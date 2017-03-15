TOP-10 домов, которые легко построить самостоятельно

Мы собрали для вас простые и понятные проекты домов. Напоминаем, что, чтобы узнать больше о каждом проекте, нужно просто кликнуть на фотографию, выбрать справа ссылку «На проект», и вы увидите интерьеры и планировки. Они не всегда доступны, но вы в любом случае получите более полное представление о доме.

А пока давайте посмотрим список характеристик дома, который можно построить легко своими руками:

– его площадь меньше 150 кв. метров;

– технология строительства из блоков (керамических или бетонных, как выберете);

– он имеет простую планировку без множества эркеров, косых диагональных линий, изгибов;

– кровля в нем самая обычная двускатная или плоская, без многоярусности;

– он имеет понятную планировку, которую легко скопировать;

– он хорошо ориентирован по сторонам – улица-сад;

– его стоимость менее 4 млн рублей «под ключ», с учетом работ строителей, которая снижается до 2,6-3 млн рублей при самостоятельной стройке;

– его можно установить на ленточном фундаменте (блоки для стен).