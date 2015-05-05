Как создать тренажерный зал в своем доме

Некоторое время назад в статье ’Игровая комната для взрослых’ мы кратко коснулись темы создания тренажерного зала в родных четырех стенах. Сегодня мы решили подробнее остановиться на вопросах поддержания здорового образа жизни, не выходя из дома. Нехватка квадратных метров – это дешевая отговорка! Современные тренажеры отличаются исключительной компактностью, их легко собирать и ими легко пользоваться. Пляжный сезон – не за гордами, а значит настал момент привести себя в форму!
Если спорт и все, что с ним связано с детства вызывали у вас стойкое неприятие, вам вряд ли захочется оформлять комнату в стиле подвальной
тренажерки. Чтобы не спугнуть недавно появившуюся мотивацию, лучше начинать занятия спортом в приятном вашему глазу интерьере. Классическое оформление помещения вполне совместимо с домашними беговыми дорожками или тренажером-велосипедом.
Вопреки расхожему мнению о том, что в тренажерной комнате ничто не должно отвлекать от занятий спортом, многие любители фитнеса считают, что совмещение
тренажерки и лаунж-комнаты только усиливают мотивацию продолжать упражнения. Если диван находится в шаговой доступности от тренажеров, уговорить себя потренироваться еще чуть-чуть намного легче – крутим педали еще десять минут и в качестве награды пять минут расслабляемся на диване.
Чтобы организовать тренажерный зал в родных четырех стенах совсем необязательно иметь в наличии много свободного пространства. Тренажеры – не единственный и даже не самый эффективный способ сбросить вес и привести фигуру в тонус. Достойной альтернативой массивным снарядам является боксерская груша. Стандартная модель имеет гильзообразную или конусообразную форму и используется для прямых и боковых ударов. Груша, представленная на фото, предназначена для тренировки серийных ударов и поставляется в комплекте с прочной системой для подвешивания, гарантирующей безопасность во время выполнения ударов.
Инженеры и дизайнеры, специализирующиеся на изготовлении тренажеров, каждый год выпускают все более совершенные приспособления для тренировки различных групп мышц. С учетом того, что идея домашнего тренажерного зала становится все популярнее среди городских жителей, живущих в типовых
малометражках, у компаний производителей идет жесткая конкуренция за самый маленький и самый многофункциональный тренажер. Один из таких шедевров современного дизайна представлен на фото. Этот необычный футуристический спортивный снаряд позволяет делать упражнения практически для всех групп мышц.
Преимущества домашнего тренажерного зала сложно переоценить -- вы можете заниматься под музыку, которая нравится исключительно вам, никто не стоит
над душой, намекая на то, что пора бы освободить тренажер, вам не придется чувствовать себя неловко из-за слегка старомодного спортивного костюма, и что самое главное, вы в любой момент можете прекратить и снова возобновить занятия фитнесом.
Пожалуй, к единственным недостаткам спортивного зала на дому можно отнести ограниченное количество места в квартире. Однако если вы доверите эту задачу профессионалам cвоего дела, вроде специалистов из дизайн-студии Black cat, несколько драгоценных квадратных метров вашей квартиры превратятся в полноценный спортивный уголок.
Для интенсивных кардиотренировок совсем необязательно обзаводиться дорогостоящим оборудованием. Иногда для поддержания тонуса достаточно лишь постелить на пол мат или коврик для йоги и можно начинать занятия. Коврик является идеальной защитой от жесткого напольного покрытия для мышц и суставов. Кстати, после окончания фитнес-сеанса рекомендуем не прятать коврик слишком далеко. Он должен стоять на видном месте и всякий раз напоминать вам о том, что пробил час физкульт-минутки.
Практически во всех современных фитнес-клубах на стенах висят плоские телевизоры, по которым транслируют новостные и музыкальные программы. Считается, что отвлекшись на просмотр интересной телепередачи, посетители клуба забывают об усталости, что позволяет им пробежать значительно больше километров. Такая же
уловка может быть использована и в домашних условиях, при этом надоевшие новостные программы или однообразные музыкальные видео вы легко сможете заменить на видеотренировки с гуру мирового фитнеса.