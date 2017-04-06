​Как отремонтировать квартиру со старой мебелью за 130 тысяч рублей

Ремонт – это всегда хорошо! Но что если нет бюджета на мебель? Старая еще исправно работает, пускай и не смотрится столь модно, как хотелось бы. Что делать тогда и как наилучшим образом распределить имеющийся бюджет?
… – это то, что нужно сделать в первую очередь, даже без ремонта пола. Стены, потолок и окна нужно заменить сразу же, иначе ремонт уже нельзя назвать ремонтом. Также стоит заменить межкомнатные и входную двери. Если денег совсем мало, можно не менять межкомнатные двери, но обязательно провести ремонт в ванной комнате.
Если в вашей квартире лежит паркет, вы можете заменить лишь его часть, тогда получится и модный внешний вид, и более практичная зона там, где нужно.
Очень важно разобрать все ваши старые вещи и выбросить из них ненужные. Есть два принципа, которые вы можете использовать, выбирайте для вас более легкий.
- Принцип 1 года. Если вы не использовали вещь, не открывали книгу, не носили одежду, не слушали диск или не смотрели фильм 1 год, т.е. 365 дней, смело его выбрасывайте.
- Принцип 50%. Вы разделяете все ваши вещи (например, сначала книги) на четыре стопки: «Самое любимое», «Очень хорошее», «Понравилось» и «Лежит, жалко выбросить». Стопки должны быть максимально приближены к одному размеру. Так, последние две вы либо сдаете в одну из городских библиотек, либо в кафе, где есть книжные полки, либо просто выбрасываете.
Старую мебель, встроенные полочки, шкафы, старые двери, плинтуса, деревянные подоконники – все, что только можно, покрасьте в белый цвет. Оттенок лучше всего взять максимально приближенный к чистому белому, т.е. лучше светло-бежевый, чем просто бежевый. Подобные этому ремонты мы можем найти в портфолио студии Better Home.
Замена радиаторов – очень важная часть становления нового облика вашего дома. В старых накопилось столько всего, включая ваши воспоминания, что эту часть точно стоит заменить.
Покупать новую мебель всегда сложно, особенно если бюджет невелик. В IKEA вы сможете получить максимальный КПД за небольшую стоимость. После проведения работ, описанных выше, выделите бюджет (не важно, будет ли это только 1000, 5000 или 10000 рублей) и идите покупать новую мебель.
В вашей квартире наверняка много таких вещей, так вот, самое время с ними расстаться! Конечно же, это не касается самой любимой фоторамки со свадебным фото, но вот старый чайник, доска для резки, полотенца – все это более чем подходит под эту категорию.
Чтобы по-настоящему очистить всю квартиру площадью 65 кв. метров от каждой пылинки, нужно… около 50 часов работы. И это действительно так! Включая холодильник, плиту и духовку, всю ванную комнату, стыки плитки, чистку ковров, мытье окон, стирку текстиля, а не просто пол-полочки-столешница. 50 часов работы – это по 5 часов непрерывной и кропотливой работы в течение 10 дней.
Полотенца, постельное белье, шторы, подушки – все это нужно заменить. Диван, обивке которого больше 10 лет, лучше переобить, заказав эту услугу у профессионалов, чтобы совместить процесс с заменой некоторых сломанных элементов.
На старой плитке много всего накопилось. Нужно основательно ее почистить щеткой, а затем стыки плитки заново покрыть специальным средством.
… творит чудеса!
Старое можно демонтировать разными способами, а добавить новое не составит труда – вам нужен лишь поролон и правильная ткань.
Полный ремонт ванной комнаты – обязателен. Это не только поможет вам почувствовать треть прелести всего ремонта, но и сделает вашу квартиру более приемлемой для жизни в формате «долго и счастливо».
Кухонный гарнитур – еще одна вещь, которую точно стоит заменить в вашей квартире. Стоимость такого, как на фотографии (размером 2,6 метра, но без барной стойки), будет от 15-20 тысяч (например, рублей от местной фабрики в Екатеринбурге или Воронеже).
Давайте посмотрим, сколько будет стоить ремонт в данном формате для квартиры в 55-75 кв. метров, двушки-трешки.
Красим все в белый, стыки плитки – 6 тысяч рублей.
Штукатурка, покраска – 15 тысяч рублей, включая потолок.
Окна – по 6-8 тысяч рублей за окно.
Радиаторы – по 7 тысяч рублей за радиатор.
Новая мебель – около 20 тысяч рублей на мелочи из IKEA.
Кухня – 30 тысяч рублей с техникой, без холодильника.
Разбор вещей, генеральная уборка – бесценно и бесплатно.
Итого, мы получаем для трешки цену в 130 тысяч рублей! Неплохо, правда?
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