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TOP-10 проектов для легкой стройки

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в стиле модерн
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Легко строятся дома из керамических или бетонных блоков. Вы ставите их на ленточный фундамент с гидроизоляцией, возводите этаж, кладете перекрытия, возводите второй мансардный или полноценный этаж, ставите кровлю, вставляете окна и двери. В принципе, все кажется довольно безобидно и легко, если учитывать, что в итоге вы получаете целый жилой дом для себя и своей семьи.

Стоимость работы строителей по такому проекту – около 1-1,5 млн рублей (100-200 кв. метров дома). В эту цену входит заливка фундамента, кладка, установка инженерных систем, кровля, перекрытия и лестница. Именно такую сумму вы можете сэкономить, делая все самостоятельно.

Но главный вопрос в том, как найти золотую середину между тем, чтобы сэкономить, и тем, чтобы построить дом качественно. Homify постарается ответить на этот вопрос в рамках заявленного желания потратить как можно меньше средств.

Так, мы советуем отдать заливку фундамента, кровлю и инженерные системы профессионалам, а самим создать саму кладку дома. Правда, данный вариант тоже нельзя назвать идеальным. Экономия в таком случае падает почти на 50%, и если у вас есть возможность, мы все-таки советуем всё доверить профессионалам.

Итак, в нашей статье проекты (с площадью и ценами), которые легче всего построить самостоятельно. В статье указана цена за материалы + за работу, с учетом инженерии и легкой отделки, окон.

​Узкофасадный кантри: 120 метров, 2 млн + 1 млн = 3 млн рублей

Haus Strausberg I+II, Müllers Büro Müllers Büro Дома в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Данный проект подойдет тем, кто хочет в проекте своего дома видеть черты итальянского тосканского стиля.

​Элегантный модерн: 140 метров, 2,4 млн + 1,2 млн = 3,6 млн рублей

Haus Kladow, Müllers Büro Müllers Büro Дома в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Этот дом отлично подойдет всем, кто хочет построить относительно большой дом за самую маленькую цену.

​Одноэтажный модерн: 88 метров, 1,6 млн + 0,8 млн = 2,4 млн рублей

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Одноэтажные дома гораздо дороже двухэтажных мансардных с той же площадью.

​Двухэтажный мансардный: 140 метров, 2 млн + 1,2 млн = 3,2 млн рублей

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот дом стоит не намного дороже предыдущего, но почти в два раза больше!

​Двухэтажный экономичный: 110 метров, 1,6 млн + 0,8 млн = 2,4 млн рублей

- French Country Style・フレンチカントリースタイル No.03 -, 株式会社アートカフェ 株式会社アートカフェ Дома в стиле кантри Белый
株式会社アートカフェ

株式会社アートカフェ
株式会社アートカフェ
株式会社アートカフェ

Экономичный маленький домик имеет невысокий мансардный этаж для спален.

​Двухэтажный английский: 120 метров, 2,4 млн + 1,2 млн = 3,6 млн рублей

螺旋階段が素敵でクラシックなお家, 株式会社 盛匠 株式会社 盛匠 Дома в классическом стиле
株式会社　盛匠

株式会社　盛匠
株式会社　盛匠
株式会社　盛匠

Шикарный проект с полноценным вторым этажом стоит дороже экономичного.

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Обратитесь к нам!

​Простой одноэтажный: 140 метров, 2,8 млн + 1,2 млн = 4 млн рублей

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Одноэтажные дома относительно большой площади очень дорогостоящи

​Мансардное чудо: 86 метров, 1,2 млн + 0,7 млн = 1,9 млн рублей

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Идеальное сочетание цены-качества с тремя спальнями наверху!

​Классика в моде: 160 метров, 2,5 млн + 1,5 млн = 4 млн рублей

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Более дорогостоящий, но и более элегантный вариант!

​Одноэтажный проект: 140 метров, 2,8 млн + 1,2 млн = 4 млн рублей

homify Бунгало
homify

homify
homify
homify

Отличный вариант для тех, кто не хочет строить дом в два уровня!

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