Настенные обои в интерьере

У настенных обоев не самая простая судьба – они много раз входили в моду и столько же попадали в забвение. Идея изготавливать из рисовой бумаги отделочные материалы для стен родилась в Китае, а в Европу ее привезли английские торговцы. Расцвет моды на обои пришелся на XIX век, после того как была изобретена технология ручного способа печати повторяющихся узоров с помощью выпуклой деревянной формы и пресса. С тех пор спрос на обои бешено возрос.
Несколько десятилетий назад обои уступили место настенным рисункам, выполненным с помощью красок. Однако в последние годы популярность обоев снова пошла в гору. Современное оборудование позволяет создавать сотни текстур и расцветок, открывая тем самым перед дизайнерами интерьера безграничный простор для творчества.
При выборе обоев, дизайнеры советуют прежде всего думать о гармонии. Причем под словом
гармония далеко не всегда подразумевается сочетания спокойных и невыделяющихся тонов. Если вы хотите, чтобы в дизайне комнаты доминировали насыщенные цвета, смело выбирайте пестрые обои. В некоторых случаях можно рискнуть и подобрать в комнату занавески с такими же узорами, как на обоях.
Слишком яркие цвета могут хорошо смотреться в любых комнатах, но в интерьерах спальни все же рекомендуется придерживаться спокойных тонов. В идеальном случае рисунок на обоях должен перекликаться с рисунком на шторах и общей цветовой гаммой комнаты. Необходимо помнить, что размер повторяющегося рисунка имеет прямое отношение к геометрии пространства. Чем он меньше, тем просторнее будет казаться комната.
Классический стиль в интерьере несет в себе романтизм прошлых веков. В отличие от многих современных стилей, мода на которые не продлится больше нескольких сезонов, классика – вечна. Представить себе классический интерьер без использования качественных и натуральных материалов просто невозможно. Этот стиль не терпит дешевки, в нем нет предметов, сошедших с конвейера. Здесь доминируют мебель ручной работы и натуральный текстиль. Для гостиной в классическом стиле лучше всего подойдут обои пастельных цветов, гармонирующие с общей обстановкой.
В 80-е и 90-е настенные обои были не в почете. Это было время повального увлечения бескомпромиссным и резким стилем лофт и холодным минимализмом. С наступлением нулевых интерес к интерьеру из стекла и пластика начал угасать, и в дизайне наших квартир снова начали появляться романтические нотки прованса и рустики, а вместе с ними и обои с мотивами загородной жизни в качестве настенного декора.
Некоторое время назад в одной из статей мы подробно рассказывали о стиле шинуазри. Напомним, что это стилевое направление родилось в результате использования мотивов средневекового китайского искусства в украшении предметов быта и оформлении помещений. Предметы декоративно-прикладного искусства изобилуют повторяющимися узорами, в которых четко прослеживается китайский колорит. Обои в стиле шинуазри прекрасно подходят для классических интерьеров. Они делают атмосферу традиционно оформленных квартир легкой и воздушной.
Подобрать обои для детской комнаты не так просто, как это может показаться на первый взгляд, ведь в этом помещении и без того много игрушек и прочих ярких предметов, следовательно нужно искать обои с не очень пестрым рисунком. Прекрасным примером гармонично оформленной детской может служить комната, выполненная Tatarintsevadesign, в которой активные цвета совмещены с нейтральными, и приглушенный цвет обоев уравновешивает яркие предметы мебели и игрушки.