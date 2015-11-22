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Какой выбрать гриль? 10 прекрасных примеров

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casa Limonero, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Балкон и терраса в стиле модерн
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Задумываясь о покупке или строительстве загородного дома, мы не можем не мечтать о приятных вечерних посиделках на природе в кругу семьи и друзей. Многие из нас мечтают о собственной бане, кто-то – о бассейне, а мы в этой книги идей решили поговорить о различных грилях-барбекю, ведь ни одна встреча не проходит без вкусной трапезы.

Способ приготовления блюд на открытом огне в кругу друзей, приобретает особый вкус и несколько первобытный оттенок.

1. Гриль на стене

homify ГостинаяКамины и аксессуары
homify

homify
homify
homify

В отсутствии специального места для летней кухни, специалисты предлагают вариант его установки непосредственно на стене. Практичный, очень удобный, с ноткой авангартности – этот гриль закреплен на стене из камня. Такой вариант, вдобавок, повышает уровень безопасности, и является своеобразным декоративным элементом.

2. Традиционный кирпич

Outdoor Kitchen Design Outdoors Limited Сад в рустикальном стиле
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchen

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

В этом проекте объединены столешница из мрамора, гриль и плита из нержавеющей стали. Трио эффектно смотрятся на фоне кирпичной стены. Сам кирпич не декорировали, оставив его обшарпанность в качестве дизайнерского штриха.

3. Гриль на кухне

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design Сад в рустикальном стиле
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

Если в доме большая кухня, то там найдется место и для гриль-площадки. Оформленная в легком стиле прованс, кухня с деревянными ставнями, белыми стенами, плетеной мебелью и массивным дымоходом похожа на уютный деревенский уголок. Тут поместится большая компания, а сам процесс приготовления пищи превратиться в настоящую церемонию.

4. Дань стилю

homify ГостинаяКамины и аксессуары
homify

homify
homify
homify

Посмотрите на этот гриль. Он не вписывается в привычное восприятие и имеет очень интересное стильное решение. Дизайн оборудования также не лишен функциональности дизайн. Необычный угол наклона стены придает направление дыму, чтобы он не рассеивался.

5. Тепло, уют и гармония.

Buitenhaarden, De Vuurtafel De Vuurtafel Сад Грильницы
De Vuurtafel

De Vuurtafel
De Vuurtafel
De Vuurtafel

Перед нами ещё один вариант для оформления гриль-площадки, который, конечно, может быть в достаточной степени милым и романтичным. Удивительно оформлено место для готовки. Оно похоже на уличный камин. Для оформления использовали сетку, придав ей прямоугольную кубическую форму и наполнив галькой.

6. Под навесом

casa Limonero, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Балкон и терраса в стиле модерн
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Очень уютную гриль-площадку можно обустроить в саду среди деревьев или на террасе под крышей. Навес будет отличной защитой от дождя или знойного солнца, оставляя возможность в любую погоду насладиться свежим воздухом и барбекю. В оформлении отдали предпочтение такому материалу как металл. Из него сделаны навес, стол, площадка для гриля. Акцентом в этом монохромном интерьере выступают мягкие яркие подушки и пледы. Вместе  с тем, всё это невероятно гармонично смотрится среди зелени.

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7. Для квартиры

Accesorios para terrazas y jardínes, Icool Icool Балкон, веранда и террасаМебель
Icool

Icool
Icool
Icool

Если вы живете в квартире на последнем этаже и хотите побаловать себя и своих друзей, то на помощь приходит именно такое компактное приспособление. Смотрится как горшок для цветов, поэтому не каждый заподозрит в вас шеф-повара широкого профиля.

8. Уголок уюта

​WWOO® Dutch Design in uw eigen tuin, NewLook Brasschaat Keukens NewLook Brasschaat Keukens Сад в стиле кантри
NewLook Brasschaat Keukens

NewLook Brasschaat Keukens
NewLook Brasschaat Keukens
NewLook Brasschaat Keukens

В этом проекте специалисты решили воплотить свою задумку несколько неординарным способом. Печь вынесена за пространство участка, таким образом получается, что она не занимает лишнего пространства. Навесные полочки как нельзя здесь кстати, ибо они предназначены исключительно для компактного хранения деревянных поленьев и прочей массивной кухонной утвари. 

9. Профессиональный гриль

PATIO I SA, SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura Дома в стиле модерн
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

Такой проект демонстрирует наиболее серьезный подход к обустройству пространства для приготовления пищи. Здесь есть и милое местечко для трапезы, которое не менее очаровательно и в вечернее время суток. Что касается самого гриля, то перед нами один из наиболее стильных и профессиональных устройств. Небольшие манипуляции с ним позволят накормить и семью, и соседей.

10. Мини-версия

barbecues portables, Raviday Barbecue Raviday Barbecue Сад Грильницы
Raviday Barbecue

Raviday Barbecue
Raviday Barbecue
Raviday Barbecue

Если вы не считаете себя профессионалом в области кулинарного искусства, то такой мини-варинат для гриля можно считать идеальным. До чего же дошли инновации…

Немецкий стандарт дома на одну семью
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