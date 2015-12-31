Какая система отопления подойдет вашему дому

Сжиженный газ в баллонах – идеальный вариант для удаленного загородного дома по сочетанию стоимости энергии и возможности комфортной жизни в окружении первозданной природы.

Оборудование системы по отоплению на основе LPG-котла сходно со стандартной схемой магистрального газопровода. Зачастую в таких инженерных системах используется с минимальными доработками обычное газовое оборудование. При установке газового котла в случае использования сжиженного газа выгоднее выбрать модель с минимальным уровнем рабочего давления, чем меньше – тем лучше. Это объясняется спецификой технологии сжиженного газа в баллонах, небольшое давление в системе отопления позволит выбирать газ без остатков.

Баллоны с запасом сжиженного газа нужно устанавливать в теплом помещении. Система отопления может базироваться на одном или нескольких баллонах, присоединенными с помощью редукторов. Специалисты рекомендуют, конечно, использовать более надежные системы из нескольких отдельно подключенных баллонов.

Такой вариант отопления, конечно, тоже не из самых дешевых, но позволяет построить уютный дом с красивым пейзажем нетронутой, чистой природы за окном. Чтобы немного сэкономить средства, можно уменьшать температуру отопления в случае оттепели, на время отъезда из дома, такие настройки легко доступны для LPG-котлов.