Decking

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

Так выглядит современный забор из бетона и деревянного декора сверху! Стильно и модно!

Далее на homify:

— Проекты домов и коттеджей;

— 10 проектов домов с панорамным остеклением;

— Красивая кухня «от А до Я».

TOP-5 недели: лучшие идеи для дома и сада!
А вам какая идея понравилась больше всех?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо