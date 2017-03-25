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​13 идей для дизайна сада своими руками

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
abelia 2016, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
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Дизайн сада своими руками – это занозы, грязь и выходные, полные стресса. Но все равно с каждым проделанным шагом, с каждой добавленной деталью появляется все больше и больше гордости за себя и за свою обновленную дачу! Поэтому вряд ли что-то сможет остановить нас от того, чтобы работать руками и добавлять даче все больше и больше новых деталей.

Для деревенского дома, дачи или загородного коттеджа эти идеи могут быть очень полезны. Они преобразуют обычный участок земли в используемую площадь, которая летом даже увеличивает площадь основного дома.

​Навес с лавочками

abelia 2016, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Такая терраса с лавочками по периметру гораздо удобнее беседки, строится более просто, а также очень удобна при уборке. Мощением керамогранитом позволяет поливать площадку из шланга и самым легким способом наводить порядок.

Навес нужно строить в полутени (или даже в полной тени) или просто покрывать сверху тканью или ветвистыми растениями. Чем ближе к дому он будет, тем лучше. Сад на фото спроектирован студией Abelia.

​Пустынный рокарий

abelia 2016, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Такой рокарий нужно создавать либо на основе охристо-глиняной цветовой гаммы (стиль Аризоны) либо на основе бледной бело-зеленой (австралийский стиль). В основе лежит мульча маленькими камнями, почвопокровные и очитки, а также осоки и хвойные (кустовые, формированные, стриженые) для верхнего яруса. Остальное – кактусы, они высаживаются сюда в начале лета и возвращаются домой осенью. Так ваши подоконники получают больше простора на лето, а кактусы с удовольствием поживут «на воле». Их даже не обязательно пересаживать – можно просто вкапывать горшки.

​Вертикальный сад из остатков железа

abelia 2016, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Очень красивые горизонтальные клумбочки для маленьких растений выглядят здесь просто супер-футуристично! Интересна и цветовая гамма – бирюза + шоколад.

​Сад в кашпо

abelia 2016, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Еще один вариант «подставного сада». Дома у вас наверняка есть большой фикус или монстера. А что если посадить настоящую пальму, а на лето выставлять ее на балкон, на террасу на даче? Настоящие тропики! А что, если при этом вы купите тот каркасный бассейн за 15 тысяч рублей и поставите пальму рядом? Шик!

​Круглогодичная клумба

abelia 2016, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Подбираем три растения так, чтобы клумба в высоком кашпо возле парадной двери цвела всегда

​Декоративное трио для парадной клумбы

abelia 2016, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Отличный вариант для парадной клумбы: два типа растений под стрижку и еще одно почвопокровное, цветущее все лето, либо с эффектной листвой.

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​Дорожка из дерева с местом для газона

abelia 2016, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Небольшое смещение досок позволяет сделать эту лестницу гораздо более интересной!

​Маленькие клумбы с мульчированием галькой и корой

abelia 2016, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Гениальное решение для мульчирования! Аккуратно, красиво, модно!

​Клумба для дома или палисадника

abelia 2016, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Еще один хороший вариант для клумбы возле дома – кустарники, пара хвойных!

​Маленькая клумба для пряных трав

abelia 2016, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Все сорта мяты, что вы сможете найти, лаванда, базилик и все остальное, что душе угодно, – в одном месте!

​Зеленая изгородь из хвойных

abelia 2016, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Забор сеточкой и хвойные по периметру. Выглядит очень красиво!

​Горка-водопад своими руками из гальки

abelia 2016, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Создавать такой нужно на основе бетона, опалубки, выравнивая руками множество элементов! Плюс нужно купить насос и подвести электричество.

​Перила из полочек для растений в горшках

abelia 2016, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Отличная идея для перил: на них стоят растения, которые на зиму можно занести домой.

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