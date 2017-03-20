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10 домов, которые стоят до 3,5 млн рублей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в стиле модерн
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Дом по цене квартиры – это реальная стройка, даже с помощью специалистов. В 99% случаев дешевле нанять архитектора с проверенной бригадой, чем строить все самому. Правда, тот самый 1% людей, у которых есть опыт и желание учиться большему, может сэкономить до 1-2 млн рублей на самостоятельной стройке.

Но все же гораздо лучше быть специалистом и оплачивать другим специалистам их работу. Но, стоит признать, не у всех есть такая роскошь – выбирать именно сейчас, в этом году между самостоятельной стройкой и с наемной бригадой, если прибавление в семействе уже требует увеличения жилплощади…

Над фотографиями проектов написана стоимость реализации дома с учетом работы строителей.

Английский дом: 120 метров за 3,5 млн рублей

クラシカルで吹き抜けのある大きなお家, 株式会社 盛匠 株式会社 盛匠 Дома в классическом стиле
株式会社　盛匠

株式会社　盛匠
株式会社　盛匠
株式会社　盛匠

Как сделать ваш проект дома похожим на английский? Выбирайте темно-коричневые или темно-серые окна с расстекловкой, а парадный фасад оформите декоративным клинкерным кирпичом. Остальную часть фасада можно оштукатурить в приятный трюфельный оттенок, тоже будет красиво.

У этого дома есть еще и очень интересные интерьеры, посмотреть их можно здесь.

Гавайский дом: 50 метров за 1 млн рублей

葉山下山口の家, honda honda Дома в стиле кантри Дерево Коричневый
honda

honda
honda
honda

Такой дом в гавайском стиле можно построить на каркасной основе за 1 млн рублей (утепление и отопление включены) или примерно за 1-1,2 млн рублей. В доме с площадью 50 метров есть место для одной спальни, 60 метров – двух спален.

Мансардный домик за 3 млн рублей

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Такой идеальный домик в 80 метров можно построить за 3 млн рублей, включая всю работу строителей и отделочников, материалы отделки, фундамент и инженерные системы. Больше проектов такого формата можно найти здесь.

Домик с двориком за 3,2 млн рублей

100 % domu, KMA Kabarowski MIsiura Architekci KMA Kabarowski MIsiura Architekci Дома в стиле модерн
KMA Kabarowski MIsiura Architekci

KMA Kabarowski MIsiura Architekci
KMA Kabarowski MIsiura Architekci
KMA Kabarowski MIsiura Architekci

Примерно идентичный проект предыдущему, но с двориком и площадью в 80 кв. метров также укладывается в сумму 3-3,2 млн рублей.

Скандинавский современный за 3,1 млн рублей

Projekty, biuro40 biuro40 Дома в стиле модерн
biuro40

Projekty

biuro40
biuro40
biuro40

Еще один маленький удобный домик имеет площадь около 100 кв. метров и может быть реализован в простом формате за 3,1 млн рублей «под ключ».

Мансардный польский за 2,15 млн рублей

Projekt Witek - mały dom, wielkie wrażenie!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Еще один вариант с террасой, четырьмя спальням, площадью в 110 кв. метров и частичной отделкой камнем можно построить за 2,15 млн рублей «под ключ». Все фотографии дома можно увидеть здесь.

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С легким оттенком кантри

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Такой бы дом да каждой молодой семье! Прекрасный вариант с атмосферой кантри-стиля, отлично подходящий для строительства в русской деревне или пригороде, спроектирован польской студией. Планировку с тремя спальнями можно увидеть здесь.

Чистый нордический за 2,3 млн

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Удивительно интересный проект в скандинавском стиле, о котором мы уже писали подробнее здесь. Он покорил нас не только своей ценой, но и очень современным внешним видом.

Маленький азиатский за 2 млн

北鎌倉の家, 桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects 桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects Дома в стиле модерн
桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects

桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects
桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects
桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects

Очень стильный, с модными черными окнами, реализован в Японии. Стоимость – 2 млн, подробности тут. Этот домик очень и очень аккуратно выполнен, он отлично подойдет и под дачу, и под мини-виллу для успешной семьи.

Деревянный и модульный за 3 млн

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Две спальни и экологичные интерьеры! Если бы вы видели эту красивую белую кухню и панорамный вид из окон…  Читайте подробнее здесь.

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