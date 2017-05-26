Из однушки в двушку в скандинавском стиле

Делая ремонт в маленькой квартире, мы не можем использовать в изобилии лепнину и позолоту, даже если душа настойчиво требует роскоши. Гораздо лучшим решением будет выбор скандинавского стиля, который и воздухом наполнит маленькие комнаты, и эко-материалы использует по-максимуму, и пространство организует наиболее рационально.

Эта небольшая квартира оформлена португальской студией Home Stories, которая работает с малогабаритным жильем в Лиссабоне и пригородах. Работает весьма успешно, о чем говорит их внушительное портфолио и масса довольных клиентов.