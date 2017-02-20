15 оригинальных изголовий для кровати, чтобы ваша спальня стала еще прекраснее

Кровати с эффектным изголовьем привносят в интерьер спальни яркий стиль и оригинальность. При этом не обязательно придумывать что-то невероятно роскошное. Даже простая, но нетривиальная идея может стать тем акцентом интерьера, который сделает характер вашей спальни индивидуальным, привнеся свежие ноты декора. Кроме того, кровать с изголовьем станет и весьма функциональным дополнением интерьера.
Прежде чем выбирать изголовье для кровати, спланируйте – какие пропорции интерьера вы хотели бы получить, насколько ярким и привлекающим внимание должен стать этот элемент в общей композиции комнаты, какого стиля вам хотелось бы придерживаться в пространстве спальни.
В этом обзоре мы собрали для вас самые разнообразные идеи оформления изголовья для кроватей, чтобы помочь сориентироваться в образах и найти что-то подходящее для своей спальни.
В нейтральной цветовой гамме серых тонов интерьера именно изголовье кровати может стать ярким акцентом, преображающим комнату.
Если взглянуть на предметы более творчески, то элементом декора могут стать и весьма нетривиальные детали.
Большое изголовье визуально расширяет пространство, а изысканная обивка привносит ощущение уюта и роскоши в интерьер.
Текстура древесины и оригинальная форма изголовья привносит природные нотки уюта в интерьер современной спальни, наполняя естественной теплотой нейтральный фон комнаты.
На фоне лаконично-серых бетонных стен высокое деревянное изголовье смотрится удивительно эффектно и придает кровати дополнительный уют.
Контраст современного интерьера и винтажных вещей, например, изголовья кровати из потертых досок, создает яркий стиль.
Комната эта наполнена светом и легкостью, теплом и умиротворением благодаря использованию в интерьере отделки из светлого дерева.
Легкость конструкции стала определяющим элементом дизайна кровати и эта же идея выдержана в оформлении изголовья.
Эта кровать выглядит особенно роскошно благодаря дизайну кованного изголовья, тонкого и изящного.
Лаконичный и яркий интерьер этой спальни подчеркнуто прост, что выражено и в дизайне мягкого изголовья.
Отличное воплощение концепции экологичного стиля – деревянный поддон использован для креативного изголовья кровати. Светлая древесина – то, что нужно для контрастного интерьера.
Светлая нейтральная гамма, сдержанный интерьер – и чудо древнего востока в виде узорного изголовья кровати.
Универсальность такого материала, как древесина позволяет использовать ее в самых различных вариаций, в том числе и в виде необработанного, прекрасного своей первозданной красотой изголовья кровати.
Это изголовье кровати одновременно выполняет и функцию небольшого разделителя спальни от смежной ванной комнаты.
Если вам вдруг захочется привнести в интерьер что-то свежее, навеянное последними модными коллекциями дизайнеров, можно использоваться для этого изголовье кровати, сделав именно его самым ярким элементом спальни.