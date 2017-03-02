Настоящее русское шале за 5 млн рублей

Такой дом поразит любого ценителя скандинавского стиля и шале! Объединившись вместе, они создали новый русский деревянный дом, которым будет гордиться любой владелец!
Удивительный сборный проект дома от архитектурного бюро BIO может быть реализован на вашем участке всего за пару дней! Данный дом считается вариацией формата ДубльДом130 и является универсальным решением для семьи.
Главные плюсы данного дома – его удивительное остекление, кровля, возможность реализации на участке всего за пару дней и полностью экологичный формат.
Так выглядит дизайн интерьера такого дома в скандинавском стиле. Но вы можете заказать любой стиль оформления – шале, рустик, кантри, американскую неоклассику, прованс или модерн, минимализм или даже азиатский стиль. Все они доступны!
Такой дом может иметь различную планировку и площадь в 110-130 кв. метров. В нем может быть 3 или 4 спальни, могут быть спальни с ванными комнатами и гардеробными, кухни-гостиные разного формата, в каждом доме есть как минимум две ванные комнаты, зона кабинета и возможность дополнения базовой версии.
Базовая комплектация в 5 млн рублей включает в себя:
- утепление полов 200 мм, стен и кровли 150 мм (дополнительные еще +50 мм для пола и стен стоят еще 380 тысяч рублей);
- все окна и двери с двухкамерными стеклопакетами;
- разводку водопровода, канализации, встроенную электрику;
- внешнюю отделку из металла;
- «теплые полы» в ванной комнате;
- водостоки, боковое панорамное остекление, отделку деревом одной части фасада.
Стоимость дома в 5 млн рублей не включает террасы (285 тысяч рублей), веранду (120 тысяч рублей) и веранду (230 тысяч рублей), мебель, фундамент, доставку модулей.
Остекление от пола до потолка позволяют и вам, и вашим любимым детям наблюдать за эффектной сменой сезонов и всегда быть в гармонии с окружающим миром.
Так выглядит ДубльДом со стороны улицы. Органично вписанный в атмосферу старого леса, он является идеальным убежищем и отличным местом для воспитания нового поколения!
Шикарный вечерний внешний вид напоминает люксовые канадские и американские проекты, а также скандинавские дома, что позволяет назвать данный дизайн исключительно модным и международным.
Дом был спроектирован и произведён для молодой семейной пары, которая уехала жить из Москвы в Подмосковье на берег Пироговского водохранилища. Пару лет назад для них уже был построен компактный ДубльДом в 40 кв. метров, и после удачного опыта его эксплуатации зимой заказчики обратились уже за большим домом для всей семьи и детей.
Среди стандартных моделей не нашлось подходящего для данного участка, поэтому был создан индивидуальный проект на основе ДубльДома новой второй серии, более всего похожий на типовую модель ДубльДом 130.
Дизайн интерьера полностью спроектирован хозяйкой дома Анастасией Соколовой, которая всегда мечтала о доме в скандинавском стиле.
Все модули дома были заранее изготовлены на производстве ДубльДома в Казани и приехали на участок уже с внутренней отделкой (!), скрытыми инженерными коммуникациями, установленной мебелью и электрооборудованием. Все работы по установке дома были сделаны за 10 дней и, что тоже важно, с минимальным ущербом для участка и природного окружения.
… и простора в этом доме несравненны!
… остеклением в пол и собственной террасой!
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