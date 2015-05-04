5 замечательных тентов для дачи и сада

Несмотря на то, что мы всячески препятствуем проникновению домашних животных в стены павильона, они так и норовят спрятаться от палящих солнечных лучей на уютном кресле под тканевой крышей шатра. Ничего не поделаешь, братья наши меньшие всегда будут стараться отыскать в доме самое комфортное местечко. Чтобы внезапный ветер лишний раз не потревожил сон домашних любимцев, выбирайте устойчивые конструкции с металлическим каркасом.