10 классных обновок для дачи

Ваша дача с каждым годом становится все прекраснее? Тогда давайте не сделаем 2017-ый исключением! От профессионалов homify нам пришло огромное количество идей, и 11 из них мы решили показать вам сегодня. Современные, интересные, атмосферные, а часть из них можно выполнить даже своими руками!
Владельцам загородных домов эта подборка, пожалуй, понравится еще больше. Давайте вместе найдем что-то, что сделает ваш дом – домом мечты!
Такую купель можно поставить в летнем домике у бассейна или просто на террасе с навесом возле бани. Очень пригодится, если бассейна у вас еще нет. В данном случае купель современная, с подогревом воды, а не просто подачей горячей.
Терраса есть, а навеса еще нет? Самое время добавить его, чтобы первая прослужила дольше. Самый простой вариант – деревянные колонны и лаги, покрытие шифером. А вот заказать комплекты для сборки можно в металле, железе, железе с ковкой.
Еще один прекрасный вариант – веранда с дверьми-слайдерами. Стоимость квадратного метра такого остекления может начинаться примерно от 6 тысяч рублей, поэтому рассчитать общую стоимость остекления будет достаточно легко.
Общая площадь домика – 12 кв. метров, 10 метров отданы под спальню и 2 кв. метра – под душевую с туалетом. Отличная замена любой слишком старой и не обустроенной дачи на маленький бюджет! Или подойдет как домик у бассейна при коттедже, гостевой домик или кабинет-студия.
Кто не мечтает о фонтанчике или водопаде у себя на даче? Так почему же мы до сих пор его не поставили? Давайте найдем подходящий вариант, купим, установим, и наконец-то начнем наслаждаться.
Если на даче у вас до сих пор нет буржуйки или старая вас не устраивает, покупаем новую! Именно сейчас, весной, на них могут быть скидки, так как зима уже позади!
Похожий на машину времени из модного сериала «Вне Времени», этот удивительный домик-шар стоит очень дорого в оригинале от данной фирмы, но все-таки может вдохновить вас на ремонт на собственной даче.
Такой бассейн можно построить за 200 тысяч рублей с помощью бригады. Его глубина – 1 метр, ширина – 1,5 метра, длина – около 3 метров. Общая кубатура составляет около 15 кубических метров. Самостоятельно его можно построить за 100 тысяч рублей.
Декоративный фонтанчик – еще одна вещь, о которой многие из нас мечтают в своих представления об идеальном доме или даче. Чтобы его было видно из кухни или гостиной, с дивана, чтобы выйти на террасу и услышать журчание воды и увидеть птичек, что прилетели попить воды именно к вам…
По-настоящему красивые кашпо – уже половина успеха в дизайне сада при дачном домике.
Для интерьера, сбора урожая плетеные корзинки – это удобная вещь. Можно купить в дереве, но лучше и практичнее – в пластике с имитацией!
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