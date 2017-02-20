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15 оригинальных изголовий для кровати, чтобы ваша спальня стала еще прекраснее

Перла Вереника Перла Вереника
Интерьеры загородного дома из клееного бруса, Be In Art Be In Art Спальня в скандинавском стиле
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Кровати с эффектным изголовьем привносят в интерьер спальни яркий стиль и оригинальность. При этом не обязательно придумывать что-то невероятно роскошное. Даже простая, но нетривиальная идея может стать тем акцентом интерьера, который сделает характер вашей спальни индивидуальным, привнеся свежие ноты декора. Кроме того, кровать с изголовьем станет и весьма функциональным дополнением интерьера. 

Прежде чем выбирать изголовье для кровати, спланируйте – какие пропорции интерьера вы хотели бы получить, насколько ярким и привлекающим внимание должен стать этот элемент в общей композиции комнаты, какого стиля вам хотелось бы придерживаться в пространстве спальни. 

В этом обзоре мы собрали для вас самые разнообразные идеи оформления изголовья для кроватей, чтобы помочь сориентироваться в образах и найти что-то подходящее для своей спальни. 

Яркий акцент

Atrevido Ático para Soltera en Colores Blanco, Negro y Naranja, Artur Akopov Artur Akopov Спальня в скандинавском стиле
Artur Akopov

Artur Akopov
Artur Akopov
Artur Akopov

В нейтральной цветовой гамме серых тонов интерьера именно изголовье кровати может стать ярким акцентом, преображающим комнату.

Нетрадиционные элементы декора для изголовья

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES, Bloomint design Bloomint design Спальня в средиземноморском стиле
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

Если взглянуть на предметы более творчески, то элементом декора могут стать и весьма нетривиальные детали.

Роскошное изголовье для спальни в эклектичном стиле

Интерьеры загородного дома из клееного бруса, Be In Art Be In Art Спальня в скандинавском стиле
Be In Art

Интерьеры загородного дома из клееного бруса

Be In Art
Be In Art
Be In Art

Большое изголовье визуально расширяет пространство, а изысканная обивка привносит ощущение уюта и роскоши в интерьер.

Широкое изголовье вдоль всей стены комнаты

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design Спальня в скандинавском стиле
Ekaterina Donde Design

Скандинавское настроение

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Текстура древесины и оригинальная форма изголовья привносит природные нотки уюта в интерьер современной спальни, наполняя естественной теплотой нейтральный фон комнаты.

Воспользуемся высоким потолком для эффектного изголовья

FOTORREALISMOS, A|H Decoración e interiorismo A|H Decoración e interiorismo Спальня в скандинавском стиле
A|H Decoración e interiorismo

A|H Decoración e interiorismo
A|H Decoración e interiorismo
A|H Decoración e interiorismo

На фоне лаконично-серых бетонных стен высокое деревянное изголовье смотрится удивительно эффектно и придает кровати дополнительный уют.

Эффект старинных вещей

Modern chalet, Бражинская Бражинская Спальня в скандинавском стиле
Бражинская

Modern chalet

Бражинская
Бражинская
Бражинская

Контраст современного интерьера и винтажных вещей, например, изголовья кровати из потертых досок, создает яркий стиль.

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Восточный минимализм: японский стиль дзен с помощью деревянной отделки

Zig Zag bed room キリコ設計事務所 Спальня в скандинавском стиле
キリコ設計事務所

Zig Zag bed room

キリコ設計事務所
キリコ設計事務所
キリコ設計事務所

Комната эта наполнена светом и легкостью, теплом и умиротворением благодаря использованию в интерьере отделки из светлого дерева.

Металлическая кровать и изголовья

kleine Musterwohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust Спальня в скандинавском стиле
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

Легкость конструкции стала определяющим элементом дизайна кровати и эта же идея выдержана в оформлении изголовья.

Кованный металл для интерьера с оттенком классики

Дизайн квартиры в скандинавском стиле, Mebius Group Mebius Group Спальня в скандинавском стиле
Mebius Group

Дизайн квартиры в скандинавском стиле

Mebius Group
Mebius Group
Mebius Group

Эта кровать выглядит особенно роскошно благодаря дизайну кованного изголовья, тонкого и изящного.

Футуристичные детали

Mieszkanie Wilanów, Devangari Design Devangari Design Спальня в скандинавском стиле
Devangari Design

Devangari Design
Devangari Design
Devangari Design

Лаконичный и яркий интерьер этой спальни подчеркнуто прост, что выражено и в дизайне мягкого изголовья.

Деревянная паллетта в виде изголовья

Gdańsk, Ul.Chmielna, Raca Architekci Raca Architekci Спальня в скандинавском стиле
Raca Architekci

Raca Architekci
Raca Architekci
Raca Architekci

Отличное воплощение концепции экологичного стиля – деревянный поддон использован для креативного изголовья кровати. Светлая древесина – то, что нужно для контрастного интерьера.

Колорит этнического стиля

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE Спальня в средиземноморском стиле
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

Светлая нейтральная гамма, сдержанный интерьер – и чудо древнего востока в виде узорного изголовья кровати.

Для любителей рустикального стиля

사랑스럽고 다정한 나의 보보뚜 [경주 괘릉리], 윤성하우징 윤성하우징 Спальня в средиземноморском стиле
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Универсальность такого материала, как древесина позволяет использовать ее в самых различных вариаций, в том числе и в виде необработанного, прекрасного своей первозданной красотой изголовья кровати.

Невесомые перегородки

Maison au Cap Ferret, Concept Home Setting Concept Home Setting Спальня в эклектичном стиле
Concept Home Setting

Concept Home Setting
Concept Home Setting
Concept Home Setting

Это изголовье кровати одновременно выполняет и функцию небольшого разделителя спальни от смежной ванной комнаты.

Модные цвета на контрасте с интерьером

SOUTHERN COMFORT, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Спальня в рустикальном стиле
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Если вам вдруг захочется привнести в интерьер что-то свежее, навеянное последними модными коллекциями дизайнеров, можно использоваться для этого изголовье кровати, сделав именно его самым ярким элементом спальни. 

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