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​Как отремонтировать квартиру со старой мебелью за 130 тысяч рублей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
HOME STAGING MIESZKANIA 44M² NA WYNAJEM, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
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Ремонт – это всегда хорошо! Но что если нет бюджета на мебель? Старая еще исправно работает, пускай и не смотрится столь модно, как хотелось бы. Что делать тогда и как наилучшим образом распределить имеющийся бюджет?

​Штукатурка, покраска, окна…

Mieszanka stylów na warszawskim Powiślu, En Casa Premium Real Estate En Casa Premium Real Estate Гостиная в стиле лофт
En Casa Premium Real Estate

En Casa Premium Real Estate
En Casa Premium Real Estate
En Casa Premium Real Estate

… – это то, что нужно сделать в первую очередь, даже без ремонта пола. Стены, потолок и окна нужно заменить сразу же, иначе ремонт уже нельзя назвать ремонтом. Также стоит заменить межкомнатные и входную двери. Если денег совсем мало, можно не менять межкомнатные двери, но обязательно провести ремонт в ванной комнате.

​Заменяем часть паркета

Mieszanka stylów na warszawskim Powiślu, En Casa Premium Real Estate En Casa Premium Real Estate Гостиная в классическом стиле
En Casa Premium Real Estate

En Casa Premium Real Estate
En Casa Premium Real Estate
En Casa Premium Real Estate

Если в вашей квартире лежит паркет, вы можете заменить лишь его часть, тогда получится и модный внешний вид, и более практичная зона там, где нужно.

​Разбираем библиотеку, одежду, обувь, диски

Mieszanka stylów na warszawskim Powiślu, En Casa Premium Real Estate En Casa Premium Real Estate Гостиная в стиле лофт
En Casa Premium Real Estate

En Casa Premium Real Estate
En Casa Premium Real Estate
En Casa Premium Real Estate

Очень важно разобрать все ваши старые вещи и выбросить из них ненужные. Есть два принципа, которые вы можете использовать, выбирайте для вас более легкий.

- Принцип 1 года. Если вы не использовали вещь, не открывали книгу, не носили одежду, не слушали диск или не смотрели фильм 1 год, т.е. 365 дней, смело его выбрасывайте. 

- Принцип 50%. Вы разделяете все ваши вещи (например, сначала книги) на четыре стопки: «Самое любимое», «Очень хорошее», «Понравилось» и «Лежит, жалко выбросить». Стопки должны быть максимально приближены к одному размеру. Так, последние две вы либо сдаете в одну из городских библиотек, либо в  кафе, где есть книжные полки, либо просто выбрасываете.

​Красим все, что можно, в белый

HOME STAGING MIESZKANIA 44M² NA WYNAJEM, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Старую мебель, встроенные полочки, шкафы, старые двери, плинтуса, деревянные подоконники – все, что только можно, покрасьте в белый цвет. Оттенок лучше всего взять максимально приближенный к чистому белому, т.е. лучше светло-бежевый, чем просто бежевый. Подобные этому ремонты мы можем найти в портфолио студии Better Home.

​Меняем радиаторы

HOME STAGING MIESZKANIA 57M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Замена радиаторов – очень важная часть становления нового облика вашего дома. В старых накопилось столько всего, включая ваши воспоминания, что эту часть точно стоит заменить.

​Идем в IKEA

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Покупать новую мебель всегда сложно, особенно если бюджет невелик. В IKEA вы сможете получить максимальный КПД за небольшую стоимость. После проведения работ, описанных выше, выделите бюджет (не важно, будет ли это только 1000, 5000 или 10000 рублей) и идите покупать новую мебель.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Выбрасываем все мелочи старше 5 лет

HOME STAGING MIESZKANIA 44M² NA WYNAJEM, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

В вашей квартире наверняка много таких вещей, так вот, самое время с ними расстаться! Конечно же, это не касается самой любимой фоторамки со свадебным фото, но вот старый чайник, доска для резки, полотенца – все это более чем подходит под эту категорию.

​Генеральная уборка

homify
homify

homify
homify
homify

Чтобы по-настоящему очистить всю квартиру площадью 65 кв. метров от каждой пылинки, нужно… около 50 часов работы. И это действительно так! Включая холодильник, плиту и духовку, всю ванную комнату, стыки плитки, чистку ковров, мытье окон, стирку текстиля, а не просто пол-полочки-столешница. 50 часов работы – это по 5 часов непрерывной и кропотливой работы в течение 10 дней.

​Заменяем абсолютно весь текстиль

HOME STAGING MIESZKANIA 58M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Полотенца, постельное белье, шторы, подушки – все это нужно заменить. Диван, обивке которого больше 10 лет, лучше переобить, заказав эту услугу у профессионалов, чтобы совместить процесс с заменой некоторых сломанных элементов.

​Подкрашиваем стыки плитки

HOME STAGING MIESZKANIA 58M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

На старой плитке много всего накопилось. Нужно основательно ее почистить щеткой, а затем стыки плитки заново покрыть специальным средством.

​Новая столешница для старой кухни…

Villa de lujo en Málaga con toques tropicales, Per Hansen Per Hansen Кухня в тропическом стиле
Per Hansen

Per Hansen
Per Hansen
Per Hansen

… творит чудеса!

​Меняем изголовье кровати

Attic Per Hansen Спальня в стиле модерн
Per Hansen

Attic

Per Hansen
Per Hansen
Per Hansen

Старое можно демонтировать разными способами, а добавить новое не составит труда – вам нужен лишь поролон и правильная ткань.

​Ванная комната

Apartamentos en Tarifa (Infografías y diseño interior), DIKA estudio DIKA estudio Ванная в средиземноморском стиле
DIKA estudio

DIKA estudio
DIKA estudio
DIKA estudio

Полный ремонт ванной комнаты – обязателен. Это не только поможет вам почувствовать треть прелести всего ремонта, но и сделает вашу квартиру более приемлемой для жизни в формате «долго и счастливо».

​Новая кухня

TENERIFE MAYO 2015, Casas en Escena Casas en Escena КухняАксессуары и текстиль
Casas en Escena

Casas en Escena
Casas en Escena
Casas en Escena

Кухонный гарнитур – еще одна вещь, которую точно стоит заменить в вашей квартире. Стоимость такого, как на фотографии (размером 2,6 метра, но без барной стойки), будет от 15-20 тысяч (например, рублей от местной фабрики в Екатеринбурге или Воронеже).

​Ценовой диапазон

TENERIFE MAYO 2015, Casas en Escena Casas en Escena Спальная комната Аксессуары и декор
Casas en Escena

Casas en Escena
Casas en Escena
Casas en Escena

Давайте посмотрим, сколько будет стоить ремонт в данном формате для квартиры в 55-75 кв. метров, двушки-трешки. 

Красим все в белый, стыки плитки – 6 тысяч рублей. 

Штукатурка, покраска – 15 тысяч рублей, включая потолок. 

Окна – по 6-8 тысяч рублей за окно. 

Радиаторы – по 7 тысяч рублей за радиатор.

Новая мебель – около 20 тысяч рублей на мелочи из IKEA. 

Кухня – 30 тысяч рублей с техникой, без холодильника. 

Разбор вещей, генеральная уборка – бесценно и бесплатно. 

Итого, мы получаем для трешки цену в 130 тысяч рублей! Неплохо, правда?

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