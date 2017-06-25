Дизайн однокомнатной квартиры в скандинавском стиле

Широкоугольный объектив исказил перспективу. Кухня на самом деле не такая длинная, а обеденный стол – вполне обычный. Эффектная вставка обоев с лоскутным орнаментом над обеденным столом встречалась нам где-то еще в этой квартире. Вспомнили, где? Правильно, в рамках над диваном. Удачное решение стильного декора да еще и бюджетным способом. Не удивительно, что в маленькую ванную комнату не поместилась стиральная машина. Но ей нашлось место под столешницей кухонного гарнитура. К тому же при таком расположении она стоит далеко от спальни, потому вы запросто можете запрограммировать стирку на ночь, а утром развесить или сразу убрать в шкаф, если ваша машина имеет функцию сушки, что не такая уж редкость в современном мире.