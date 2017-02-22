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7 деревянных домов, для строительства которых нужно мало бюджета

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
homify Дома в рустикальном стиле
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Мы любим деревянные дома, не так ли? Универсальная древесина так естественна, приятна на вид. Она приносит роскошь и комфорт. Летом в доме будет прохладно, а зимой – тепло. Сегодня вы можете просмотреть 7 очаровательных домов из дерева, не требующих больших затрат.

1. Различные оттенки

homify Дома в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Основным преимуществом древесины является то, что вы можете найти различные оттенки и текстуры, каждые из которых добавляют свой шарм к внешнему виду. Этот дом построен с использованием горчичного оттенка дерева, которое настолько уникально! Экспериментируйте с оттенками и текстурами, которые вы любите.

2. Стильное и уютное сочетание

homify Дома в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Путем смешивания двух стилей вы можете получить удивительные результаты. Посмотрите на этот дом! Окна здесь в классическом стиле, чтобы добавить элегантности. Баланс между кантри и классическим дизайном – это по мнению архитекторов гармонично и уникально.

3. Расширение в виде деревянной террасы

homify Дома в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Террасы являются удивительным способом собрать семью и друзей вместе на вечер веселья и общения. Внутренний дворик построен из дерева, он добавляет красивый акцент дому.

4. Много окон

homify Дома в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Представьте себе деревянный дом с видом на красивый пейзаж или даже шумную улицу. Окна пропускают свежий воздух и солнечный свет. Поместите окна в стратегически важных местах и наслаждайтесь видами в любое время.

5. Величественность

homify Дома в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Деревянный дом не обязательно должен быть небольшой, компактный и уютный! Из древесины можно сделать величественный дом. Если у вас есть достаточно бюджета, воспользуйтесь этой возможностью.

6. Простая структура

homify Дома в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Иногда все, что нам нужно, это небольшой, простой дом, который легко создавать и поддерживать. Звучит неплохо? Это хорошая идея – иметь именно такой дом. Отлично, если он будет в окружении природы.

7. Детализация

homify Дома в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Основным преимуществом древесины является то, что она имеет собственное очарование. Простой деревянный столбец может добавить столько интересного в дизайн интерьера.

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