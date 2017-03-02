Настоящее русское шале за 5 млн рублей

Такой дом может иметь различную планировку и площадь в 110-130 кв. метров. В нем может быть 3 или 4 спальни, могут быть спальни с ванными комнатами и гардеробными, кухни-гостиные разного формата, в каждом доме есть как минимум две ванные комнаты, зона кабинета и возможность дополнения базовой версии.

Базовая комплектация в 5 млн рублей включает в себя:

- утепление полов 200 мм, стен и кровли 150 мм (дополнительные еще +50 мм для пола и стен стоят еще 380 тысяч рублей);

- все окна и двери с двухкамерными стеклопакетами;

- разводку водопровода, канализации, встроенную электрику;

- внешнюю отделку из металла;

- «теплые полы» в ванной комнате;

- водостоки, боковое панорамное остекление, отделку деревом одной части фасада.

Стоимость дома в 5 млн рублей не включает террасы (285 тысяч рублей), веранду (120 тысяч рублей) и веранду (230 тысяч рублей), мебель, фундамент, доставку модулей.