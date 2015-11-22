Какой выбрать гриль? 10 прекрасных примеров

Задумываясь о покупке или строительстве загородного дома, мы не можем не мечтать о приятных вечерних посиделках на природе в кругу семьи и друзей. Многие из нас мечтают о собственной бане, кто-то – о бассейне, а мы в этой книги идей решили поговорить о различных грилях-барбекю, ведь ни одна встреча не проходит без вкусной трапезы.
Способ приготовления блюд на открытом огне в кругу друзей, приобретает особый вкус и несколько первобытный оттенок.
В отсутствии специального места для летней кухни, специалисты предлагают вариант его установки непосредственно на стене. Практичный, очень удобный, с ноткой авангартности – этот гриль закреплен на стене из камня. Такой вариант, вдобавок, повышает уровень безопасности, и является своеобразным декоративным элементом.
В этом проекте объединены столешница из мрамора, гриль и плита из нержавеющей стали. Трио эффектно смотрятся на фоне кирпичной стены. Сам кирпич не декорировали, оставив его обшарпанность в качестве дизайнерского штриха.
Если в доме большая кухня, то там найдется место и для гриль-площадки. Оформленная в легком стиле прованс, кухня с деревянными ставнями, белыми стенами, плетеной мебелью и массивным дымоходом похожа на уютный деревенский уголок. Тут поместится большая компания, а сам процесс приготовления пищи превратиться в настоящую церемонию.
Посмотрите на этот гриль. Он не вписывается в привычное восприятие и имеет очень интересное стильное решение. Дизайн оборудования также не лишен функциональности дизайн. Необычный угол наклона стены придает направление дыму, чтобы он не рассеивался.
Перед нами ещё один вариант для оформления гриль-площадки, который, конечно, может быть в достаточной степени милым и романтичным. Удивительно оформлено место для готовки. Оно похоже на уличный камин. Для оформления использовали сетку, придав ей прямоугольную кубическую форму и наполнив галькой.
Очень уютную гриль-площадку можно обустроить в саду среди деревьев или на террасе под крышей. Навес будет отличной защитой от дождя или знойного солнца, оставляя возможность в любую погоду насладиться свежим воздухом и барбекю. В оформлении отдали предпочтение такому материалу как металл. Из него сделаны навес, стол, площадка для гриля. Акцентом в этом монохромном интерьере выступают мягкие яркие подушки и пледы. Вместе с тем, всё это невероятно гармонично смотрится среди зелени.
Если вы живете в квартире на последнем этаже и хотите побаловать себя и своих друзей, то на помощь приходит именно такое компактное приспособление. Смотрится как горшок для цветов, поэтому не каждый заподозрит в вас шеф-повара широкого профиля.
В этом проекте специалисты решили воплотить свою задумку несколько неординарным способом. Печь вынесена за пространство участка, таким образом получается, что она не занимает лишнего пространства. Навесные полочки как нельзя здесь кстати, ибо они предназначены исключительно для компактного хранения деревянных поленьев и прочей массивной кухонной утвари.
Такой проект демонстрирует наиболее серьезный подход к обустройству пространства для приготовления пищи. Здесь есть и милое местечко для трапезы, которое не менее очаровательно и в вечернее время суток. Что касается самого гриля, то перед нами один из наиболее стильных и профессиональных устройств. Небольшие манипуляции с ним позволят накормить и семью, и соседей.
Если вы не считаете себя профессионалом в области кулинарного искусства, то такой мини-варинат для гриля можно считать идеальным. До чего же дошли инновации…