Настенные обои в интерьере

У настенных обоев не самая простая судьба – они много раз входили в моду и столько же попадали в забвение. Идея изготавливать из рисовой бумаги отделочные материалы для стен родилась в Китае, а в Европу ее привезли английские торговцы. Расцвет моды на обои пришелся на XIX век, после того как была изобретена технология ручного способа печати повторяющихся узоров с помощью выпуклой деревянной формы и пресса. С тех пор спрос на обои бешено возрос.

Несколько десятилетий назад обои уступили место настенным рисункам, выполненным с помощью красок. Однако в последние годы популярность обоев снова пошла в гору. Современное оборудование позволяет создавать сотни текстур и расцветок, открывая тем самым перед дизайнерами интерьера безграничный простор для творчества.