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До и После: Бюджетное превращение деревенского домика в романтичную дачу

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
LA CASA DE CONCHI, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
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Этот испанский провинциальный домик не совсем похож на то, что мы привыкли называть деревенским домиком. Но тем не менее он может отлично указать нам направление для превращения любого деревенского домика в романтичную дачу.

Студия Kele Voy A Hacer своими атмосферными интерьерами расскажет, на что именно нужно обратить внимание в этом деле.

До: Кухня

LA CASA DE CONCHI, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

За годы со времени последнего ремонта кухня обросла таким количеством мелочей, что почти не видна под ними. Потому первое, что нужно проделать – убрать весь мусор и все лишнее.

После: Кухня

LA CASA DE CONCHI, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

Яркие оттенки уже вышли из моды, потому оранжевый на стенах заменили на кофе с молоком. Плюс добавили нежные занавески с цветочным принтом, чтобы подчеркнуть природную красоту за окном.

​До: Обеденная зона

LA CASA DE CONCHI, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

При постоянном проживании количество вещей, разбросанных по всему дому, раздражает.

​После: Дачная кухня

LA CASA DE CONCHI, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

А вот если теперь эта кухня будет кухней на даче (то есть по сути – в загородном доме, предназначенном для летнего проживания), следить за порядком будет проще. Хотя бы потому, что количество человек обычно там гораздо меньше.

​После: Уютная столовая в деревенском доме

LA CASA DE CONCHI, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

Возможно и в вашем доме есть просторная столовая-гостиная со старой мебелью. Смените обивку, покрасьте заново некоторые детали, отремонтируйте рассохшееся, в общем постарайтесь не потерять атмосферность старого дома.

​До: В прихожей

LA CASA DE CONCHI, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

Консольный столик в простенке между дверьми – правильное решение. Но опять же нет ощущения интерьера с картинки.

Нужна помощь с проектом дома?
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​После: Прихожая с картинки

LA CASA DE CONCHI, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

А вот здесь уже все безупречно. Только то, что нужно. При этом ковер совсем не новый, просто постиран и положен в нужное место, потому и выглядит столь эффектно.

​До: Ванная комната

LA CASA DE CONCHI, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

Хаос в ванной комнате не возник в одночасье. Захламление всегда происхолит постепенно.

​После: Изысканная ванная комната на даче

LA CASA DE CONCHI, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

Этот про-французский интерьер как нельзя лучше подходит к дачной ванной ванной комнате.

​После: Детская комната на даче

LA CASA DE CONCHI, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

Если вы хотите, чтобы ваши дети (или внуки) захотели жить с вами в деревне, создайте им условия, максимально похожие на городские. И не беспокойтесь, имея за окном сад, поле и речку, оин не будут проводить слишком много времени дома.

​После: Романтичная спальня для вашей дачи

LA CASA DE CONCHI, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

Белоснежно-сливочная палитра в этой спальне создает невероятную атмосферу. Воспоминание о развевающихся прозрачных занавесках будет с вами весь год, даже если зиму вы проведете в однушке в панельке.

​После: Кабинет в ретро-стиле

LA CASA DE CONCHI, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

Если в вашем летнем домике есть свободная комната, устройте в ней кабинет или художественную мастерскую. Или поставьте стол, ноутбук и пишите, глядя на цветущий  сад через распахнутое настежь окно.

​После: Уютное местечко в саду

LA CASA DE CONCHI, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

Скорее всего ваш деревенский дом дом нуждается и в некоторой доли ландшафтного дизайна. Не пытайтесь сделать все сразу. Отвоевывайте у природы по несколько квадратов для зон отдыха.

​После: Столовая на свежем воздухе для вашей дачи

LA CASA DE CONCHI, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

Примерьте эту красоту к своей даче и подумайте, может быть, именно в этом сезоне стоит потратить деньги на мебель из техноротанга.

​После: Парадный вход

LA CASA DE CONCHI, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

Поремонтировать стоит и фасады. Возможно, достаточно будет лишь заново покрасить все деревянные элементы. Выбирайте нейтральную палитру, а если душа все же жаждет красок, просто добавьте цветы!

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