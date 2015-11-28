Философия комфорта в ЖК DOMINION

Придать большой квартире благородный вид не легче, чем квартире-студии. Сложно не переборщить с орнаментом, декором и меблировкой, так как всё это чревато непредсказуемым результатом.

Сегодня нам предстоит прогуляться по интерьерам квартиры в ЖК комплексе DOMINION, над которой трудились московские дизайнеры MARION STUDIO. Здесь, благодаря неярким доминирующим оттенкам и грамотной комбинации текстур, дизайнеры смогли воплотить в жизнь идею динамичного и свежего интерьера. В квартире царит мягкость, уют и тишина.