TOP-10 проектов для легкой стройки

Легко строятся дома из керамических или бетонных блоков. Вы ставите их на ленточный фундамент с гидроизоляцией, возводите этаж, кладете перекрытия, возводите второй мансардный или полноценный этаж, ставите кровлю, вставляете окна и двери. В принципе, все кажется довольно безобидно и легко, если учитывать, что в итоге вы получаете целый жилой дом для себя и своей семьи.

Стоимость работы строителей по такому проекту – около 1-1,5 млн рублей (100-200 кв. метров дома). В эту цену входит заливка фундамента, кладка, установка инженерных систем, кровля, перекрытия и лестница. Именно такую сумму вы можете сэкономить, делая все самостоятельно.

Но главный вопрос в том, как найти золотую середину между тем, чтобы сэкономить, и тем, чтобы построить дом качественно. Homify постарается ответить на этот вопрос в рамках заявленного желания потратить как можно меньше средств.

Так, мы советуем отдать заливку фундамента, кровлю и инженерные системы профессионалам, а самим создать саму кладку дома. Правда, данный вариант тоже нельзя назвать идеальным. Экономия в таком случае падает почти на 50%, и если у вас есть возможность, мы все-таки советуем всё доверить профессионалам.

Итак, в нашей статье проекты (с площадью и ценами), которые легче всего построить самостоятельно. В статье указана цена за материалы + за работу, с учетом инженерии и легкой отделки, окон.