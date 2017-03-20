10 домов, которые стоят до 3,5 млн рублей

Дом по цене квартиры – это реальная стройка, даже с помощью специалистов. В 99% случаев дешевле нанять архитектора с проверенной бригадой, чем строить все самому. Правда, тот самый 1% людей, у которых есть опыт и желание учиться большему, может сэкономить до 1-2 млн рублей на самостоятельной стройке.

Но все же гораздо лучше быть специалистом и оплачивать другим специалистам их работу. Но, стоит признать, не у всех есть такая роскошь – выбирать именно сейчас, в этом году между самостоятельной стройкой и с наемной бригадой, если прибавление в семействе уже требует увеличения жилплощади…

Над фотографиями проектов написана стоимость реализации дома с учетом работы строителей.