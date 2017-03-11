10 классных обновок для дачи

Ваша дача с каждым годом становится все прекраснее? Тогда давайте не сделаем 2017-ый исключением! От профессионалов homify нам пришло огромное количество идей, и 11 из них мы решили показать вам сегодня. Современные, интересные, атмосферные, а часть из них можно выполнить даже своими руками!

Владельцам загородных домов эта подборка, пожалуй, понравится еще больше. Давайте вместе найдем что-то, что сделает ваш дом – домом мечты!