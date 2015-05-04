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5 замечательных тентов для дачи и сада

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
homify Сад Беседки и теплицы
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Не у всех есть возможность и желание устанавливать на своем дачном участке настоящую беседку. В качестве альтернативы владельцы загородных участков нередко используют садовые тенты, которые не хуже палаток защитят от непогоды, при этом их легко можно перенести в любое удобное место. Мобильность и простота в эксплуатации обеспечили тентам множество поклонников среди любителей загородной жизни. Как должен выглядеть идеальный тент для вашего участка?

1. Элегантно

Virginia Water , Keir Townsend Ltd. Keir Townsend Ltd. Сад в эклектичном стиле
Keir Townsend Ltd.

Virginia Water

Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.

Элегантный тент для сада представил вашему вниманию британский дизайнер Keir Townsend.  Эта разборная конструкция из каркаса и тканевых стенок на сегодняшний день является одним из самых популярных видов тентов. Она не только украсит ваш дачный участок, но и не позволит капризам погоды испортить запланированную встречу с друзьями на открытом воздухе.

2. Ультрасовременно

The Boat Pavillion, reForm Architects reForm Architects Сад в стиле минимализм
reForm Architects

The Boat Pavillion

reForm Architects
reForm Architects
reForm Architects

Если ваш загородный дом выполнен в стиле хай-тек, значит на участке вокруг него не место классическому шатру с тканевыми стенами. Поиски необычных тентов привели нас в студию под знаковым названием Reform Architects, специалисты которой создали закрытый стеклянный павильон, из которого можно беспрепятственно любоваться красотой окружающего вас сада.

3. Классически

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Несмотря на то, что мы всячески препятствуем проникновению домашних животных в стены павильона, они так и норовят спрятаться от палящих солнечных лучей на уютном кресле под тканевой крышей шатра. Ничего не поделаешь, братья наши меньшие всегда будут стараться отыскать в доме самое комфортное местечко. Чтобы внезапный ветер лишний раз не потревожил сон домашних любимцев, выбирайте устойчивые конструкции с металлическим каркасом.

4. В стиле кантри

Cenadores de Jardín, El Jardín de Ana El Jardín de Ana Сад Беседки и теплицы
El Jardín de Ana

El Jardín de Ana
El Jardín de Ana
El Jardín de Ana

Форма тентов для дачи может быть очень разнообразной. Тенты крупных размеров идеально подойдут для тех, кто любит пышные обеды и ужины на свежем воздухе в кругу семьи. Чтобы проливной дождь не помешал семейному застолью и сохранил дачную мебель в целости и сохранности во время отсутствия хозяев, выбирайте тенты из прочных и влагостойких материалов.

5. В восточном стиле

A view across the garden to the "tea house" inspired seating area Lush Garden Design Сад в азиатском стиле
Lush Garden Design

A view across the garden to the tea house inspired seating area

Lush Garden Design
Lush Garden Design
Lush Garden Design

В последнее время все больше дачников увлекается созданием садов в восточном стиле. Композиция такого сада будет неполной, если в нем не будет стоять восточная беседка. Это легкое минималистическое сооружение с купольной крышей станет настоящей достопримечательностью вашего приусадебного участка. Азиатское направление в стилистике оформления садов идеально подходит для любителей поразмышлять в уютной обстановке.

Дом в коттеджном поселке "Бельгийская деревня"

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