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Настенные обои в интерьере

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Эко-квартира, tatarintsevadesign tatarintsevadesign Детская комнатa в классическом стиле
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У настенных обоев не самая простая судьба – они много раз входили в моду и столько же попадали в забвение. Идея изготавливать из рисовой бумаги отделочные материалы для стен родилась в Китае, а в Европу ее привезли английские торговцы. Расцвет моды на обои пришелся на XIX век, после того как была изобретена технология ручного способа печати повторяющихся узоров с помощью выпуклой деревянной формы и пресса. С тех пор спрос на обои бешено возрос. 

Несколько десятилетий назад обои уступили место настенным рисункам, выполненным с помощью красок. Однако в последние годы популярность обоев снова пошла в гору. Современное оборудование позволяет создавать сотни текстур и расцветок, открывая тем самым перед дизайнерами интерьера безграничный простор для творчества.

Обои в домашней библиотеке

Библиотека Студия дизайна интерьера Маши Марченко Рабочий кабинет в эклектичном стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Библиотека

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

При выборе обоев, дизайнеры советуют прежде всего думать о гармонии. Причем под словом гармония далеко не всегда подразумевается сочетания спокойных и невыделяющихся тонов. Если вы хотите, чтобы в дизайне комнаты доминировали насыщенные цвета, смело выбирайте пестрые обои. В некоторых случаях можно рискнуть и подобрать в комнату занавески с такими же узорами, как на обоях.

В приглушенных тонах

Calm,cute and colorful, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan Детские комната в эклектичном стиле
Marina Sarkisyan

Calm,cute and colorful

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

Слишком яркие цвета могут хорошо смотреться в любых комнатах, но в интерьерах спальни все же рекомендуется придерживаться спокойных тонов. В идеальном случае рисунок на обоях должен перекликаться с рисунком на шторах и общей цветовой гаммой комнаты. Необходимо помнить, что размер повторяющегося рисунка имеет прямое отношение к геометрии пространства. Чем он меньше, тем просторнее будет казаться комната.

Обои в классическом интерьере

Гостиная Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гостиные в эклектичном стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Гостиная

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Классический стиль в интерьере несет в себе романтизм прошлых веков. В отличие от многих современных стилей, мода на которые не продлится больше нескольких сезонов, классика – вечна. Представить себе классический интерьер без использования качественных и натуральных материалов просто невозможно. Этот стиль не терпит дешевки, в нем нет предметов, сошедших с конвейера. Здесь доминируют мебель ручной работы и натуральный текстиль. Для гостиной в классическом стиле лучше всего подойдут обои пастельных цветов, гармонирующие с общей обстановкой.

Осенние мотивы

Гостиная tatarintsevadesign Гостиная в стиле минимализм
tatarintsevadesign

Гостиная

tatarintsevadesign
tatarintsevadesign
tatarintsevadesign

В 80-е и 90-е настенные обои были не в почете. Это было время повального увлечения бескомпромиссным и резким стилем лофт и холодным минимализмом. С наступлением нулевых интерес к интерьеру из стекла и пластика начал угасать, и в дизайне наших квартир снова начали появляться романтические нотки прованса и рустики, а вместе с ними и обои с мотивами загородной жизни в качестве настенного декора.

Чудеса шинуазри

Столовая зона tatarintsevadesign Столовая комната в классическом стиле
tatarintsevadesign

Столовая зона

tatarintsevadesign
tatarintsevadesign
tatarintsevadesign

Некоторое время назад в одной из статей мы подробно рассказывали о стиле шинуазри. Напомним, что это стилевое направление родилось в результате использования мотивов средневекового китайского искусства в украшении предметов быта и оформлении помещений. Предметы декоративно-прикладного искусства изобилуют повторяющимися узорами, в которых четко прослеживается китайский колорит. Обои в стиле шинуазри прекрасно подходят для классических интерьеров. Они делают атмосферу традиционно оформленных квартир легкой и воздушной.

Обои для детской комнаты

Детская tatarintsevadesign Детская комнатa в классическом стиле
tatarintsevadesign

Детская

tatarintsevadesign
tatarintsevadesign
tatarintsevadesign

Подобрать обои для детской комнаты не так просто, как это может показаться на первый взгляд, ведь в этом помещении и без того много игрушек и прочих ярких предметов, следовательно нужно искать обои с не очень пестрым рисунком. Прекрасным примером гармонично оформленной детской может служить комната, выполненная Tatarintsevadesign, в которой активные цвета совмещены с нейтральными, и приглушенный цвет обоев уравновешивает яркие предметы мебели и игрушки.

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