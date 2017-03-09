Дизайн квартиры 26 метров на маленький бюджет

Даже столь маленькое место для жизни вовсе не обязано быть унылым и скучным. Да, с оттенками и фактурами на ограниченной площади нужно быть более осторожными. Но все остальное (стили, виды текстиля, материалы) доступно ровно то же самое, как если бы у вас были апартаменты в 100 квадратов.

Обратите внимание, владельцы этой студии с легкой подачи дизайнеров имеют вполне полноценный кухонный гарнитур, эстетике и удобству которого позавидует не одна кухня и ее хозяйка. Раковина рядом с окном порадует любого из нас.