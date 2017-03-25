​13 идей для дизайна сада своими руками

Дизайн сада своими руками – это занозы, грязь и выходные, полные стресса. Но все равно с каждым проделанным шагом, с каждой добавленной деталью появляется все больше и больше гордости за себя и за свою обновленную дачу! Поэтому вряд ли что-то сможет остановить нас от того, чтобы работать руками и добавлять даче все больше и больше новых деталей.

Для деревенского дома, дачи или загородного коттеджа эти идеи могут быть очень полезны. Они преобразуют обычный участок земли в используемую площадь, которая летом даже увеличивает площадь основного дома.