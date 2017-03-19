10 гениальных идей для дачи

Дача – это святое! Любой, кто хоть когда-либо ее имел, уже не откажется от такого удовольствия. Приезжать с запасом продуктов, открывать дверь в домик, который – только ваш, раскладывать вещи и показывать любимым малышам-внукам то, что они уже забыли за прошедшую зиму!
Обустроить дачу правильно – это не только добавить в нее комфорта и функционала. Если вы любите бывать здесь в одиночестве, реализуйте здесь то, о чем вы всегда мечтали. Если собирать семью – ваша главная цель, сделайте так, чтобы у каждого был смысл сюда приехать.
Интересно, что дача может стать не просто вторым домом, но и настоящим домом на все лето, если вы того захотите. Если так произошло и с вами, то вас наверняка посещали и мысли утеплить дачу и остаться здесь на зиму!
На такую веранду летом можно вынести мебель, чтобы освободить больше места в основном домике для размещения гостей или просто более приятной жизни. Так, на веранде можно организовать столовую, поставить сюда лишний диван, сделать место для игр детей.
Летняя кухня – это настоящее волшебство, которое происходит у вас на будничной основе. Запахи салата становятся ярче, мясо – вкуснее, беседы – приятнее, а дети и вовсе запомнят это идеальное лето с летней кухней на всю жизнь!
Если у вас на даче до сих пор нет кухни, то вы можете: купить гарнитур ЛДСП местного производства (1,8 метра за 12-15 тысяч рублей) или собрать ее самому, добавив в нее мангал и другие элементы по необходимости. При самостоятельной сборке вам понадобятся кирпичи, деревянные дверцы, которые тоже можно сделать самому, плитка, керамогранит или плоский камень для столешницы. Последний вариант выйдет дороже и будет менее аккуратен, а для кирпичной кладки вам обязательно нужен фундамент. Но если, как это часто бывает, у вас есть остатки строительных материалов, то кухню можно сделать практически из ничего.
А вот такой кухня может получиться, если купить тот самый гарнитур из ЛДСП, а к нему – стеклянный гриль на газовом баллоне (слева), пицца-мейкер (в углу справа), а также новенький столик и телевизор.
Самый маленький блок дверей-слайдеров в пол стоит 14-20 тысяч рублей (теплый). Вы можете использовать на даче только его и уже получить потрясающий эффект!
Отличный газовый гриль можно вмонтировать в любой кухонный гарнитур, даже самый маленький дачный!
Шикарная идея для тех, кто любит спокойный восточный стиль от студии Unique!
Достроив оранжерею для дачного домика, вы получаете настоящую гостиную, может даже с камином, место для полноценной столовой и отличный внешний вид вашей дачи!
Если на участке у вас есть еще одно любимое место, поставьте и там террасу для отдыха!
Так выглядит современный забор из бетона и деревянного декора сверху! Стильно и модно!
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