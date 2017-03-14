Проект скандинавского дома за 3,1 млн рублей

Скандинавский дом в стиле модерн легко узнать по острой высокой мансарде, которая имеет нестандартную для России кровлю, не выходящую за рамки внешних стен дома, будто впаянную в сам каркас.

Такой внешний облик позволяет добиться максимальной лаконичности, а сама система постройки очень энергоэффективна, что позволяет не беспокоится о зиме в принципе. Этот проект дома можно реализовать по цене в 3,1 млн рублей с учетом работы строителей (на каркасной основе) или примерно за 3,2 млн рублей (из керамического блока с утеплением).

Стоимость работы строителей в таком проекте обычно составляет 0,8-1,2 млн рублей, в зависимости от того, сколько работы (мелкой и не очень) выполняют владельцы дома.