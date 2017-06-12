​До и После: Реконструкция в стиле кантри-шик

Уезжая в отпуск, мы желаем погрузиться в атмосферу совершенно иной страны и даже эпохи. Это возможно, если место, где мы живем эти долгожданные 7 дней, действительно особенное.
Именно поэтому во многих странах стало модным покупать практически руины, реставрировать их при участии профессионалов, понимающих, что значит историческая ценность, а потом сдавать туристам или самим жить пару месяцев в году, наслаждаясь аутентичным шармом былых времен.
Реконструкция, которую осуществили специалисты из студии известного миланского архитектора Fabio Carria, стоила владельцам немало средств. Но то, что получилось в итоге, стоит всех усилий и является одной из самых впечатляющих работ этого мастера.
Ничто не указывает на то, что этот дом был долгое время в запустении. Вы невероятно удивитесь, сколь много пришлось сделать профессионалам разных специальностей, чтобы эта столовая стала такой идиллической.
Скольких усилий потребовалось, чтобы очистить старую каменную кладку. А многие части стен пришлось складывать заново, тщательно подбирая материалы с разборок старых домов, коих в округе великое множество.
Место для растопки камина, по традиции, находится на цокольном этаже. По законам физики, именно при таком положении самого горячего места возможно правильное распределение тепла по всему дому. При реконструкции перекрытия между первым этажом и цоколем частично разобраны. Получилось двусветное пространство с камином. Эффектно и эффективно! Каминный портал пришлось немного достраивать, но это практически незаметно. Обратите внимание, что оконные проемы в зоне цоколя расширены, чтобы увеличить доступ солнечного света и сгармонизировать пропорции всех элементов.
В итоге получился не просто дом для жизни одной семьи, но практически родовое гнездо, куда съезжаются на праздники родственники и друзья. Многие из них видели, что представляло собой строение до начала реконструкции, и наверняка не верили, что и здесь есть место чуду.
Стремясь сохранить рустикальное очарование этого места, архитекторы не только внимательно подошли к реставрации каждой мелочи, но и заложили прочную основу для последующего дизайна интерьера. Именно брутальные потолочные балки и дверные проемы стали фокусной точной дизайна. Именно под них подбиралась вся мебель и декор.
Не все деревянные элементы этого дома сохранились, многие двери появились здесь из других старых домов того же времени постройки. По всей Европе есть фирмы, занимающиеся качественной реставрацией дверей и окон (а не только мебели), чей возраст насчитывают не одну сотню лет. Несмотря на стремление к максимальной аутентичности, владельцы этого дома не будут лишены всех удобств, полагающихся современному человеку. Но и они подобраны с учетом общей концепции интерьера.
Создавая рустикальный интерьер, не стоит забывать о том, что уборка должна быть максимально простой, особенно это касается ванных комнат и спален. Оставляя вскрытую кирпичную кладку, озаботьтесь экологичным покрытием для нее и швов между кирпичиками. Здесь дизайнеры решили, что для красивого образа достаточно части подобной стены, потому вся остальная отделка вполне обычна – качественная половая доска и штукатурка «под бетон».
Хочется еще раз напомнить, каким был этот дом перед началом масштабных работ по реконструкции. Обратите внимание, сколь многое из основной конструкции осталось невредимым, несмотря на весьма солидный возраст постройки. Мастерство каменщиков прошлого просто поражает. Возможно, они и сами не догадывались, как долго простоят их дома.
И уж тем более они не предполагали, каким этот дом войдет в наше столетие! Разобрав срединную часть перекрытий между цокольным этажом и первым, полностью убрав потолочные перекрытия последнего этажа, обнажив стропильную систему, архитекторы получили невероятно эффектный образ. Он позволяет получить максимум простора и света на фоне незабываемого аутентичного шарма, который предлагает нам итальянская вариация стиля рустик в своем оригинальном формате. Браво – всем, кто работал над этой невероятной реконструкцией!
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