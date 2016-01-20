6 идей временного декора стен съемной квартиры

Все привыкли видеть вертикальное озеленение в виде конструкции с подвесными кашпо, и даже шпалерная решетка с вьющимися растениями уже мало кого впечатляет. И вот не так давно появилось новое решение декора стен: вертикальные сады, фитокартины и фитостены (фитомодули).

Фитокартина и вертикальный сад имеют меньшую площадь покрытия зеленым ковром, более компакты и доступны. Представляют собой модульную или монолитную конструкцию, в которую растения высаживаются с применением мха (метод гидропоники) либо питательной смеси. Фитокартина ограничивается в рамку.

По наполнению вертикальный сад может стать и «грядкой под рукой», оригинальной конструкцией, усаженной полезными травами и вкусными овощами, которые будут плодоносить круглый год, если их расположить в комнате или на балконе.

Несомненный плюс фитокартин – это их мобильность. Поэтому вы всегда можете легко перевезти ее в новый дом.