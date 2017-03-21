15 идей для беседок и навесов

Укрыться в спасительной тени после работы в саду или игр с детьми на свежем воздухе – это практически святое. Выпить свежевыжатого лимонада или ананасового сока с зонтиком, перекусить салатом перед вечерним барбекю…
Навесы и беседки – это не просто дерево, не просто новый проект для воплощения на даче, но и новый стиль вашей летней жизни.
Как вы знаете, для беседки или навеса просто необходим фундамент. Но это еще не все. Между бетоном и деревом должна быть установлена гидроизоляция, кровля обязана быть новой и качественно сделанной, а древесина – хорошо просушенной.
Большинство из нас собираются купить материалы в строительном гипермаркете, чтобы затем, сэкономив на рабочей силе, самому собрать беседку или навес на даче или на приусадебном участке. Этот вариант достаточно рационален, но не останавливайтесь на достигнутом – из навеса или беседки можно сделать очень комфортабельную и элегантную вещь, если добавить ей капельку дизайна.
Давайте посмотрим, как это сделать в доступной манере…
Чтобы добавить вашей беседке тропического шика, ей даже не нужна мебель! Просто купите синтетическую быстросохнущую ткань и поролон и сделайте на их основе большой матрас 2 на 2 метра, позволяющий превратить обычную беседку в настоящий райский уголок! Ту же ткань можно использовать для штор и подушек. Отдыхать здесь – настоящее удовольствие, а воплотить идею не сложнее любой другой беседки. А именно эту беседку оформили дизайнеры из CAROLINE'S DESIGN (Польша).
Этот уникальный вариант выглядит просто неотразимо в лучах подсветки. Секрет такого внешнего вида – в необычном формате кровли, качественной пропитке с оттенком меда, подсветке в полу и, конечно же, красивой мебели под навесом, включая предметы декора!
Еще один прекрасный вариант навеса предполагает возможность посадки ветвистых растений у оснований колонн. Для холодного климата – это девичий виноград или плющ, для умеренного – виноград, плетистые розы, а для южного – бугенвиллия!
Уникальный вариант для создания беседки – навес из синтетической декоративной ткани! Подберите ее цвет к цвету текстиля в беседке (подушкам или мягкой мебели), и у вас будет просто потрясающий дизайн беседки!
Интересный вариант навеса для качелей может быть использован и для патио, и для террасы со столовой группой. Основание – из рыжих декоративных кирпичей, сам навес – из натурального дерева.
Потрясающий вариант с летней кухней и туалетом/душевой в средиземноморском стиле подразумевает оштукатуренные фасады, деревянный навес со сплошной кровлей из досок и немного белой синтетической ткани, развевающейся на ветру!
Шикарный вариант для стоянки автомобиля (или даже двух) в стиле шале отлично подойдет загородному дому!
Гениальный вариант для навеса прямо возле стены дома подразумевает деревянную сетку по внешней стене постройки, по которой вьются растения.
Маленькая и удобная игровая беседка для детей достаточно быстра в сборке.
Необычный мексиканский навес выполнен в стиле рустик из старых стволов деревьев, в которые ударила молния!
Изумительный турецкий вариант беседки в первую очередь рассчитан на длительные чаепития!
Шикарный навес в стиле рустик в его северо-американской вариации имеет подсветку гирляндой. Эту идею нужно взять на вооружение всем!
Маленький, но удачно выполненный навес с декоративной отделкой пола камнем.
Интересная идея для всех, кто когда-либо мечтал о винодельне!
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