TOP-10 домов, которые легко построить самостоятельно

Мы собрали для вас простые и понятные проекты домов. Напоминаем, что, чтобы узнать больше о каждом проекте, нужно просто кликнуть на фотографию, выбрать справа ссылку «На проект», и вы увидите интерьеры и планировки. Они не всегда доступны, но вы в любом случае получите более полное представление о доме.
А пока давайте посмотрим список характеристик дома, который можно построить легко своими руками:
– его площадь меньше 150 кв. метров;
– технология строительства из блоков (керамических или бетонных, как выберете);
– он имеет простую планировку без множества эркеров, косых диагональных линий, изгибов;
– кровля в нем самая обычная двускатная или плоская, без многоярусности;
– он имеет понятную планировку, которую легко скопировать;
– он хорошо ориентирован по сторонам – улица-сад;
– его стоимость менее 4 млн рублей «под ключ», с учетом работ строителей, которая снижается до 2,6-3 млн рублей при самостоятельной стройке;
– его можно установить на ленточном фундаменте (блоки для стен).
Итак, это ранчо имеет в длину 26 метров, в ширину – всего лишь 4 метра. Его площадь – 104 кв. метра, оно имеет 3 спальни, 2 ванные комнаты, кухню-гостиную и прихожую, котельную. Стоимость реализации самостоятельно – около 2,5 млн рублей.
Этот дом нужно строить в формате 8 на 10, где 8 – ширина дома вдоль улицы. Дом имеет два полноценных этажа, площадь в 160 кв. метров, 3-4 спальни. Стоимость реализации – 3 млн рублей, самостоятельно.
Такой домик строится из блоков, затем оформляется с помощью кирпича. Мансардные окна можно делать или не делать, на выбор. Два этажа, формат 8 на 10, как у немецкого, только второй этаж не обычный, а мансардный. Стоимость реализации самостоятельно – 2,5 млн рублей, без отделки фасадов.
Такой дом имеет формат 6 на 8 метров, но три этажа. Последний этаж представлен одной 30-метровой комнатой или 30-метровым мастер-сьютом (спальня+ванная+гардероб). Общая площадь – 126 кв. метров, стоимость возведения – 3 млн рублей с данным типом остекления, самостоятельно. В доме может быть 3 или 4 спальни.
Более упрощенный вариант имеет формат 8 на 10, второй этаж – высокий мансардный, где высота потолков достигает 3,5 метров. Стоимость реализации 160-метрового дома – 3 млн рублей, самостоятельно.
Еще один дом примерно такого же формата с полувысокой мансардой. Только он меньше – 6 на 8 метров, итого 100 кв. метров. Без учета сложной отделки фасадов (в смысле, со штукатуркой фасадов) минимальная цена реализации – 1,6 млн рублей. В доме 2-3 спальни.
При площади в 80 кв. метров, которая разделена внизу на кухню-гостиную (27 метров), 5-метровую прихожую, 4-метровую котельную и 3-метровый туалет, а на втором этаже на три спальни по 9 кв. метров, 3-метровую ванную, 5-метровую ванную и 5-метровый коридор, он имеет все шансы быть реализованным за сумму, меньше, чем 1,3 млн рублей, самостоятельно.
Площадью в 70 кв. метров с 2 спальнями, такой дом может быть построен самостоятельно за 1,5 млн рублей.
Такой дом площадью 140 кв. метров с 2 спальнями наверху может быть реализован с люксовой отделкой за 5 млн рублей (с учетом работы строителей) и за 4 млн рублей (почти самостоятельно, если отделку все-таки делают профессионалы, а также кровлю и фундамент).
По минимуму, такой дом с остеклением можно поставить и за 3,2 млн рублей, самостоятельно.
Еще один коттедж мансардного формата с врезанными окнами будет стоить 4 млн рублей при самостоятельном строительстве. Формат – 170 кв. метров.
Далее на homify:
— Все о натяжных потолках на homify;
— До и После: Дизайн двушки 52 кв. метра;