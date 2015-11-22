Какой выбрать гриль? 10 прекрасных примеров

Задумываясь о покупке или строительстве загородного дома, мы не можем не мечтать о приятных вечерних посиделках на природе в кругу семьи и друзей. Многие из нас мечтают о собственной бане, кто-то – о бассейне, а мы в этой книги идей решили поговорить о различных грилях-барбекю, ведь ни одна встреча не проходит без вкусной трапезы.

Способ приготовления блюд на открытом огне в кругу друзей, приобретает особый вкус и несколько первобытный оттенок.