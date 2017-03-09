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Дизайн квартиры 26 метров на маленький бюджет

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
REALIZACJA - OLIMPIA PORT, KODO projekty i realizacje wnętrz KODO projekty i realizacje wnętrz Гостиные в эклектичном стиле
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Только из-за одного изумрудного «кабанчика» на кухонном фартуке можно было бы влюбиться в эту квартиру-студию от архитектурно-дизайнерского бюро Pracownie Wnetrz Kodo. Но на самом деле в ней еще столько всего, что вы непременно захотите унести в свою квартиру парочку деталей. Нам, например, кроме вышеупомянутой плитки очень понравилась полу-шахматка на полу ванной комнаты и жемчужно-грифельная плитка за унитазом и в душе, за которой в наших широтах, похоже, еще придется побегать.

​Планировка квартиры в формате студии

REALIZACJA - OLIMPIA PORT, KODO projekty i realizacje wnętrz KODO projekty i realizacje wnętrz Кухни в эклектичном стиле
KODO projekty i realizacje wnętrz

KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz

Даже столь маленькое место для жизни вовсе не обязано быть унылым и скучным. Да, с оттенками и фактурами на ограниченной площади нужно быть более осторожными. Но все остальное (стили, виды текстиля, материалы) доступно ровно то же самое, как если бы у вас были апартаменты в 100 квадратов.

Обратите внимание, владельцы этой студии с легкой подачи дизайнеров имеют вполне полноценный кухонный гарнитур, эстетике и удобству которого позавидует не одна кухня и ее хозяйка. Раковина рядом с окном порадует любого из нас.

​Аристократичная атмосфера

REALIZACJA - OLIMPIA PORT, KODO projekty i realizacje wnętrz KODO projekty i realizacje wnętrz Гостиные в эклектичном стиле
KODO projekty i realizacje wnętrz

KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz

Считается, что для дорогостоящих классических интерьеров совсем не подходят маленькие комнаты. Но капелька аристократичной роскоши, например в виде бархатного дивана и парного с ним кресла с деревянными ножками и изысканными подлокотниками вполне уместна и для маленькой студии.

Чтобы такие предметы выглядели не слишком ретро (даже если они, и вправду, старые!), им, конечно же, придется заменить обивку. При этом лучше выбрать что-то максимально высокотехнологичное, например, искусственный бархат удивительной нежности. Поставьте рядом модный кофейный столик и повесьте на стену золоченые рамки для фото и принимайте восторги гостей по поводу вашего безупречного вкуса.

​Что еще есть в этой студии

REALIZACJA - OLIMPIA PORT, KODO projekty i realizacje wnętrz KODO projekty i realizacje wnętrz Гостиные в эклектичном стиле
KODO projekty i realizacje wnętrz

KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz

Глядя из кухни, мы видим альков для  спальни, входную дверь и пару филенчатых белых дверей на левой стене.Там – гардеробная типа walk-in closet и ванная комната. Спальное место можно полностью занавесить красивыми полупрозрачными шторами, что добавит еще капельку волшебства в этот дом.

​Спальня

REALIZACJA - OLIMPIA PORT, KODO projekty i realizacje wnętrz KODO projekty i realizacje wnętrz Спальня в эклектичном стиле
KODO projekty i realizacje wnętrz

KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz

Внутри зоны для сна есть достаточно просторный шкаф, состоящий из открытых полок, комодных ящиков и дверей, за которыми – полки и штанги. И не забывайте про гардеробную-кладовку, в которой хранится большинство сезонных вещей и все хозяйственные штуки типа пылесоса.

​Модная отделка

REALIZACJA - OLIMPIA PORT, KODO projekty i realizacje wnętrz KODO projekty i realizacje wnętrz Спальня в эклектичном стиле
KODO projekty i realizacje wnętrz

KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz

Практически во всех современных польских интерьерах чувствуется про-французское влияние, дарящее особенно утонченную и изысканную атмосферу. Нам, девочкам, это очень нравится!

Ванная комната

REALIZACJA - OLIMPIA PORT, KODO projekty i realizacje wnętrz KODO projekty i realizacje wnętrz Ванная комната в эклектичном стиле
KODO projekty i realizacje wnętrz

KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz

Но больше всего парижского шика именно в ванной комнате. Не уверена, французы ли изобрели укладку плитки шахматкой, но уж точно используют они ее чаще всех в мире! Обратите внимание и на креативное подстолье для овальной раковины. Вы, вероятно, уже встречали такой вариант использования элементов старой швейной машинки, но, согласитесь, ее еще нужно поставить в соответствующий интерьер. Здесь все подобрано просто идеально!

​Душевая зона

REALIZACJA - OLIMPIA PORT, KODO projekty i realizacje wnętrz KODO projekty i realizacje wnętrz Ванная комната в эклектичном стиле
KODO projekty i realizacje wnętrz

KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz

Той же плиткой, что использована за унитазом, оформлена и стена с душем. Невероятно красиво! И, кстати, абсолютно необходимая в быту стиральная машина в этой ванной комнате поместилась, что почти чудо для малогабаритных квартир в наших странах.

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