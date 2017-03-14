Проект скандинавского дома за 3,1 млн рублей

Скандинавский дом в стиле модерн легко узнать по острой высокой мансарде, которая имеет нестандартную для России кровлю, не выходящую за рамки внешних стен дома, будто впаянную в сам каркас.
Такой внешний облик позволяет добиться максимальной лаконичности, а сама система постройки очень энергоэффективна, что позволяет не беспокоится о зиме в принципе. Этот проект дома можно реализовать по цене в 3,1 млн рублей с учетом работы строителей (на каркасной основе) или примерно за 3,2 млн рублей (из керамического блока с утеплением).
Стоимость работы строителей в таком проекте обычно составляет 0,8-1,2 млн рублей, в зависимости от того, сколько работы (мелкой и не очень) выполняют владельцы дома.
Общая площадь дома – около 140 кв. метров, в нем всего две спальни на втором этаже, две ванные комнаты и гостевой туалет. На первом этаже еще есть маленький кабинет, который тоже может стать спальней, и спальня родителей. Общая площадь кухни-гостиной – около 50 кв. метров, включая зону кабинета, которая относится к открытой планировке общественного пространства.
Данный проект дома идеален для стартового коттеджа. Кроме стандартных деталей мы хотим подчеркнуть важность одного панорамного блок остекления в гостиной и террасы.
Оформление фасадов решено с помощью декоративной штукатурки пепельного оттенка, который отлично подходит к бетонной дорожке и черному забору. Также фасады частично декорированы панелями под дерево шоколадного оттенка.
Ландшафтный дизайн решен в простом формате, правда, в палисаднике мы нашли декоративный водоем глубиной около 30-40 см, который особенно понравится детям, и несколько фруктовых деревьев.
Сейчас мы смотрим на зону гостиной из кухни, а за перегородкой с телевизором разместился еще и 10-метровый кабинет, который можно сделать отдельной комнатой. Справа в гостиной находится зона столовой и пианино.
Такой кабинет – очень хороший вариант для семьи, что в будущем планирует пополнение. Его можно отделить дополнительными гипсокартонными перегородками всего за пару дней! В нем есть отдельное окно и радиатор, предусмотренные для такого перевоплощения.
С другого ракурса мы видим кухню в нише, выполненную в бело-пепельном глянце со стеклянным кухонным фартуком, что выглядит очень современно и весьма по-скандинавски. Кухня расположена очень удобно, имеет перегородку со стороны гостиной и кладовую, которую не видно на этой фотографии. Перегородка между гостиной и кухней служит маленьким напольным стеллажом, увеличивающим полезную площадь, а модуль возле плиты не имеет верхних шкафчиков у окна, что благотворно влияет на облик маленькой кухни.
Дизайн спальни на первом этаже выполнен в лаконичном скандинавском стиле, с использованием той же бледной белоснежно-пепельной палитры и нескольких оттенков натуральной древесины.
Дизайн маленькой спальни в скандинавском стиле всегда предполагает наличие белого основного фона, лаконичной мебели и пары ярких акцентов. В этом интерьере дизайнеры пошли дальше и остановили свой выбор на кровати без изголовья, заменив его текстильной отделкой стены, что очень удобно. Здесь же, в изголовье, есть встроенные розетки и выключатели для ночных светильников для чтения. У окна организована удобная зона кабинета. Потолки – подвесные, со встроенными светильниками, что позволяет полностью отказаться от люстры, которая визуально уменьшает помещение.
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