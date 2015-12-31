Какая система отопления подойдет вашему дому

В российском климате вопрос оборудования системы отопления в доме – один из наиболее важных для создания уютного жилья, поэтому и к выбору вариантов обогрева подход очень основательный. Постепенное развитие технологий систем отопления позволяет цивилизации шагнуть все дальше от централизованных инженерных магистралей и построить теплый, комфортный дом как в обустроенном пригороде, так и поближе к чистым уголкам природы.
Сжиженный газ в баллонах – идеальный вариант для удаленного загородного дома по сочетанию стоимости энергии и возможности комфортной жизни в окружении первозданной природы.
Оборудование системы по отоплению на основе LPG-котла сходно со стандартной схемой магистрального газопровода. Зачастую в таких инженерных системах используется с минимальными доработками обычное газовое оборудование. При установке газового котла в случае использования сжиженного газа выгоднее выбрать модель с минимальным уровнем рабочего давления, чем меньше – тем лучше. Это объясняется спецификой технологии сжиженного газа в баллонах, небольшое давление в системе отопления позволит выбирать газ без остатков.
Баллоны с запасом сжиженного газа нужно устанавливать в теплом помещении. Система отопления может базироваться на одном или нескольких баллонах, присоединенными с помощью редукторов. Специалисты рекомендуют, конечно, использовать более надежные системы из нескольких отдельно подключенных баллонов.
Такой вариант отопления, конечно, тоже не из самых дешевых, но позволяет построить уютный дом с красивым пейзажем нетронутой, чистой природы за окном. Чтобы немного сэкономить средства, можно уменьшать температуру отопления в случае оттепели, на время отъезда из дома, такие настройки легко доступны для LPG-котлов.
Электро-отопление набирает популярность в России, многие уже оценили и экономичность и удобство использования этих систем. Такой вид отопления позволяет составить для каждого помещения индивидуальную схему обогрева и гибко регулировать температурный режим, что создает и комфортную атмосферу в каждой комнате, и значительную экономию денежных средств. Вам нет необходимости отапливать нежилые помещения – лестницы, коридоры, кладовки. А, например, в спальне с панорамным остеклением, можно настроить более высокую температуру обогрева для ночного времени, что делает возможным использование самых разнообразных оригинальных идей в дизайне.
Также значительным плюсом электронных систем обогрева является их достаточно простое подключение к системе
умного дома, когда вы можете удаленно и индивидуально настраивать режим обогрева каждого помещения.
Системы электрического отопления в современных домах базируются в основном на технологиях
теплый пол, инфракрасного и конверторного обогрева.
Газ как энергоноситель в России и традиционный, и низкий по стоимости, поэтому именно на этой системе отопления базируется большинство систем отопления. Для регионов с долгими холодными зимами, где не обойтись временными мобильными решениями по обогреву комнат такая система отопления – вариант стабильный и проверенный. Единственным существенным недостатком стандартной системы газового отопления домов является необходимость подключения дома к централизованному газопроводу, что делает невозможным использование такой технологии обогрева для домов, удаленных от инженерных систем. Но, если вы не являетесь любителем дикой природы непосредственно за окном и стали счастливым обладателем участка в обустроенном коттеджном поселке, то все ваши вопросы по подключению к газо-снабжению решаются проведением ответвления от центральной линии к своему дому и организации системы отопления в вашем строении.
Газовая система отопления дома обязательно должна быть заранее спроектирована, с учетом всех помещений для обогрева рассчитывается необходимая мощность котла и размеры радиаторов отопления в помещениях.
Современные технологии каркасного и модульного строительства могут в полной мере осуществить мечту уставшего от городской жизни человека в виде домика в тихом уголке леса, подальше от суеты и шума цивилизации. И еще большей радостью оказывается для таких удаленных жилищ возможность жизни на природе без окончательного отказа от благоустройства. Организовать систему отопления такой уютной хижины в лесу поможет система, базирующаяся на жидкотопливных котлах, использующих различные нефтепродукты (солярка, керосин, масла).
В такой системе отопления подобно газовой также устанавливается котел, подогревающийся от горелок и снабжающий весь дом горячей водой – систему отопления и систему водоснабжения. Единственным отличием является то, что в горелках используется сжигание жидких нефтепродуктов.
Существенным недостатком такой системы отопления является относительная дороговизна энергии для отопления. Но если вы используете дом на природе в основном как летнюю дачу и для разовых приездов на отдых зимой, то такая система отопления будет как раз экономной. Ведь для ее оборудования не нужно осуществлять сложных инженерных работ по подключению к центральным магистралям, да и участки без газификации стоят на порядок дешевле.
Для любителей эко-культуры и живого тепла камина в доме современные разработки также помогают оборудовать удобную систему отопления на основе энергии горения дров.
Более высокий уровень производительности для отопления дома дают камины с закрытой топкой, аккумулируя внутри температуру для обогрева всей системы.
Обогрев в доме с камином может основываться на распространении горячего воздуха или горячей воды. Носитель тепла – вода или воздух, проходят, нагреваясь в топке камина, а затем по системе трубопроводов распространяются по всему дому.
Солнечная энергия – известна всем нам с детства по облупившемуся от летнего загара носу и жаркому песку под ногами на пляже. Эту же тепловую энергию вполне успешно можно использовать для отопления дома – установив на крыше систему коллекторов, в которых тепло солнечных лучей собирается и преобразовывается. Замечательным свойством системы является ее функциональная простота, такой проект по силам любому начинающему мастеру. При этом в самом доме не потребуется никаких дополнительных помещений, все оборудование – на крыше, в виде плоских контейнеров с тепло-носителями.
В случае, если ваш дом находится в теплом климате и нет необходимости использования дорогостоящих и сложных систем отопления, а основной задачей является оборудование водоснабжения с горячей водой, вполне достаточно будет использование компактных систем погружных электро-нагревателей.