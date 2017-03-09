До и После: Из старого дома в новенький таунхаус!

Отдавая много сил работе, многие несут эту самую работу в дом. Но владельцы этих квадратных метров решили иначе. Они принесли свой дом на работу, сделав на основе офисного помещения не только современный офис, но и уютный дом. Помогли им в этом специалисты из архитектурно-дизайнерского бюро Studio Pan. Увидев то, что получилось, может быть и вы станете присматривать себе нечто подобное по формату. Или даже пойдете по инстанциям и получите разрешение построить себе такой же офис-дом, например, в углу, образованном панельными многоэтажками. Мы видели и не такое!