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10 уникальных ванных комнат

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
APARTAMENT - NEPTUN PARK - GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Ванная комната в стиле модерн
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Сегодня мы посмотрим модные и современные конструкции, касающиеся ванных комнат. Вы можете воспользоваться любой из 10 идей, ведь они все так хороши и уникальны.

1. Природные элементы

Chalet DAG, Chevallier Architectes Chevallier Architectes Ванная комната в стиле модерн
Chevallier Architectes

Chevallier Architectes
Chevallier Architectes
Chevallier Architectes

Используемые элементы природы в этой конструкции, а именно красивые деревянные материалы, каменные стены, создают загородный стиль. Такие окна позволяют естественному свету проникать в помещение.

2. Элементы из различных материалов

APARTAMENT - NEPTUN PARK - GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Ванная комната в стиле модерн
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Хоть эта ванная комната и имеет мрачный вид, но она очень стильная. Зеркала здесь создают хороший оптический эффект.

3. Конструкция из стекла

Rancho San Francisco Lopez Duplan Arquitectos Ванная комната в стиле модерн
Lopez Duplan Arquitectos

Rancho San Francisco

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

Дерево, мрамор и традиционные элементы, используемые в дизайне ванных комнат, здесь в изобилии. Интерьер получился приятным и комфортным.

4. Спа в вашем доме!

Luxus Raum, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG Ванная комната в стиле модерн
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

Использование древесины, мозаичная плитка, разные спа предметы создают ощущение, что это помещение сауны или роскошного спа-салона. Дизайнер подобрал отличную форму ванны.

5. Элегантный декор

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco Ванная комната в стиле модерн
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

Пространство, выделенное для этой ванной, очень мало, поэтому варианты декора здесь были ограничены. Но все равно дизайнерам получилось стильное и красивое помещение с аксессуарами.

6. Цветы

Санузел гостевой в загородном коттедже, Гурьянова Наталья Гурьянова Наталья Ванная комната в стиле модерн
Гурьянова Наталья

Санузел гостевой в загородном коттедже

Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья

Белые стены с оттенками голубого, рисунком в виде цветов создают воздушное пространство, в котором нет нехватки света, хотя и отсутствует естественное освещение.

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7. Используйте оптимальное освещение

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design Ванная комната в стиле модерн
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

Эта раковина просто очаровательна, она светится прямо, как лампа. Несомненно, этот элемент здесь является акцентным.

8. Белая ванная

Dom na Różanym Potoku , Neostudio Architekci Neostudio Architekci Ванная комната в стиле модерн
Neostudio Architekci

Neostudio Architekci
Neostudio Architekci
Neostudio Architekci

Может ли белый подходить идеально дизайну ванной комнаты? Это красивый, комфортный цвет, но использовать его нужно осторожно, чтобы помещение не стало скучным.

9. Роскошный дизайн

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Роскошная ванная комната имеет здесь двойную раковину, огромное зеркало, область душа окружена стеклянными стенами, что добавляет чувство простора.

10. Разные цвета

Apartament Helenów, REFORM Konrad Grodziński REFORM Konrad Grodziński Ванная комната в стиле модерн
REFORM Konrad Grodziński

REFORM Konrad Grodziński
REFORM Konrad Grodziński
REFORM Konrad Grodziński

Нет необходимости использовать один цвет в дизайне, важно применять согласованные цвета, чтобы получить элегантный дизайн. Здесь мы видим белый, желтый и синий цвета.

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