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10 классных обновок для дачи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Wren Cottage, Hart Design and Construction Hart Design and Construction Гостиная в стиле кантри
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Ваша дача с каждым годом становится все прекраснее? Тогда давайте не сделаем 2017-ый исключением! От профессионалов homify нам пришло огромное количество идей, и 11 из них мы решили показать вам сегодня. Современные, интересные, атмосферные, а часть из них можно выполнить даже своими руками!

Владельцам загородных домов эта подборка, пожалуй, понравится еще больше. Давайте вместе найдем что-то, что сделает ваш дом – домом мечты!

​Бассейн-чаша для детей и не только

Outdoor Hot Tub Area & Oak Building Urban Landscape Design Ltd Сад в стиле кантри
Urban Landscape Design Ltd

Outdoor Hot Tub Area & Oak Building

Urban Landscape Design Ltd
Urban Landscape Design Ltd
Urban Landscape Design Ltd

Такую купель можно поставить в летнем домике у бассейна или просто на террасе с навесом возле бани. Очень пригодится, если бассейна у вас еще нет. В данном случае купель современная, с подогревом воды, а не просто подачей горячей.

​Навес для террасы

Patio Canopy at night Living Space Балкон и терраса в классическом стиле
Living Space

Patio Canopy at night

Living Space
Living Space
Living Space

Терраса есть, а навеса еще нет? Самое время добавить его, чтобы первая прослужила дольше. Самый простой вариант – деревянные колонны и лаги, покрытие шифером. А вот заказать комплекты для сборки можно в металле, железе, железе с ковкой.

​Веранда на едином фундаменте с террасой

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще один прекрасный вариант – веранда с дверьми-слайдерами. Стоимость квадратного метра такого остекления может начинаться примерно от 6 тысяч рублей, поэтому рассчитать общую стоимость остекления будет достаточно легко.

​Дачный домик на двоих

MorphPOD 3.4 Morphut Ltd Рабочий кабинет в скандинавском стиле
Morphut Ltd

MorphPOD 3.4

Morphut Ltd
Morphut Ltd
Morphut Ltd

Общая площадь домика – 12 кв. метров, 10 метров отданы под спальню и 2 кв. метра – под душевую с туалетом. Отличная замена любой слишком старой и не обустроенной дачи на маленький бюджет! Или подойдет как домик у бассейна при коттедже, гостевой домик или кабинет-студия.

​Красивый фонтанчик

Veneto - Square A Place In The Garden Ltd. Сад Аксессуары и декор
A Place In The Garden Ltd.

Veneto – Square

A Place In The Garden Ltd.
A Place In The Garden Ltd.
A Place In The Garden Ltd.

Кто не мечтает о фонтанчике или водопаде у себя на даче? Так почему же мы до сих пор его не поставили? Давайте найдем подходящий вариант, купим, установим, и наконец-то начнем наслаждаться.

​Новая печь-буржуйка

Rustic fireplace Hart Design and Construction Гостиная в стиле кантри
Hart Design and Construction

Rustic fireplace

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

Если на даче у вас до сих пор нет буржуйки или старая вас не устраивает, покупаем новую! Именно сейчас, весной, на них могут быть скидки, так как зима уже позади!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Гениальный дачный домик-шар

3m Archipod in Stroud Archipod Рабочий кабинет в стиле модерн
Archipod

3m Archipod in Stroud

Archipod
Archipod
Archipod

Похожий на машину времени из модного сериала «Вне Времени», этот удивительный домик-шар стоит очень дорого в оригинале от данной фирмы, но все-таки может вдохновить вас на ремонт на собственной даче.

​Бассейн за 100 тысяч рублей

Piscina Arena, UNIC POOLS® > Piscinas Ligeras UNIC POOLS® > Piscinas Ligeras Бассейн в рустикальном стиле
UNIC POOLS® &gt; Piscinas Ligeras

UNIC POOLS® > Piscinas Ligeras
UNIC POOLS® &gt; Piscinas Ligeras
UNIC POOLS® > Piscinas Ligeras

Такой бассейн можно построить за 200 тысяч рублей с помощью бригады. Его глубина – 1 метр, ширина – 1,5 метра, длина – около 3 метров. Общая кубатура составляет около 15 кубических метров. Самостоятельно его можно построить за 100 тысяч рублей.

​Фонтанчик

Stone Water Fountain Unique Landscapes Сад в классическом стиле
Unique Landscapes

Stone Water Fountain

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

Декоративный фонтанчик – еще одна вещь, о которой многие из нас мечтают в своих представления об идеальном доме или даче. Чтобы его было видно из кухни или гостиной, с дивана, чтобы выйти на террасу и услышать журчание воды и увидеть птичек, что прилетели попить воды именно к вам…

​Декоративные кашпо для сада

Greek Goddess A Place In The Garden Ltd. Сад Горшки и вазы
A Place In The Garden Ltd.

Greek Goddess

A Place In The Garden Ltd.
A Place In The Garden Ltd.
A Place In The Garden Ltd.

По-настоящему красивые кашпо – уже половина успеха в дизайне сада при дачном домике.

​Плетеные корзинки для организации хранения

Tudor Handpainted Kitchen Sculleries of Stockbridge КухняШкафы и полки
Sculleries of Stockbridge

Tudor Handpainted Kitchen

Sculleries of Stockbridge
Sculleries of Stockbridge
Sculleries of Stockbridge

Для интерьера, сбора урожая плетеные корзинки – это удобная вещь. Можно купить в дереве, но лучше и практичнее – в пластике с имитацией!

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