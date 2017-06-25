Дизайн однокомнатной квартиры в скандинавском стиле

Как выглядит скандинавский дизайн для интерьера квартиры, расположенной в далекой во всех отношениях от родины стиля Португалии? Уверенно отвечаем – как эталонный скандинавский! Удивительно, но факт – все атрибуты оригинального скандинавского стиля присутствуют и смотрятся ничуть не хуже, чем при воплощении в северной стране.
Скандинавский стиль дает вполне понятный рецепт по его приготовлению: открытая планировка, белый – для стен, потолков и большинства предметов мебели, натуральное дерево – для пола, столешницы и остальной мебели, удобная мягкая мебель, отсутствие занавесок, обилие солнечного света, разнообразная подсветка, пара цветовых акцентов и орнаменты. В этом интерьере все проработано просто идеально!
Как и положено современному жилью, здесь устроена открытая планировка для гостиной, кухни и столовой. При такой расстановке совершенно не важно, что у кухни нет окна, а для столовой выделена лишь пара квадратов. Все очень удобно, органично и вполне типично для квартир с новым ремонтом и перепланировкой. Из интересных деталей хочется отметить наклейки для светлых оштукатуренных стен и торшер с изысканным абажуром, который вечером превращает гостиную в невероятно романтичное местечко. Не пренебрегайте очаровательной атмосферой, которую может подарить вам этот вариант подсветки с правильно подобранным абажуром.
Так как квартира находится не в пасмурной серой Скандинавии, а в солнечной Португалии, то при ремонте не стали менять маленькие окна и лишать их традиционных для страны ставень,что помогают дозировать жаркое солнце. Акцентная стена за габаритным изголовьем со строенными розетками, светильниками и даже полочками рифмуется с пледом на кровати. Пастельные оттенки уже давно в фаворе у дизайнеров, занимающихся скандинавским стилем. Десятилетие назад они пришли на смену традиционным чистым цветам (красному, зеленому, синему) аутентичного скандинавского интерьера.
До перепланировки вход в ванную комнату был, конечно же, из коридора. Но зачем лишать себя столь удобного формата жилья, как мастер-сьют с приватной ванной, если все равно во время ремонта приходится много чего рушить. Для отдельной гардеробной места не нашлось, но ее с успехом заменяет вместительный 3-дверный шкаф до потолка . Благодаря белым фасадам он выглядит, как оформленная панелями стена, внутри – ящики, полочки и штанги для разных форматов одежды от брюк до платьев в пол. Маленькая по размеру ванная комната, как и полагается пространству в скандинавском стиле, отделана достаточно обычно. Но благодаря выбору особенной мебели (например, подвесной тумбы и стильной раковины) выглядит она просто роскошно.
Широкоугольный объектив исказил перспективу. Кухня на самом деле не такая длинная, а обеденный стол – вполне обычный. Эффектная вставка обоев с лоскутным орнаментом над обеденным столом встречалась нам где-то еще в этой квартире. Вспомнили, где? Правильно, в рамках над диваном. Удачное решение стильного декора да еще и бюджетным способом. Не удивительно, что в маленькую ванную комнату не поместилась стиральная машина. Но ей нашлось место под столешницей кухонного гарнитура. К тому же при таком расположении она стоит далеко от спальни, потому вы запросто можете запрограммировать стирку на ночь, а утром развесить или сразу убрать в шкаф, если ваша машина имеет функцию сушки, что не такая уж редкость в современном мире.
Что нам нужно на входе в квартиру? Зеркало (желательно в полный рост), открытая вешалка для верхней одежды и сумок и вместительный гардероб. Вешалка и зеркало здесь имеется, а вот гардеробный шкаф находится чуть дальше, уже напротив столовой. Но так как площадь квартиры маленькая, не будем привередничать. В любом случае, здесь дизайнеры добились впечатляющих результатов по функциональности и эстетике. В целом, проект действительно вдохновляющий. Интерьер получился истинно скандинавским – наполненный светом, воздухом и красотой. А разве не этого мы хотим в своей квартире.
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