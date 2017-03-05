Реконструкция старого дома в стиле рустик

Дома, они как люди. У каждого своя история, свое прошлое за плечами и мечты, дающие возможность двигаться дальше. Своя судьба, предначертанная архитектором, и время,что неумолимо приближает все к неизбежному. Но и для них существует возможность вмешательства провидения, которое спутает все карты и предложит совершенно неожиданный поворот, изменяющий течение их жизни.
Этому дому очень много лет, но от тотального разрушения его спасли инвесторы, архитектор Fabio Carria и люди, что заполнят своими голосами его обновленное внутреннее пространство.
Каким вступает в новую жизнь этот старый дом, смотрите ниже.
Давным-давно здесь была конюшня и курятник, в общем, помещения, чье предназначение было достаточно далеко от жилого. После покупки большей части этого строения начался этап реконструкции. На официальном сайте архитектора есть множество фото объекта до начала всех работ. Поверьте, результат впечатляет.
Что движет людьми, которые предпочитают столь сложную реконструкцию сносу и постройке нового? Прежде всего любовь к месту, где они живут и желание рассказать кому-то его историю.
Скажем сразу, второго уровня не было вовсе. И лестницы, естественно, тоже. Теперь в этом просторном доме поселилась художественная студия, для плодотворной работы которой созданы все условия. Элементы современного дизайна аккуратно соседствуют с рустикальной атмосферой. Старая стропильная система, балки из темного дерева намекают всем присутствующим, что и они способны создать нечто, что переживет их самих. То, что потомки захотят сохранить.
Сотрудники – творческие личности, предпочитающие и отдыхать вместе, потому удобная гостиная с несколькими диванами создает уютную обстановку для обмена мнениями и идеями.
Среди развлечений – не только пара шезлонгов и газонная площадка во дворе, но и стол для пинг-понга. Совместные игры сплачивают команду и повышают эффективность.
Обратите внимание на каменный пол, составленный из булыжников. Наверное, это самый рустикальный элемент этого дома. Здесь же можно заняться работой по дереву. Для такого вида творчества оборудована мастерская на этом уровне.
На снимке слева – та самая новая лестница, которой ранее вообще не было. Справа – ванная комната со стиральной машиной. Современный офис-мастерская-студия требуют большего комфорта.
Таким вошел этот дом в новую жизнь. С вычищенными фасадами из красного кирпича, новыми окнами с рамами оливкового оттенка, новой крышей, успешно имитирующей черепицу, и зеленой травой, которая год за годом убеждает нас в том, что жизнь продолжается.
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