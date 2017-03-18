10 вещей, которых все мы хотим видеть на даче

Давайте подумаем о виш-листе для нашей любимой дачи. Просто возьмите прямо сейчас листок и бумагу и напишите 10 вещей, которые хотели бы добавить к своей даче или изменить, купив что-то новое. Чего вам не хватает больше всего? Помещайте наверх списка. О чем вы давно мечтали? Помещайте сразу после!
Составленными списками вы можете поделиться в комментариях, а мы пока собрали пробный список, который, возможно, будет похож на ваш собственный! Давайте узнаем, сколько пунктов из вашего виш-листа мы угадали!
Ну как же без любимой бани или сауны! Стоимость возведения такого чуда явно больше 60 тысяч рублей, но очень уж хочется! Если вы надумали ее строительство, мы советуем вам все-таки обращаться к профессионалам. Согласитесь, это не беседка и не лавочка, а вполне себе пожароопасное здание, которое нужно построить по всем нормам!
Такой водопадик, который видно из кухни – настоящая услада для глаз! Сделать такой самому не сложнее, чем заложить фундамент под плитку на террасе и положить эту плитку ровно. Такой водопадик будет отличным местом и для игр детей – им очень понравится!
Этот интерьер просто божественно красив! Только представьте такую пристройку на вашей даче. Вы захотите из комнаты в кухню, а здесь уже лежит корзинка только что собранных вами ингредиентов для салата прямо с грядки! Мечта, а не жизнь!
Зимний сад может в один миг украсить любимую дачу! От веранды его отличает интересная форма, традиционная английская расстекловка на окнах, расположение в задней части дома, а не в передней, и стеклянная кровля.
Такой маленький домик в 12 кв. метров позволяет добавить – спальню в 9 кв. метров и ванную в 3 кв. метра. Еще одно крыльцо может стать летней кухней. Этот домик можно поставить на пустом участке или на участке уже с дачей, чтобы первую либо преобразовать в главный дом, либо снести, если она слишком старая.
Вариант дизайна этой летней кухни на основе сдержанной георгианской цветовой гаммы просто обворожителен. Такое точно стоит скопировать!
Такой маленький домик можно построить из блоков или заказать по каркасной технологии.
Очень красивый кованый забор с эффектной и элегантной калиткой с арочным проходом. Выглядит просто замечательно! Наверх к двери ведут мраморные ступени, а кованые светильники добавляют капельку средневекового шарма.
Такая терраса – не просто площадка, а действительно гениальная возможность для творчества! На ней можно играть детям, сидеть на ступеньках, лежать на шезлонге или загорать на матрасе. Можно поставить столовую группу, патио, мангал, установить летнюю кухню! Полный комплект!
Стоимость нетеплого остекления в пол – около 6 тысяч рублей за кв. метр, теплого – около 9-12 тысяч рублей за кв. метр, с дверьми-слайдерами – 16 тысяч рублей за кв. метр (теплого).
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