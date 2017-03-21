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15 идей для беседок и навесов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Home Staging en Barcelona, custom casa home staging custom casa home staging Терраса в средиземноморском стиле
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Укрыться в спасительной тени после работы в саду или игр с детьми на свежем воздухе – это практически святое. Выпить свежевыжатого лимонада или ананасового сока с зонтиком, перекусить салатом перед вечерним барбекю…

Навесы и беседки – это не просто дерево, не просто новый проект для воплощения на даче, но и новый стиль вашей летней жизни. 

Как вы знаете, для беседки или навеса просто необходим фундамент. Но это еще не все. Между бетоном и деревом должна быть установлена гидроизоляция, кровля обязана быть новой и качественно сделанной, а древесина – хорошо просушенной.

Большинство из нас собираются купить материалы в строительном гипермаркете, чтобы затем, сэкономив на рабочей силе, самому собрать беседку или навес на даче или на приусадебном участке. Этот вариант достаточно рационален, но не останавливайтесь на достигнутом – из навеса или беседки можно сделать очень комфортабельную и элегантную вещь, если добавить ей капельку дизайна.

Давайте посмотрим, как это сделать в доступной манере…

​Тропикана-шик

homify Сад в азиатском стиле
homify

homify
homify
homify

Чтобы добавить вашей беседке тропического шика, ей даже не нужна мебель! Просто купите синтетическую быстросохнущую ткань и поролон и сделайте на их основе большой матрас 2 на 2 метра, позволяющий превратить обычную беседку в настоящий райский уголок! Ту же ткань можно использовать для штор и подушек. Отдыхать здесь – настоящее удовольствие, а воплотить идею не сложнее любой другой беседки. А именно эту беседку оформили дизайнеры из CAROLINE'S DESIGN (Польша).

​Люксо-азиато

Escritório Jardim, CP Paisagismo CP Paisagismo Сад в стиле модерн
CP Paisagismo

CP Paisagismo
CP Paisagismo
CP Paisagismo

Этот уникальный вариант выглядит просто неотразимо в лучах подсветки. Секрет такого внешнего вида – в необычном формате кровли, качественной пропитке с оттенком меда, подсветке в полу и, конечно же, красивой мебели под навесом, включая предметы декора!

​Кантри-стайл

Condomínio - Aquarius - S. J. dos Campos, Felipe Mascarenhas Paisagismo Felipe Mascarenhas Paisagismo Сад в стиле модерн
Felipe Mascarenhas Paisagismo

Felipe Mascarenhas Paisagismo
Felipe Mascarenhas Paisagismo
Felipe Mascarenhas Paisagismo

Еще один прекрасный вариант навеса предполагает возможность посадки ветвистых растений у оснований колонн. Для холодного климата – это девичий виноград или плющ, для умеренного – виноград, плетистые розы, а для южного – бугенвиллия!

​Магия арабика

FiaFlora Expogarden | 2009, Folha Paisagismo Folha Paisagismo Сад в стиле модерн
Folha Paisagismo

Folha Paisagismo
Folha Paisagismo
Folha Paisagismo

Уникальный вариант для создания беседки – навес из синтетической декоративной ткани! Подберите ее цвет к цвету текстиля в беседке (подушкам или мягкой мебели), и у вас будет просто потрясающий дизайн беседки!

​Колониальный шик

Casa de Inverno, Kauer Arquitetura e Design Kauer Arquitetura e Design Сад в рустикальном стиле
Kauer Arquitetura e Design

Kauer Arquitetura e Design
Kauer Arquitetura e Design
Kauer Arquitetura e Design

Интересный вариант навеса для качелей может быть использован и для патио, и для террасы со столовой группой. Основание – из рыжих декоративных кирпичей, сам навес – из натурального дерева.

​Средиземноморская ривьера

Home Staging en Barcelona, custom casa home staging custom casa home staging Терраса в средиземноморском стиле
custom casa home staging

custom casa home staging
custom casa home staging
custom casa home staging

Потрясающий вариант с летней кухней и туалетом/душевой в средиземноморском стиле подразумевает оштукатуренные фасады, деревянный навес со сплошной кровлей из досок и немного белой синтетической ткани, развевающейся на ветру!

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​Навес для гаража в стиле шале

Carports using glulam curves EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches Сад
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches

Carports using glulam curves

EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches

Шикарный вариант для стоянки автомобиля (или даже двух) в стиле шале отлично подойдет загородному дому!

​Тосканский навес для террасы

S-Line Pergola EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches Сад
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches

S-Line Pergola

EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches

Гениальный вариант для навеса прямо возле стены дома подразумевает деревянную сетку по внешней стене постройки, по которой вьются растения.

​Игровая беседка для детей

Landscape, Indish Landscapes Indish Landscapes Сад в стиле модерн
Indish Landscapes

Landscape

Indish Landscapes
Indish Landscapes
Indish Landscapes

Маленькая и удобная игровая беседка для детей достаточно быстра в сборке.

​Мексиканский навес

Villa Mía-Zihuatanejo Mexico, Elías Arquitectura Elías Arquitectura Сад в стиле модерн
Elías Arquitectura

Elías Arquitectura
Elías Arquitectura
Elías Arquitectura

Необычный мексиканский навес выполнен в стиле рустик из старых стволов деревьев, в которые ударила молния!

​Турецкая беседка

homify Балкон и терраса в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Изумительный турецкий вариант беседки в первую очередь рассчитан на длительные чаепития!

​Тропический навес

homify Сад Беседки и теплицы Дерево Эффект древесины
homify

homify
homify
homify

Минималистичный тропический навес идеален для большой компании.

​Американский горный стиль

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Шикарный навес в стиле рустик в его северо-американской вариации имеет подсветку гирляндой. Эту идею нужно взять на вооружение всем!

​Простая беседка

Cenador de madera a cuatro aguas, Ático y Jardín Ático y Jardín Сад в классическом стиле
Ático y Jardín

Ático y Jardín
Ático y Jardín
Ático y Jardín

Маленький, но удачно выполненный навес с декоративной отделкой пола камнем.

​Навес для винограда

Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq Сад в стиле минимализм
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

Интересная идея для всех, кто когда-либо мечтал о винодельне!

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