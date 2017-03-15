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TOP-10 домов, которые легко построить самостоятельно

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Neubau Einfamilienhaus, Hamburg-Ohlstedt, Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner Дома в стиле модерн
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Мы собрали для вас простые и понятные проекты домов. Напоминаем, что, чтобы узнать больше о каждом проекте, нужно просто кликнуть на фотографию, выбрать справа ссылку «На проект», и вы увидите интерьеры и планировки. Они не всегда доступны, но вы в любом случае получите более полное представление о доме.

А пока давайте посмотрим список характеристик дома, который можно построить легко своими руками:

– его площадь меньше 150 кв. метров;

– технология строительства из блоков (керамических или бетонных, как выберете);

– он имеет простую планировку без множества эркеров, косых диагональных линий, изгибов;

– кровля в нем самая обычная двускатная или плоская, без многоярусности;

– он имеет понятную планировку, которую легко скопировать;

– он хорошо ориентирован по сторонам – улица-сад;

– его стоимость менее 4 млн рублей «под ключ», с учетом работ строителей, которая снижается до 2,6-3 млн рублей при самостоятельной стройке;

– его можно установить на ленточном фундаменте (блоки для стен).

​Строим ранчо своими руками

homify Сад в стиле модерн Дерево Красный
homify

homify
homify
homify

Итак, это ранчо имеет в длину 26 метров, в ширину – всего лишь 4 метра. Его площадь – 104 кв. метра, оно имеет 3 спальни, 2 ванные комнаты, кухню-гостиную и прихожую, котельную. Стоимость реализации самостоятельно – около 2,5 млн рублей.

​Строим немецкий коттедж самостоятельно

Neubau in Bonn, PlanBar Architektur PlanBar Architektur Дома в стиле модерн
PlanBar Architektur

PlanBar Architektur
PlanBar Architektur
PlanBar Architektur

Этот дом нужно строить в формате 8 на 10, где 8 – ширина дома вдоль улицы. Дом имеет два полноценных этажа, площадь в 160 кв. метров, 3-4 спальни. Стоимость реализации – 3 млн рублей, самостоятельно.

​Английский домик

Neubau eines Einfamilienhauses in Unna, Architekturbüro Quittmann Architekturbüro Quittmann Дома в классическом стиле
Architekturbüro Quittmann

Architekturbüro Quittmann
Architekturbüro Quittmann
Architekturbüro Quittmann

Такой домик строится из блоков, затем оформляется с помощью кирпича. Мансардные окна можно делать или не делать, на выбор. Два этажа, формат 8 на 10, как у немецкого, только второй этаж не обычный, а мансардный. Стоимость реализации самостоятельно – 2,5 млн рублей, без отделки фасадов.

​Узкофасадный минимализм

Neubau Einfamilienhaus, Hamburg-Ohlstedt, Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner Дома в стиле модерн
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner

Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner

Такой дом имеет формат 6 на 8 метров, но три этажа. Последний этаж представлен одной 30-метровой комнатой или 30-метровым мастер-сьютом (спальня+ванная+гардероб). Общая площадь – 126 кв. метров, стоимость возведения – 3 млн рублей с данным типом остекления, самостоятельно. В доме может быть 3 или 4 спальни.

Азиатский модерн

Wohnhaus H Mainz, Marcus Hofbauer Architekt Marcus Hofbauer Architekt Дома в стиле модерн
Marcus Hofbauer Architekt

Marcus Hofbauer Architekt
Marcus Hofbauer Architekt
Marcus Hofbauer Architekt

Более упрощенный вариант имеет формат 8 на 10, второй этаж – высокий мансардный, где высота потолков достигает 3,5 метров. Стоимость реализации 160-метрового дома – 3 млн рублей, самостоятельно.

​Швейцарский модерн

EFH Huggenberg, Giesser Architektur + Planung Giesser Architektur + Planung Дома в стиле кантри
Giesser Architektur + Planung

Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung

Еще один дом примерно такого же формата с полувысокой мансардой. Только он меньше – 6 на 8 метров, итого 100 кв. метров. Без учета сложной отделки фасадов (в смысле, со штукатуркой фасадов) минимальная цена реализации – 1,6 млн рублей. В доме 2-3 спальни.

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​Тосканская вилла

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

При площади в 80 кв. метров, которая разделена внизу на кухню-гостиную (27 метров), 5-метровую прихожую, 4-метровую котельную и 3-метровый туалет, а на втором этаже на три спальни по 9 кв. метров, 3-метровую ванную, 5-метровую ванную и 5-метровый коридор, он имеет все шансы быть реализованным за сумму, меньше, чем 1,3 млн рублей, самостоятельно.

​Домик-дача

BUNGALOW IN FALKENSEE III, Müllers Büro Müllers Büro Бунгало
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Площадью в 70 кв. метров с 2 спальнями, такой дом может быть построен самостоятельно за 1,5 млн рублей.

​Люксовый модерн

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Такой дом площадью 140 кв. метров с 2 спальнями наверху может быть реализован с люксовой отделкой за 5 млн рублей (с учетом работы строителей) и за 4 млн рублей (почти самостоятельно, если отделку все-таки делают профессионалы, а также кровлю и фундамент).

По минимуму, такой дом с остеклением можно поставить и за 3,2 млн рублей, самостоятельно.

​Контрастный модерн

Umbau Haus S, Ratingen, Philip Kistner Fotografie Philip Kistner Fotografie Дома в стиле модерн
Philip Kistner Fotografie

Philip Kistner Fotografie
Philip Kistner Fotografie
Philip Kistner Fotografie

Еще один коттедж мансардного формата с врезанными окнами будет стоить 4 млн рублей при самостоятельном строительстве. Формат – 170 кв. метров.

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