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До и После: Из старого дома в новенький таунхаус!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
live-work in central Paris, Studio Pan Studio Pan Рабочий кабинет в стиле модерн
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Отдавая много сил работе, многие несут эту самую работу в дом. Но владельцы этих квадратных метров решили иначе. Они принесли свой дом на работу, сделав на основе офисного помещения не только современный офис, но и уютный дом. Помогли им в этом специалисты из архитектурно-дизайнерского бюро Studio Pan. Увидев то, что получилось, может быть и вы станете присматривать себе нечто подобное по формату. Или даже пойдете по инстанциям и получите разрешение построить себе такой же офис-дом, например, в углу, образованном панельными многоэтажками. Мы видели и не такое!

​До: Старый офис в городе

live-work in central Paris, Studio Pan Studio Pan Рабочий кабинет в стиле модерн
Studio Pan

Studio Pan
Studio Pan
Studio Pan

Европейские города полны целых улиц с такой вот нежилой недвижимостью, где с фасада расположен офис, а в глубине – склад и маленький туалет.

​До: Прочная конструкция

live-work in central Paris, Studio Pan Studio Pan Спальня в стиле модерн
Studio Pan

Studio Pan
Studio Pan
Studio Pan

Эти здания построены очень давно, многие надстроили второй этаж или просто используют плоскую крышу как террасу, например, если внизу расположено кафе. Не уверенные в прочности конструкции, полностью разбирают потолок и делают новый.

​После: Эффектный экстерьер

live-work in central Paris, Studio Pan Studio Pan Окна и двери в стиле лофт
Studio Pan

Studio Pan
Studio Pan
Studio Pan

При ремонте объектов внутри старого города (и уж тем более если это – почти центр Парижа!) архитекторы стараются не разрушить гармонию места, стремятся органично вписать обновленный экстерьер в существующую обстановку. Вариант оформления, миксующий матовый-черный и окна с односторонней зеркальностью, подошел безупречно, совмещая ретро-атмосферу и современность.

​После: Офис на первом уровне

live-work in central Paris, Studio Pan Studio Pan Рабочий кабинет в стиле модерн
Studio Pan

Studio Pan
Studio Pan
Studio Pan

Как и было ранее, здесь располагается офис. Современный, достаточно просторный и спроектированный с учетом двойного назначения этого объекта недвижимости и максимального удобства работающих. Кстати, для многих фирм, офис даже не предполагает реальных посетителей.

​После: Два рабочих места

live-work in central Paris, Studio Pan Studio Pan Рабочий кабинет в стиле модерн
Studio Pan

Studio Pan
Studio Pan
Studio Pan

Тем не менее здесь оборудовано два удобных рабочих места. Ремонт только сделан, потому стена еще не обросла личностными маркерами сидящего в этом эргономичном и стильном кресле.

​После: Игра в прятки

live-work in central Paris, Studio Pan Studio Pan Кухня в стиле модерн
Studio Pan

Studio Pan
Studio Pan
Studio Pan

В рабочее время ничто не указывает на то, что этот офис является чем-то большим. Современная отделка с модным акцентом, белоснежные сдвижные панели, которые скрывают все лишнее, а по центру – стол с эффектными стульями.

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​После: Настоящая кухня

live-work in central Paris, Studio Pan Studio Pan Кухня в стиле модерн
Studio Pan

Studio Pan
Studio Pan
Studio Pan

Мини-кухня в черном глянце, что пряталась за слайдерами, имеет все необходимое для комфортной готовки. Остров с барной стойкой позволяет не чувствовать себя обделенным ни пространством, ни типичным для кухни функционалом.

​После: Уютная спальня

live-work in central Paris, Studio Pan Studio Pan Спальня в стиле модерн
Studio Pan

Studio Pan
Studio Pan
Studio Pan

А наверху расположена просторная спальня, с актуальным дизайном, мягкой подсветкой ниши над изголовьем и габаритными шкафами от пола до потолка, одетыми в белый матовый и оттого почти незаметными. По обеим сторонам от кровати стоят стеллажи, внизу являющиеся прикроватными тумбочками с ящиками как у комодов, а вверху представленные полками для книг, декора и прочих мелочей.

​После: Медиа-уголок в спальне

live-work in central Paris, Studio Pan Studio Pan Спальня в стиле модерн
Studio Pan

Studio Pan
Studio Pan
Studio Pan

Нет, это место вовсе не для того, чтобы поработать! Этот нетбук подключен к интернету и мощному компьютеру, чтобы смотреть качественные фильмы на большом экране. Как это возможно, смотрите ниже.

​После: Кинозал рядом с кроватью

live-work in central Paris, Studio Pan Studio Pan Спальня в стиле модерн
Studio Pan

Studio Pan
Studio Pan
Studio Pan

На правильно оштукатуренной стене с правильным покрытием можно смотреть фильмы через проектор. Гениально! Кстати, лестница справа, похоже, ведет на террасу на крыше. Это лишь наша догадка, но мы видели подобное в других похожих проектах.

​После: Удобства в миниатюре

live-work in central Paris, Studio Pan Studio Pan Ванная комната в стиле модерн
Studio Pan

Studio Pan
Studio Pan
Studio Pan

Рядом со спальней – ванная комната, а внизу за кухней – этот туалет.

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