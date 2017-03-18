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10 вещей, которых все мы хотим видеть на даче

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Tudor Handpainted Kitchen, Sculleries of Stockbridge Sculleries of Stockbridge КухняШкафы и полки
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Давайте подумаем о виш-листе для нашей любимой дачи. Просто возьмите прямо сейчас листок и бумагу и напишите 10 вещей, которые хотели бы добавить к своей даче или изменить, купив что-то новое. Чего вам не хватает больше всего? Помещайте наверх списка. О чем вы давно мечтали? Помещайте сразу после!

Составленными списками вы можете поделиться в комментариях, а мы пока собрали пробный список, который, возможно, будет похож на ваш собственный! Давайте узнаем, сколько пунктов из вашего виш-листа мы угадали!

​Банька

10m² Barbecue Cabin in a Derbyshire garden. Arctic Cabins Сад в скандинавском стиле
Arctic Cabins

10m² Barbecue Cabin in a Derbyshire garden.

Arctic Cabins
Arctic Cabins
Arctic Cabins

Ну как же без любимой бани или сауны! Стоимость возведения такого чуда явно больше 60 тысяч рублей, но очень уж хочется! Если вы надумали ее строительство, мы советуем вам все-таки обращаться к профессионалам. Согласитесь, это не беседка и не лавочка, а вполне себе пожароопасное здание, которое нужно построить по всем нормам!

​Маленький водопадик

Knightsbridge Roof Terrace - Aralia Garden Design Aralia Конференц-центры в стиле модерн Камень Серый Коммерческие помещения
Aralia

Knightsbridge Roof Terrace – Aralia Garden Design

Aralia
Aralia
Aralia

Такой водопадик, который видно из кухни – настоящая услада для глаз! Сделать такой самому не сложнее, чем заложить фундамент под плитку на террасе и положить эту плитку ровно. Такой водопадик будет отличным местом и для игр детей – им очень понравится!

​Кухня в стиле английского кантри

Tudor Handpainted Kitchen Sculleries of Stockbridge КухняШкафы и полки
Sculleries of Stockbridge

Tudor Handpainted Kitchen

Sculleries of Stockbridge
Sculleries of Stockbridge
Sculleries of Stockbridge

Этот интерьер просто божественно красив! Только представьте такую пристройку на вашей даче. Вы захотите из комнаты в кухню, а здесь уже лежит корзинка только что собранных вами ингредиентов для салата прямо с грядки! Мечта, а не жизнь!

​Оранжерея или зимний сад

草花で囲まれて, Tomomi's トモミズ Tomomi's トモミズ
Tomomi&#39;s　トモミズ

Tomomi's　トモミズ
Tomomi&#39;s　トモミズ
Tomomi's　トモミズ

Зимний сад может в один миг украсить любимую дачу! От веранды его отличает интересная форма, традиционная английская расстекловка на окнах, расположение в задней части дома, а не в передней, и стеклянная кровля.

​Домик для гостей или кабинет

Garden Building Oxfordshire, Cotswold Garden Buildings Cotswold Garden Buildings Рабочий кабинет в стиле модерн Дерево Белый
Cotswold Garden Buildings

Garden Building Oxfordshire

Cotswold Garden Buildings
Cotswold Garden Buildings
Cotswold Garden Buildings

Такой маленький домик в 12 кв. метров позволяет добавить – спальню в 9 кв. метров и ванную в 3 кв. метра. Еще одно крыльцо может стать летней кухней. Этот домик можно поставить на пустом участке или на участке уже с дачей, чтобы первую либо преобразовать в главный дом, либо снести, если она слишком старая.

​Летняя кухня на свежем воздухе

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd Сад в стиле модерн
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

Вариант дизайна этой летней кухни на основе сдержанной георгианской цветовой гаммы просто обворожителен. Такое точно стоит скопировать!

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​Новый дачный домик

exterior 3rdspace Рабочий кабинет в стиле модерн
3rdspace

exterior

3rdspace
3rdspace
3rdspace

Такой маленький домик можно построить из блоков или заказать по каркасной технологии.

​Красивая калитка и забор

Wall Lanterns are an ideal solution for lighting up an entrance way Shine Lighting Ltd Сад в классическом стиле
Shine Lighting Ltd

Wall Lanterns are an ideal solution for lighting up an entrance way

Shine Lighting Ltd
Shine Lighting Ltd
Shine Lighting Ltd

Очень красивый кованый забор с эффектной и элегантной калиткой с арочным проходом. Выглядит просто замечательно! Наверх к двери ведут мраморные ступени, а кованые светильники добавляют капельку средневекового шарма.

​Терраса для столовой группы

Rear Garden homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

Rear Garden

homify
homify
homify

Такая терраса – не просто площадка, а действительно гениальная возможность для творчества! На ней можно играть детям, сидеть на ступеньках, лежать на шезлонге или загорать на матрасе. Можно поставить столовую группу, патио, мангал, установить летнюю кухню! Полный комплект!

​Стеклянные двери в пол на террасу

テラスを光のリビングにリノベーション, Tomomi's トモミズ Tomomi's トモミズ Балкон и терраса в стиле модерн Белый
Tomomi&#39;s　トモミズ

Tomomi's　トモミズ
Tomomi&#39;s　トモミズ
Tomomi's　トモミズ

Стоимость нетеплого остекления в пол – около 6 тысяч рублей за кв. метр, теплого – около 9-12 тысяч рублей за кв. метр, с дверьми-слайдерами – 16 тысяч рублей за кв. метр (теплого).

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