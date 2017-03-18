10 вещей, которых все мы хотим видеть на даче

Давайте подумаем о виш-листе для нашей любимой дачи. Просто возьмите прямо сейчас листок и бумагу и напишите 10 вещей, которые хотели бы добавить к своей даче или изменить, купив что-то новое. Чего вам не хватает больше всего? Помещайте наверх списка. О чем вы давно мечтали? Помещайте сразу после!

Составленными списками вы можете поделиться в комментариях, а мы пока собрали пробный список, который, возможно, будет похож на ваш собственный! Давайте узнаем, сколько пунктов из вашего виш-листа мы угадали!