15 идей для беседок и навесов

Укрыться в спасительной тени после работы в саду или игр с детьми на свежем воздухе – это практически святое. Выпить свежевыжатого лимонада или ананасового сока с зонтиком, перекусить салатом перед вечерним барбекю…

Навесы и беседки – это не просто дерево, не просто новый проект для воплощения на даче, но и новый стиль вашей летней жизни.

Как вы знаете, для беседки или навеса просто необходим фундамент. Но это еще не все. Между бетоном и деревом должна быть установлена гидроизоляция, кровля обязана быть новой и качественно сделанной, а древесина – хорошо просушенной.

Большинство из нас собираются купить материалы в строительном гипермаркете, чтобы затем, сэкономив на рабочей силе, самому собрать беседку или навес на даче или на приусадебном участке. Этот вариант достаточно рационален, но не останавливайтесь на достигнутом – из навеса или беседки можно сделать очень комфортабельную и элегантную вещь, если добавить ей капельку дизайна.

Давайте посмотрим, как это сделать в доступной манере…