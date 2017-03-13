До и После: Бюджетное превращение деревенского домика в романтичную дачу

Этот испанский провинциальный домик не совсем похож на то, что мы привыкли называть деревенским домиком. Но тем не менее он может отлично указать нам направление для превращения любого деревенского домика в романтичную дачу.
Студия Kele Voy A Hacer своими атмосферными интерьерами расскажет, на что именно нужно обратить внимание в этом деле.
За годы со времени последнего ремонта кухня обросла таким количеством мелочей, что почти не видна под ними. Потому первое, что нужно проделать – убрать весь мусор и все лишнее.
Яркие оттенки уже вышли из моды, потому оранжевый на стенах заменили на кофе с молоком. Плюс добавили нежные занавески с цветочным принтом, чтобы подчеркнуть природную красоту за окном.
При постоянном проживании количество вещей, разбросанных по всему дому, раздражает.
А вот если теперь эта кухня будет кухней на даче (то есть по сути – в загородном доме, предназначенном для летнего проживания), следить за порядком будет проще. Хотя бы потому, что количество человек обычно там гораздо меньше.
Возможно и в вашем доме есть просторная столовая-гостиная со старой мебелью. Смените обивку, покрасьте заново некоторые детали, отремонтируйте рассохшееся, в общем постарайтесь не потерять атмосферность старого дома.
Консольный столик в простенке между дверьми – правильное решение. Но опять же нет ощущения интерьера с картинки.
А вот здесь уже все безупречно. Только то, что нужно. При этом ковер совсем не новый, просто постиран и положен в нужное место, потому и выглядит столь эффектно.
Хаос в ванной комнате не возник в одночасье. Захламление всегда происхолит постепенно.
Этот про-французский интерьер как нельзя лучше подходит к дачной ванной ванной комнате.
Если вы хотите, чтобы ваши дети (или внуки) захотели жить с вами в деревне, создайте им условия, максимально похожие на городские. И не беспокойтесь, имея за окном сад, поле и речку, оин не будут проводить слишком много времени дома.
Белоснежно-сливочная палитра в этой спальне создает невероятную атмосферу. Воспоминание о развевающихся прозрачных занавесках будет с вами весь год, даже если зиму вы проведете в однушке в панельке.
Если в вашем летнем домике есть свободная комната, устройте в ней кабинет или художественную мастерскую. Или поставьте стол, ноутбук и пишите, глядя на цветущий сад через распахнутое настежь окно.
Скорее всего ваш деревенский дом дом нуждается и в некоторой доли ландшафтного дизайна. Не пытайтесь сделать все сразу. Отвоевывайте у природы по несколько квадратов для зон отдыха.
Примерьте эту красоту к своей даче и подумайте, может быть, именно в этом сезоне стоит потратить деньги на мебель из техноротанга.
Поремонтировать стоит и фасады. Возможно, достаточно будет лишь заново покрасить все деревянные элементы. Выбирайте нейтральную палитру, а если душа все же жаждет красок, просто добавьте цветы!
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