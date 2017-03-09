До и После: Из старого дома в новенький таунхаус!

Отдавая много сил работе, многие несут эту самую работу в дом. Но владельцы этих квадратных метров решили иначе. Они принесли свой дом на работу, сделав на основе офисного помещения не только современный офис, но и уютный дом. Помогли им в этом специалисты из архитектурно-дизайнерского бюро Studio Pan. Увидев то, что получилось, может быть и вы станете присматривать себе нечто подобное по формату. Или даже пойдете по инстанциям и получите разрешение построить себе такой же офис-дом, например, в углу, образованном панельными многоэтажками. Мы видели и не такое!
Европейские города полны целых улиц с такой вот нежилой недвижимостью, где с фасада расположен офис, а в глубине – склад и маленький туалет.
Эти здания построены очень давно, многие надстроили второй этаж или просто используют плоскую крышу как террасу, например, если внизу расположено кафе. Не уверенные в прочности конструкции, полностью разбирают потолок и делают новый.
При ремонте объектов внутри старого города (и уж тем более если это – почти центр Парижа!) архитекторы стараются не разрушить гармонию места, стремятся органично вписать обновленный экстерьер в существующую обстановку. Вариант оформления, миксующий матовый-черный и окна с односторонней зеркальностью, подошел безупречно, совмещая ретро-атмосферу и современность.
Как и было ранее, здесь располагается офис. Современный, достаточно просторный и спроектированный с учетом двойного назначения этого объекта недвижимости и максимального удобства работающих. Кстати, для многих фирм, офис даже не предполагает реальных посетителей.
Тем не менее здесь оборудовано два удобных рабочих места. Ремонт только сделан, потому стена еще не обросла личностными маркерами сидящего в этом эргономичном и стильном кресле.
В рабочее время ничто не указывает на то, что этот офис является чем-то большим. Современная отделка с модным акцентом, белоснежные сдвижные панели, которые скрывают все лишнее, а по центру – стол с эффектными стульями.
Мини-кухня в черном глянце, что пряталась за слайдерами, имеет все необходимое для комфортной готовки. Остров с барной стойкой позволяет не чувствовать себя обделенным ни пространством, ни типичным для кухни функционалом.
А наверху расположена просторная спальня, с актуальным дизайном, мягкой подсветкой ниши над изголовьем и габаритными шкафами от пола до потолка, одетыми в белый матовый и оттого почти незаметными. По обеим сторонам от кровати стоят стеллажи, внизу являющиеся прикроватными тумбочками с ящиками как у комодов, а вверху представленные полками для книг, декора и прочих мелочей.
Нет, это место вовсе не для того, чтобы поработать! Этот нетбук подключен к интернету и мощному компьютеру, чтобы смотреть качественные фильмы на большом экране. Как это возможно, смотрите ниже.
На правильно оштукатуренной стене с правильным покрытием можно смотреть фильмы через проектор. Гениально! Кстати, лестница справа, похоже, ведет на террасу на крыше. Это лишь наша догадка, но мы видели подобное в других похожих проектах.
Рядом со спальней – ванная комната, а внизу за кухней – этот туалет.
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