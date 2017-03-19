10 гениальных идей для дачи

Дача – это святое! Любой, кто хоть когда-либо ее имел, уже не откажется от такого удовольствия. Приезжать с запасом продуктов, открывать дверь в домик, который – только ваш, раскладывать вещи и показывать любимым малышам-внукам то, что они уже забыли за прошедшую зиму!

Обустроить дачу правильно – это не только добавить в нее комфорта и функционала. Если вы любите бывать здесь в одиночестве, реализуйте здесь то, о чем вы всегда мечтали. Если собирать семью – ваша главная цель, сделайте так, чтобы у каждого был смысл сюда приехать.

Интересно, что дача может стать не просто вторым домом, но и настоящим домом на все лето, если вы того захотите. Если так произошло и с вами, то вас наверняка посещали и мысли утеплить дачу и остаться здесь на зиму!