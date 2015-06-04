Респектабельный интерьер пентхауса с террасой

Просторный пентхаус с террасой на крыше и потрясающим видом на Москву выдвигал самые высокие требования к своему оформлению. Дизайнеры студии D&A interiors с достоинством ответили на этот вызов, создав респектабельный, стильный и комфортный интерьер квартиры. Дизайнеры Дарья Луковникова и Алена Мышкина сначала помогли молодой семье-заказчику с выбором жилплощади, а затем приступили к разработке дизайна семейного гнезда. Давайте посмотрим, каким образом этот проект был воплощен в жизнь.
Двухэтажный пентхаус находится в жилом комплексе West Side, его площадь 420 кв.м – пространство, которое позволяет с комфортом организовать жизнь большой семьи из шести человек, в которой четыре ребенка. Как известно, дети в доме требуют специфических решений в организации хранения, эргономике, а также зонировании пространства на взрослое и детское.
Наряду с большим количеством гардеробных, владельцы просили обустроить санузлы при каждой жилой комнате – спальне, комнате няни и двух детских. К тому же, в квартире должна была появиться просторная парадная с гостиной и кухней-столовой для приема гостей, общения и совместного досуга всех членов семьи.
В результате пентхаус был разделен на три основные части: на первом этаже разместили представительские помещения, а также комнаты супругов. Спальня с ванной и огромной гардеробной объединены в один блок и прячутся за двустворчатыми дверями в гостиной. Здесь же находится и кабинет.
На втором этаже находятся детские комнаты, а также гостевая. Здесь также нашлось помещение для прачечной и лаунж-зоны. Такое планировочное решение позволило изолировать жизнь детей и взрослых. Даже поздние визиты гостей не нарушают привычный распорядок детского дня в доме.
Большой удачей при работе над проектом стало единодушие дизайнеров и заказчиков. Их объединили общие вкусы и стилистические предпочтения. Хозяева тяготели к современным интерьерам с яркими, необычными акцентами – и нашли полное понимание у специалистов.
Стиль таких интерьеров обычно называют американским, однако дизайнеры характеризуют свое творчество как «Респектабельная, элегантная обстановка с элементами ар-деко, созданная вне времени и пространства и одновременно соответствующая самым актуальным тенденциям». Укрупненные формы без мелкой деталировки, строгая геометрия подчеркивают высокий статус дома, а завершают картину контрастные цвета, эксклюзивные материалы и дорогие аксессуары.
Американский стиль как нельзя лучше подошел и этому пентхаусу – жилью с заокеанскими корнями. Огромному пространству парадной зоны с двусветной гостиной не к лицу суета и раздробленность. Массивная мебель и объемные светильники, крупные аксессуары, в то же время не лишенные изящества, – сомасштабны интерьеру и указывают на его респектабельность.
Все предметы обстановки – в основном итальянских производителей – отличают высокое качество, надежность и долговечность. Часть элементов была выполнена на заказ по эскизам дизайнеров – например, эффектная монолитная лестница с металлическим ограждением и вставками из чешского хрусталя. Авторство дивана и кресла в лаунж-зоне второго этажа также принадлежит Алене Мышкиной и Дарье Луковниковой – их выполнили в Италии по чертежам дизайнеров.
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