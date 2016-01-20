6 идей временного декора стен съемной квартиры

Пытаясь обустроить съемную квартиру по своему вкусу, мы часто сталкиваемся с трудностями: владельцы запрещают делать ремонт или отказываются вывозить старые вещи, да и тратиться на дизайн временного жилья не каждому по карману. Однако, обустроить интерьер по своему вкусу и не испортить отношения с хозяевами — вполне реальная задача.
В этой статье мы собрали 6 лучших идей временного декора стен съемной квартиры, которые добавят нотку уюта в ваш интерьер.
Все привыкли видеть вертикальное озеленение в виде конструкции с подвесными кашпо, и даже шпалерная решетка с вьющимися растениями уже мало кого впечатляет. И вот не так давно появилось новое решение декора стен: вертикальные сады, фитокартины и фитостены (фитомодули).
Фитокартина и вертикальный сад имеют меньшую площадь покрытия зеленым ковром, более компакты и доступны. Представляют собой модульную или монолитную конструкцию, в которую растения высаживаются с применением мха (метод гидропоники) либо питательной смеси. Фитокартина ограничивается в рамку.
По наполнению вертикальный сад может стать и «грядкой под рукой», оригинальной конструкцией, усаженной полезными травами и вкусными овощами, которые будут плодоносить круглый год, если их расположить в комнате или на балконе.
Несомненный плюс фитокартин – это их мобильность. Поэтому вы всегда можете легко перевезти ее в новый дом.
Виниловые декоративные наклейки на стены легко клеятся на поверхности и так же просто снимаются, не оставляя следов. Таким образом, они идеально подходят для декорирования стен съемных квартир.
Выполняемые из поливинилхлорида, не выделяющего в обычных условиях токсинов, канцерогенов и других вредных соединений, наклейки для декора стен совершенно безопасны для вашего здоровья.
Тематики наклеек могут быть самыми разными – техника, природа, любовь, абстракция, цветы, текст – выбор действительно огромен. Если вы не смогли выбрать сюжет из каталога производителя, то всегда можно заказать виниловую наклейку по вашему собственному эскизу.
Если ваш арендодатель доверяет вам и не боиться экспериментировать, то можно задекорировать одну из стен в квартире грифельной краской. Такой оригинальный элемент декора сегодня является популярным и модным, можно даже внести его в топ трендов современности.
Грифельные краски отлично подходят для получения эффекта грифельной доски на любой гладкой поверхности. После нанесения грифельных покрытий и высыхания получается твердое матовое покрытие с высокой износостойкостью, идеально подходящее для рисования и письма мелом. Могут быть использованы в сочетании с магнитными красками-грунтами для создания магнитно – грифельного покрытия.
На ней можно записывать всевозможные рецепты, делать списки покупок, создавать напоминания о днях рождения и оставлять важные сообщения для членов семьи. Согласитесь, что это очень удобно.
Еще один способ быстро и оригинально украсить стены в съемной квартире – наклеить декоративный скотч. Вы можете смело клеить полоски декоративного скотча на окрашенные стены в гостиной, спальне, или детской, а также на любого вида плитку. Не бойтесь ошибиться – если вам не понравился или надоел дизайн, который вы сделали, вы можете легко все переделать. Особенность этого материала в том, что его легко отклеить от любой поверхности – он не оставит следов и его можно будет переклеить на другое место, используя много раз.
Этот материал совершенно безопасен и нетоксичен, так как изготовлен из специальной рисовой бумаги с нанесением акрилового клея. Он не имеет запаха, не пачкает руки и одежду. Огромное разнообразие цветов и вариантов узоров у ленточек скотча позволит вам выбрать подходящие комбинации.
Украшение стен рамками для фото – оригинальная идея, осуществить которую под силам каждому. Однако, просто картина или фото в рамке на стене — еще не декор. А вот создать из рамок целую композицию и умело вплести ее в дизайн интерьера квартиры — это целое искусство.
Как правило, рамки используются для оформления картин, фото,интерьерных постеров, но не только: в рамке для дизайна интерьера можно поместить любой арт-объект. Или же вовсе оставить их пустыми, что смотрятся очень забавно и дает легкий, даже легкомысленный декор.
Рамки не обязательно должны быть одного цвета. Украшение стены разноцветными рамками будет смотреться очень жизнерадостно. Главное здесь – во-первых, не переборщить с разными расцветками, а во-вторых, срифмовать цвет рамок с базовыми либо с акцентными цветами интерьера.
Виниловые наклейки на кафель – это самый легкий и недорогой способ преобразить интерьера вашей новой ванной комнаты или кухни.
Наклейки можно использовать в местах, где плитка поцарапалась, потеряла свою яркость, тем самым, закрыв все дефекты. Это весьма удачный вариант для декорации, который прекрасно освежит интерьер и внесет элемент новизны.
В основном наклейки изготавливаются из виниловой нетоксичной высококачественной пленки. Самыми весомыми характеристиками наклеек являются: устойчивость к перепадам температур; устойчивость к влаге; легкость нанесения на поверхность плитки; простота в уходе; длительное сохранение внешнего вида.