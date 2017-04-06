​Как отремонтировать квартиру со старой мебелью за 130 тысяч рублей

Очень важно разобрать все ваши старые вещи и выбросить из них ненужные. Есть два принципа, которые вы можете использовать, выбирайте для вас более легкий.

- Принцип 1 года. Если вы не использовали вещь, не открывали книгу, не носили одежду, не слушали диск или не смотрели фильм 1 год, т.е. 365 дней, смело его выбрасывайте.

- Принцип 50%. Вы разделяете все ваши вещи (например, сначала книги) на четыре стопки: «Самое любимое», «Очень хорошее», «Понравилось» и «Лежит, жалко выбросить». Стопки должны быть максимально приближены к одному размеру. Так, последние две вы либо сдаете в одну из городских библиотек, либо в кафе, где есть книжные полки, либо просто выбрасываете.