​До и После: Реконструкция в стиле кантри-шик

Уезжая в отпуск, мы желаем погрузиться в атмосферу совершенно иной страны и даже эпохи. Это возможно, если место, где мы живем эти долгожданные 7 дней, действительно особенное.

Именно поэтому во многих странах стало модным покупать практически руины, реставрировать их при участии профессионалов, понимающих, что значит историческая ценность, а потом сдавать туристам или самим жить пару месяцев в году, наслаждаясь аутентичным шармом былых времен.

Реконструкция, которую осуществили специалисты из студии известного миланского архитектора Fabio Carria, стоила владельцам немало средств. Но то, что получилось в итоге, стоит всех усилий и является одной из самых впечатляющих работ этого мастера.