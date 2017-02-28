10 уникальных ванных комнат

Сегодня мы посмотрим модные и современные конструкции, касающиеся ванных комнат. Вы можете воспользоваться любой из 10 идей, ведь они все так хороши и уникальны.
Используемые элементы природы в этой конструкции, а именно красивые деревянные материалы, каменные стены, создают загородный стиль. Такие окна позволяют естественному свету проникать в помещение.
Хоть эта ванная комната и имеет мрачный вид, но она очень стильная. Зеркала здесь создают хороший оптический эффект.
Дерево, мрамор и традиционные элементы, используемые в дизайне ванных комнат, здесь в изобилии. Интерьер получился приятным и комфортным.
Использование древесины, мозаичная плитка, разные спа предметы создают ощущение, что это помещение сауны или роскошного спа-салона. Дизайнер подобрал отличную форму ванны.
Пространство, выделенное для этой ванной, очень мало, поэтому варианты декора здесь были ограничены. Но все равно дизайнерам получилось стильное и красивое помещение с аксессуарами.
Белые стены с оттенками голубого, рисунком в виде цветов создают воздушное пространство, в котором нет нехватки света, хотя и отсутствует естественное освещение.
Эта раковина просто очаровательна, она светится прямо, как лампа. Несомненно, этот элемент здесь является акцентным.
Может ли белый подходить идеально дизайну ванной комнаты? Это красивый, комфортный цвет, но использовать его нужно осторожно, чтобы помещение не стало скучным.
Роскошная ванная комната имеет здесь двойную раковину, огромное зеркало, область душа окружена стеклянными стенами, что добавляет чувство простора.
Нет необходимости использовать один цвет в дизайне, важно применять согласованные цвета, чтобы получить элегантный дизайн. Здесь мы видим белый, желтый и синий цвета.