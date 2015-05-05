Как создать тренажерный зал в своем доме

Преимущества домашнего тренажерного зала сложно переоценить -- вы можете заниматься под музыку, которая нравится исключительно вам, никто не стоит над душой , намекая на то, что пора бы освободить тренажер, вам не придется чувствовать себя неловко из-за слегка старомодного спортивного костюма, и что самое главное, вы в любой момент можете прекратить и снова возобновить занятия фитнесом.

Пожалуй, к единственным недостаткам спортивного зала на дому можно отнести ограниченное количество места в квартире. Однако если вы доверите эту задачу профессионалам cвоего дела, вроде специалистов из дизайн-студии Black cat, несколько драгоценных квадратных метров вашей квартиры превратятся в полноценный спортивный уголок.