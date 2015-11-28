Философия комфорта в ЖК DOMINION

Придать большой квартире благородный вид не легче, чем квартире-студии. Сложно не переборщить с орнаментом, декором и меблировкой, так как всё это чревато непредсказуемым результатом.
Сегодня нам предстоит прогуляться по интерьерам квартиры в ЖК комплексе DOMINION, над которой трудились московские дизайнеры MARION STUDIO. Здесь, благодаря неярким доминирующим оттенкам и грамотной комбинации текстур, дизайнеры смогли воплотить в жизнь идею динамичного и свежего интерьера. В квартире царит мягкость, уют и тишина.
Стены прихожей украшены обоями с вертикальным рисунком. Абажур люстры также подыгрывает общему фону. Даже при взгляде на массивную дверь прослеживается эклектика, которая проявляется повсеместно благодаря использованию комбинации правильных геометрических рисунков и формам. Даже зеркало на стене со спиральным рисунком на раме смотрится, точно окно в иной мир.
На кухне предпочтение отдано простым цветам и формам. Все сдержанно и галантно. Оливковый цвет стен успокаивает. Освещение подобрано мягкое. Волшебная люстра в центре комнаты –безусловное украшение этого пространства. Её волшебные хрустальные подвески придают кухне особый благородный характер.
В едином зале размещено несколько комфортабельных функциональных зон: диванная группа с домашним кинотеатром, а также пространство для музицирования. Прозрачные цилиндры светильников, аксессуары правильных геометрических форм, стеганые пуфики и орнамент на обивке дивана черно-белого цвета — простые, казалось бы, решения придают помещению весь необходимый уют.
Сама гостиная, если присмотреться, имеет сложную форму. Благодаря лаконичности проекта и использованию интересных дизайнерских приёмов, интерьер выглядит современно, прогрессивно и в то же время является уютным и комфортным.
В такой спальне можно и отдохнуть, и провести с пользой время. Гармония цветов, форм и света располагают к комфорту не только тела, но и души. Можно поваляться на большой и мягкой кровати, можно скоротать время в библиотеке или посвятить себя работе. Пространство на лоджии отведено для приятного отдыха с видом на город.
Расслабиться в такой ванной невероятно легко, поскольку здесь нет ни ярких красок, ни каких-либо дизайнерских безумств. Особое теплое и уютное настроение создают нежные оливковые цвета стен и пастельные оттенки пола. Однако и здесь мы не ушли от геометрии, которая легкими чертами снова проявляется в этом прекрасном интерьере.
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