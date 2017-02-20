15 оригинальных изголовий для кровати, чтобы ваша спальня стала еще прекраснее

Кровати с эффектным изголовьем привносят в интерьер спальни яркий стиль и оригинальность. При этом не обязательно придумывать что-то невероятно роскошное. Даже простая, но нетривиальная идея может стать тем акцентом интерьера, который сделает характер вашей спальни индивидуальным, привнеся свежие ноты декора. Кроме того, кровать с изголовьем станет и весьма функциональным дополнением интерьера.

Прежде чем выбирать изголовье для кровати, спланируйте – какие пропорции интерьера вы хотели бы получить, насколько ярким и привлекающим внимание должен стать этот элемент в общей композиции комнаты, какого стиля вам хотелось бы придерживаться в пространстве спальни.

В этом обзоре мы собрали для вас самые разнообразные идеи оформления изголовья для кроватей, чтобы помочь сориентироваться в образах и найти что-то подходящее для своей спальни.