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Как создать тренажерный зал в своем доме

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Villa Libera (Liguria Ponente), studiodonizelli studiodonizelli Тренажерный зал в стиле модерн
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Некоторое время назад в статье ’Игровая комната для взрослых’ мы кратко коснулись темы создания тренажерного зала в родных четырех стенах. Сегодня мы решили подробнее остановиться на вопросах поддержания здорового образа жизни, не выходя из дома. Нехватка квадратных метров – это дешевая отговорка! Современные тренажеры отличаются исключительной компактностью, их легко собирать и ими легко пользоваться. Пляжный сезон – не за гордами, а значит настал момент привести себя в форму!

Классический интерьер и тренажеры

Особняк город Тобольск., Tutto design Tutto design Тренажерный зал в классическом стиле
Tutto design

Особняк город Тобольск.

Tutto design
Tutto design
Tutto design

Если спорт и все, что с ним связано с детства вызывали у вас стойкое неприятие, вам вряд ли захочется оформлять комнату в стиле подвальной тренажерки. Чтобы не спугнуть недавно появившуюся мотивацию, лучше начинать занятия спортом в приятном вашему глазу интерьере. Классическое оформление помещения вполне совместимо с домашними беговыми дорожками или тренажером-велосипедом.

Диван как способ мотивации

homify Тренажерный зал в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Вопреки расхожему мнению о том, что в тренажерной комнате ничто не должно отвлекать от занятий спортом, многие любители фитнеса считают, что совмещение тренажерки и лаунж-комнаты только усиливают мотивацию продолжать упражнения. Если диван находится в шаговой доступности от тренажеров, уговорить себя потренироваться еще чуть-чуть намного легче – крутим педали еще десять минут и в качестве награды пять минут расслабляемся на диване.

Боксерская груша

A Truly Smart Home: Hata Smart Home, Finite Solutions Finite Solutions Тренажерный зал в стиле модерн
Finite Solutions

A Truly Smart Home: Hata Smart Home

Finite Solutions
Finite Solutions
Finite Solutions

Чтобы организовать тренажерный зал в родных четырех стенах совсем необязательно иметь в наличии много свободного пространства. Тренажеры – не единственный и даже не самый эффективный способ сбросить вес и привести фигуру в тонус. Достойной альтернативой массивным снарядам является боксерская груша.  Стандартная модель имеет гильзообразную или конусообразную форму и используется для прямых и боковых ударов. Груша, представленная на фото, предназначена для тренировки серийных ударов и поставляется в комплекте с прочной системой для подвешивания, гарантирующей безопасность во время выполнения ударов.

Мультифункциональный тренажер

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited Рабочий кабинет в стиле модерн
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

Инженеры и дизайнеры, специализирующиеся на изготовлении тренажеров, каждый год выпускают все более совершенные приспособления для тренировки различных групп мышц.  С учетом того, что идея домашнего тренажерного зала становится все популярнее среди городских жителей, живущих в типовых малометражках, у компаний производителей идет жесткая конкуренция за самый маленький и самый многофункциональный тренажер. Один из таких шедевров современного дизайна представлен на фото. Этот необычный футуристический спортивный снаряд позволяет делать упражнения практически для всех групп мышц.

Преимущества спортивного зала на дому

Античная эклектика, blackcat design blackcat design Тренажерный зал в классическом стиле
blackcat design

Античная эклектика

blackcat design
blackcat design
blackcat design

Преимущества домашнего тренажерного зала сложно переоценить -- вы можете заниматься под музыку, которая нравится исключительно вам, никто не стоит над душой, намекая на то, что пора бы освободить тренажер, вам не придется чувствовать себя неловко из-за слегка старомодного спортивного костюма, и что самое главное, вы в любой момент можете прекратить и снова возобновить занятия фитнесом. 

Пожалуй, к единственным недостаткам спортивного зала на дому можно отнести ограниченное количество места в квартире. Однако если вы доверите эту задачу профессионалам cвоего дела, вроде специалистов из дизайн-студии Black cat, несколько драгоценных квадратных метров вашей квартиры превратятся в полноценный спортивный уголок.

Иногда достаточно лишь коврика

Villa Libera (Liguria Ponente), studiodonizelli studiodonizelli Тренажерный зал в стиле модерн
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

Для интенсивных кардиотренировок совсем необязательно обзаводиться дорогостоящим оборудованием. Иногда для поддержания тонуса достаточно лишь постелить на пол мат или коврик для йоги и можно начинать занятия. Коврик является идеальной защитой от жесткого напольного покрытия для мышц и суставов. Кстати, после окончания фитнес-сеанса рекомендуем не прятать коврик слишком далеко. Он должен стоять на видном месте и всякий раз напоминать вам о том, что пробил час физкульт-минутки.

Занятия спортом с телевизором

homify Тренажерный зал в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Практически во всех современных фитнес-клубах на стенах висят плоские телевизоры, по которым транслируют новостные и музыкальные программы. Считается, что отвлекшись на просмотр интересной телепередачи, посетители клуба забывают об усталости, что позволяет им пробежать значительно больше километров. Такая же уловка может быть использована и в домашних условиях, при этом надоевшие новостные программы или однообразные музыкальные видео вы легко сможете заменить на видеотренировки с гуру мирового фитнеса.

Семейный формат: уютная квартира в теплых тонах
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