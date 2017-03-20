10 домов, которые стоят до 3,5 млн рублей

Дом по цене квартиры – это реальная стройка, даже с помощью специалистов. В 99% случаев дешевле нанять архитектора с проверенной бригадой, чем строить все самому. Правда, тот самый 1% людей, у которых есть опыт и желание учиться большему, может сэкономить до 1-2 млн рублей на самостоятельной стройке.
Но все же гораздо лучше быть специалистом и оплачивать другим специалистам их работу. Но, стоит признать, не у всех есть такая роскошь – выбирать именно сейчас, в этом году между самостоятельной стройкой и с наемной бригадой, если прибавление в семействе уже требует увеличения жилплощади…
Над фотографиями проектов написана стоимость реализации дома с учетом работы строителей.
Как сделать ваш проект дома похожим на английский? Выбирайте темно-коричневые или темно-серые окна с расстекловкой, а парадный фасад оформите декоративным клинкерным кирпичом. Остальную часть фасада можно оштукатурить в приятный трюфельный оттенок, тоже будет красиво.
У этого дома есть еще и очень интересные интерьеры, посмотреть их можно здесь.
Такой дом в гавайском стиле можно построить на каркасной основе за 1 млн рублей (утепление и отопление включены) или примерно за 1-1,2 млн рублей. В доме с площадью 50 метров есть место для одной спальни, 60 метров – двух спален.
Такой идеальный домик в 80 метров можно построить за 3 млн рублей, включая всю работу строителей и отделочников, материалы отделки, фундамент и инженерные системы. Больше проектов такого формата можно найти здесь.
Примерно идентичный проект предыдущему, но с двориком и площадью в 80 кв. метров также укладывается в сумму 3-3,2 млн рублей.
Еще один маленький удобный домик имеет площадь около 100 кв. метров и может быть реализован в простом формате за 3,1 млн рублей «под ключ».
Еще один вариант с террасой, четырьмя спальням, площадью в 110 кв. метров и частичной отделкой камнем можно построить за 2,15 млн рублей «под ключ». Все фотографии дома можно увидеть здесь.
Такой бы дом да каждой молодой семье! Прекрасный вариант с атмосферой кантри-стиля, отлично подходящий для строительства в русской деревне или пригороде, спроектирован польской студией. Планировку с тремя спальнями можно увидеть здесь.
Удивительно интересный проект в скандинавском стиле, о котором мы уже писали подробнее здесь. Он покорил нас не только своей ценой, но и очень современным внешним видом.
Очень стильный, с модными черными окнами, реализован в Японии. Стоимость – 2 млн, подробности тут. Этот домик очень и очень аккуратно выполнен, он отлично подойдет и под дачу, и под мини-виллу для успешной семьи.
Две спальни и экологичные интерьеры! Если бы вы видели эту красивую белую кухню и панорамный вид из окон… Читайте подробнее здесь.
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