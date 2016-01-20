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6 идей временного декора стен съемной квартиры

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Kensington & Chelsea, Matteo Bianchi Studio Matteo Bianchi Studio Детские комната в эклектичном стиле
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Пытаясь обустроить съемную квартиру по своему вкусу, мы часто сталкиваемся с трудностями: владельцы запрещают делать ремонт или отказываются вывозить старые вещи, да и тратиться на дизайн временного жилья не каждому по карману. Однако, обустроить интерьер по своему вкусу и не испортить отношения с хозяевами — вполне реальная задача. 

В этой статье мы собрали 6 лучших идей временного декора стен съемной квартиры, которые добавят нотку уюта в ваш интерьер.

Вертикальные сады и фитокартины

Quadro Vivo® com Rega Autamatica (dispensa ponto de água), Quadro Vivo Urban Garden Roof & Vertical Quadro Vivo Urban Garden Roof & Vertical Озеленение
Quadro Vivo Urban Garden Roof &amp; Vertical

Quadro Vivo Urban Garden Roof & Vertical
Quadro Vivo Urban Garden Roof &amp; Vertical
Quadro Vivo Urban Garden Roof & Vertical

Все привыкли видеть вертикальное озеленение в виде конструкции с подвесными кашпо, и даже шпалерная решетка с вьющимися растениями уже мало кого впечатляет. И вот не так давно появилось новое решение декора стен: вертикальные сады, фитокартины и фитостены (фитомодули).

Фитокартина и вертикальный сад имеют меньшую площадь покрытия зеленым ковром, более компакты и доступны. Представляют собой модульную или монолитную конструкцию, в которую растения высаживаются с применением мха (метод гидропоники) либо питательной смеси. Фитокартина ограничивается в рамку.

По наполнению вертикальный сад может стать и «грядкой под рукой», оригинальной конструкцией, усаженной полезными травами и вкусными овощами, которые будут плодоносить круглый год, если их расположить в комнате или на балконе.

Несомненный плюс фитокартин – это их мобильность. Поэтому вы всегда можете легко перевезти ее в новый дом.

Виниловые наклейки

homify Детская комнатa в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Виниловые декоративные наклейки на стены легко клеятся на поверхности и так же просто снимаются, не оставляя следов. Таким образом, они идеально подходят для декорирования стен съемных квартир. 

Выполняемые из поливинилхлорида, не выделяющего в обычных условиях токсинов, канцерогенов и других вредных соединений, наклейки для декора стен совершенно безопасны для вашего здоровья.

Тематики наклеек могут быть самыми разными – техника, природа, любовь, абстракция, цветы, текст – выбор действительно огромен. Если вы не смогли выбрать сюжет из каталога производителя, то всегда можно заказать виниловую наклейку по вашему собственному эскизу.

Грифельная краска для стен

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura Кухня в стиле модерн
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

Если ваш арендодатель доверяет вам и не боиться экспериментировать, то можно задекорировать одну из стен в квартире грифельной краской. Такой оригинальный элемент декора сегодня является популярным и модным, можно даже внести его в топ трендов современности.

Грифельные краски отлично подходят для получения эффекта грифельной доски на любой гладкой поверхности. После нанесения грифельных покрытий и высыхания получается твердое матовое покрытие с высокой износостойкостью, идеально подходящее для рисования и письма мелом. Могут быть использованы в сочетании с магнитными красками-грунтами для создания магнитно – грифельного покрытия.

На ней можно записывать всевозможные рецепты, делать списки покупок, создавать напоминания о днях рождения и оставлять важные сообщения для членов семьи. Согласитесь, что это очень удобно.

Декоративный скотч

Kid's room Matteo Bianchi Studio Детские комната в эклектичном стиле
Matteo Bianchi Studio

Kid's room

Matteo Bianchi Studio
Matteo Bianchi Studio
Matteo Bianchi Studio

Еще один способ быстро и оригинально украсить стены в съемной квартире – наклеить декоративный скотч. Вы можете смело клеить полоски декоративного скотча на окрашенные стены в гостиной, спальне, или детской, а также на любого вида плитку. Не бойтесь ошибиться – если вам не понравился или надоел дизайн, который вы сделали, вы можете легко все переделать. Особенность этого материала в том, что его легко отклеить от любой поверхности – он не оставит следов и его можно будет переклеить на другое место, используя много раз.

Этот материал совершенно безопасен и нетоксичен, так как изготовлен из специальной рисовой бумаги с нанесением акрилового клея. Он не имеет запаха, не пачкает руки и одежду. Огромное разнообразие цветов и вариантов узоров у ленточек скотча позволит вам выбрать подходящие комбинации.

Рамки

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia Гостиная в стиле модерн
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

Украшение стен рамками для фото – оригинальная идея, осуществить которую под силам каждому. Однако, просто картина или фото в рамке на стене — еще не декор. А вот создать из рамок целую композицию и умело вплести ее в дизайн интерьера квартиры — это целое искусство.

Как правило, рамки используются для оформления картин, фото,интерьерных постеров, но не только: в рамке для дизайна интерьера можно поместить любой арт-объект. Или же вовсе оставить их пустыми, что смотрятся очень забавно и дает легкий, даже легкомысленный декор.

Рамки не обязательно должны быть одного цвета. Украшение стены разноцветными рамками будет смотреться очень жизнерадостно. Главное здесь – во-первых, не переборщить с разными расцветками, а во-вторых, срифмовать цвет рамок с базовыми либо с акцентными цветами интерьера.

Наклейки на кафель

Легкость бытия: ванная комната в современном стиле, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Ванная комната в стиле модерн
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Легкость бытия: ванная комната в современном стиле

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Виниловые наклейки на кафель – это самый легкий и недорогой способ преобразить интерьера вашей новой ванной комнаты или кухни.

Наклейки можно использовать в местах, где плитка поцарапалась, потеряла свою яркость, тем самым, закрыв все дефекты. Это весьма удачный вариант для декорации, который прекрасно освежит интерьер и внесет элемент новизны.

В основном наклейки изготавливаются из виниловой нетоксичной высококачественной пленки. Самыми весомыми характеристиками наклеек являются: устойчивость к перепадам температур; устойчивость к влаге; легкость нанесения на поверхность плитки; простота в уходе; длительное сохранение внешнего вида.

Дача мечты для современной семьи
А какой вариант декора понравился вам? Оставляйте свои комментарии!

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