Реконструкция старого дома в стиле рустик

Дома, они как люди. У каждого своя история, свое прошлое за плечами и мечты, дающие возможность двигаться дальше. Своя судьба, предначертанная архитектором, и время,что неумолимо приближает все к неизбежному. Но и для них существует возможность вмешательства провидения, которое спутает все карты и предложит совершенно неожиданный поворот, изменяющий течение их жизни.

Этому дому очень много лет, но от тотального разрушения его спасли инвесторы, архитектор Fabio Carria и люди, что заполнят своими голосами его обновленное внутреннее пространство.

Каким вступает в новую жизнь этот старый дом, смотрите ниже.