До и После: Переделка кухни

Авторы проекта поняли, что обычный обеденный стол не подходит для нового интерьера. Таким образом, получилось, что он стал эпицентром всех семейных событий, а не просто поверхностью для тарелок. В итоге стол стоит на одной деревянной ноге-колонне, которая оснащена встроенным приводом – актуатором. Он позволяет столу подниматься до уровня полуострова, чтобы использоваться для готовки, либо опускаться до уровня 40 см от пола для чаепития. Есть и третье стандартное положение на высоте 75 см от пола.

В одной из наших статей вы можете ознакомиться с идеями украшения кухонного стола.