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Из однушки в двушку в скандинавском стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гостиная в скандинавском стиле
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Делая ремонт в маленькой квартире, мы не можем использовать в изобилии лепнину и позолоту, даже если душа настойчиво требует роскоши. Гораздо лучшим решением будет выбор скандинавского стиля, который и воздухом наполнит маленькие комнаты, и эко-материалы использует по-максимуму, и пространство организует наиболее рационально.

Эта небольшая квартира оформлена португальской студией Home Stories, которая работает с малогабаритным жильем в Лиссабоне и пригородах. Работает весьма успешно, о чем говорит их внушительное портфолио и масса довольных клиентов.

​Гостиная и столовая

homify Гостиная в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Эта квартира поражает точным копированием всех атрибутов эталонного скандинавского стиля. Тут вам и качественно отшлифованное натуральное дерево светлых оттенков, и неброский диван, и подушки с правильным орнаментом, и самые распространенные в скандинавском дизайне эргономичные кресла.

​Скандинавский дизайн для открытой планировки

homify Кухня в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Кухня, гостиная и столовая находятся в формате открытой планировки. Просторная комната дает возможность разместить все максимально эргономично, не нагружая каждую из зон излишним количеством элементов.

​Современный формат кухонного гарнитура

homify Кухня в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Совсем не странно, что современные португальцы выбирают скандинавский минимализм для оформления своих квартир. Яркая культура этой страны представляется им слишком традиционной, хотя именно за это обожают Португалию туристы со всего света.

​Гостиная с телевизором

homify Гостиная в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Так как стена находится на уровне дверного проема, было принято решение не использовать обычную тумбу для телевизора. Вместо нее – узкая полочка, а сам телевизор висит на стене.

​Планировка квартиры

homify Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Прямо напротив входной двери находится дверь в ванную комнату, направо от нее – кухня со столовой и гостиной, а налево – спальня. Таким образом, окна выходят на две стороны, что невероятно красиво и позволяет наслаждаться и закатными лучами, и рассветными.

​Ванная комната в скандинавском стиле

homify Ванная комната в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Все правила по оформлению ванной комнаты в скандинавском стиле соблюдены и здесь. Аскетичность бетонных стен, окрашенных в серый, подчеркнута монохромной мозаикой на полу и огромным зеркалом над раковиной. Обратите внимание и на «зеленый» дизайн, представленный небольшим растением в плетеном кашпо.

​Спальня в однокомнатной квартире

homify Спальня в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Цветовая палитра спальни строится на кофейных оттенках ламината и модного вязаного пледа, белоснежных стенах и гардеробной системе, минималистичность которой подчеркнута ниспадающими римскими шторами. Над изголовьем – скетч с панорамой города, в котором и находится эта милая квартирка.

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