5 замечательных тентов для дачи и сада

Не у всех есть возможность и желание устанавливать на своем дачном участке настоящую беседку. В качестве альтернативы владельцы загородных участков нередко используют садовые тенты, которые не хуже палаток защитят от непогоды, при этом их легко можно перенести в любое удобное место. Мобильность и простота в эксплуатации обеспечили тентам множество поклонников среди любителей загородной жизни. Как должен выглядеть идеальный тент для вашего участка?
Элегантный тент для сада представил вашему вниманию британский дизайнер Keir Townsend. Эта разборная конструкция из каркаса и тканевых стенок на сегодняшний день является одним из самых популярных видов тентов. Она не только украсит ваш дачный участок, но и не позволит капризам погоды испортить запланированную встречу с друзьями на открытом воздухе.
Если ваш загородный дом выполнен в стиле хай-тек, значит на участке вокруг него не место классическому шатру с тканевыми стенами. Поиски необычных тентов привели нас в студию под знаковым названием Reform Architects, специалисты которой создали закрытый стеклянный павильон, из которого можно беспрепятственно любоваться красотой окружающего вас сада.
Несмотря на то, что мы всячески препятствуем проникновению домашних животных в стены павильона, они так и норовят спрятаться от палящих солнечных лучей на уютном кресле под тканевой крышей шатра. Ничего не поделаешь, братья наши меньшие всегда будут стараться отыскать в доме самое комфортное местечко. Чтобы внезапный ветер лишний раз не потревожил сон домашних любимцев, выбирайте устойчивые конструкции с металлическим каркасом.
Форма тентов для дачи может быть очень разнообразной. Тенты крупных размеров идеально подойдут для тех, кто любит пышные обеды и ужины на свежем воздухе в кругу семьи. Чтобы проливной дождь не помешал семейному застолью и сохранил дачную мебель в целости и сохранности во время отсутствия хозяев, выбирайте тенты из прочных и влагостойких материалов.
tea houseinspired seating area
В последнее время все больше дачников увлекается созданием садов в восточном стиле. Композиция такого сада будет неполной, если в нем не будет стоять восточная беседка. Это легкое минималистическое сооружение с купольной крышей станет настоящей достопримечательностью вашего приусадебного участка. Азиатское направление в стилистике оформления садов идеально подходит для любителей поразмышлять в уютной обстановке.