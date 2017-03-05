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Реконструкция старого дома в стиле рустик

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Ex fienile recuperato, Fabio Carria Fabio Carria Рабочий кабинет в рустикальном стиле
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Дома, они как люди. У каждого своя история, свое прошлое за плечами и мечты, дающие возможность двигаться дальше. Своя судьба, предначертанная архитектором, и время,что неумолимо приближает все к неизбежному. Но и для них существует возможность вмешательства провидения, которое спутает все карты и предложит совершенно неожиданный поворот, изменяющий течение их жизни.

Этому дому очень много лет, но от тотального разрушения его спасли инвесторы, архитектор Fabio Carria и люди, что заполнят своими голосами его обновленное внутреннее пространство.

Каким вступает в новую жизнь этот старый дом, смотрите ниже.

​Новая жизнь старого дома

Ex fienile recuperato, Fabio Carria Fabio Carria Дома в рустикальном стиле
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

Давным-давно здесь была конюшня и курятник, в общем, помещения, чье предназначение было достаточно далеко от жилого. После покупки большей части этого строения начался этап реконструкции. На официальном сайте архитектора есть множество фото объекта до начала всех работ. Поверьте, результат впечатляет.

Любовь к истории

Ex fienile recuperato, Fabio Carria Fabio Carria Дома в рустикальном стиле
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

Что движет людьми, которые предпочитают столь сложную реконструкцию сносу и постройке нового? Прежде всего любовь к месту, где они живут и желание рассказать кому-то его историю.

​Второй уровень

Ex fienile recuperato, Fabio Carria Fabio Carria Рабочий кабинет в рустикальном стиле
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

Скажем сразу, второго уровня не было вовсе. И лестницы, естественно, тоже. Теперь в этом просторном доме поселилась художественная студия, для плодотворной работы которой созданы все условия. Элементы современного дизайна аккуратно соседствуют с рустикальной атмосферой. Старая стропильная система, балки из темного дерева намекают всем присутствующим, что и они способны создать нечто, что переживет их самих. То, что потомки захотят сохранить.

​Зона отдыха

Ex fienile recuperato, Fabio Carria Fabio Carria Рабочий кабинет в рустикальном стиле
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

Сотрудники – творческие личности, предпочитающие и отдыхать вместе, потому удобная гостиная с несколькими диванами создает уютную обстановку для обмена мнениями и идеями.

​Комната для игры в пинг-понг

Ex fienile recuperato, Fabio Carria Fabio Carria Тренажерный зал в рустикальном стиле
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

Среди развлечений – не только пара шезлонгов и газонная площадка во дворе, но и стол для пинг-понга. Совместные игры сплачивают команду и повышают эффективность.

​Старая топочная

Ex fienile recuperato, Fabio Carria Fabio Carria Винный погреб в рустикальном стиле
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

Обратите внимание на каменный пол, составленный из булыжников. Наверное, это самый рустикальный элемент этого дома. Здесь же можно заняться работой по дереву. Для такого вида творчества оборудована мастерская на этом уровне.

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​Ванная комната

Ex fienile recuperato, Fabio Carria Fabio Carria Ванная комната в рустикальном стиле
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

На снимке слева – та самая новая лестница, которой ранее вообще не было. Справа – ванная комната со стиральной машиной. Современный офис-мастерская-студия требуют большего комфорта.

​Интересный дом в стиле рустик

Ex fienile recuperato, Fabio Carria Fabio Carria Дома в рустикальном стиле
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

Таким вошел этот дом в новую жизнь. С вычищенными фасадами из красного кирпича, новыми окнами с рамами оливкового оттенка, новой крышей, успешно имитирующей черепицу, и зеленой травой, которая год за годом убеждает нас в том, что жизнь продолжается.

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