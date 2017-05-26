Из однушки в двушку в скандинавском стиле

Делая ремонт в маленькой квартире, мы не можем использовать в изобилии лепнину и позолоту, даже если душа настойчиво требует роскоши. Гораздо лучшим решением будет выбор скандинавского стиля, который и воздухом наполнит маленькие комнаты, и эко-материалы использует по-максимуму, и пространство организует наиболее рационально.
Эта небольшая квартира оформлена португальской студией Home Stories, которая работает с малогабаритным жильем в Лиссабоне и пригородах. Работает весьма успешно, о чем говорит их внушительное портфолио и масса довольных клиентов.
Эта квартира поражает точным копированием всех атрибутов эталонного скандинавского стиля. Тут вам и качественно отшлифованное натуральное дерево светлых оттенков, и неброский диван, и подушки с правильным орнаментом, и самые распространенные в скандинавском дизайне эргономичные кресла.
Кухня, гостиная и столовая находятся в формате открытой планировки. Просторная комната дает возможность разместить все максимально эргономично, не нагружая каждую из зон излишним количеством элементов.
Совсем не странно, что современные португальцы выбирают скандинавский минимализм для оформления своих квартир. Яркая культура этой страны представляется им слишком традиционной, хотя именно за это обожают Португалию туристы со всего света.
Так как стена находится на уровне дверного проема, было принято решение не использовать обычную тумбу для телевизора. Вместо нее – узкая полочка, а сам телевизор висит на стене.
Прямо напротив входной двери находится дверь в ванную комнату, направо от нее – кухня со столовой и гостиной, а налево – спальня. Таким образом, окна выходят на две стороны, что невероятно красиво и позволяет наслаждаться и закатными лучами, и рассветными.
Все правила по оформлению ванной комнаты в скандинавском стиле соблюдены и здесь. Аскетичность бетонных стен, окрашенных в серый, подчеркнута монохромной мозаикой на полу и огромным зеркалом над раковиной. Обратите внимание и на «зеленый» дизайн, представленный небольшим растением в плетеном кашпо.
Цветовая палитра спальни строится на кофейных оттенках ламината и модного вязаного пледа, белоснежных стенах и гардеробной системе, минималистичность которой подчеркнута ниспадающими римскими шторами. Над изголовьем – скетч с панорамой города, в котором и находится эта милая квартирка.
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