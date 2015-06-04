Респектабельный интерьер пентхауса с террасой

Все предметы обстановки – в основном итальянских производителей – отличают высокое качество, надежность и долговечность. Часть элементов была выполнена на заказ по эскизам дизайнеров – например, эффектная монолитная лестница с металлическим ограждением и вставками из чешского хрусталя. Авторство дивана и кресла в лаунж-зоне второго этажа также принадлежит Алене Мышкиной и Дарье Луковниковой – их выполнили в Италии по чертежам дизайнеров.

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