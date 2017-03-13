До и После: Бюджетное превращение деревенского домика в романтичную дачу

Этот испанский провинциальный домик не совсем похож на то, что мы привыкли называть деревенским домиком. Но тем не менее он может отлично указать нам направление для превращения любого деревенского домика в романтичную дачу.

Студия Kele Voy A Hacer своими атмосферными интерьерами расскажет, на что именно нужно обратить внимание в этом деле.