Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: Переделка кухни

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
Японская головоломка, Arch Group Arch Group Кухни в эклектичном стиле
Loading admin actions …

Этот проект архитекторов Arch group может быть знаком телезрителям ТВ-передачи «Квартирный вопрос». Её героями тали поклонники восточных единоборств и последователи здорового образа жизни.  Таким образом, увлечение хозяев и их философия жизни легли в основу проекта будущей кухни. Давайте посмотрим, как выглядело это пространство до ремонта.

ДО: обстановка на кухне

Кухня До Arch Group
Arch Group

Кухня До

Arch Group
Arch Group
Arch Group

Кухня героев проекта была обставлена мебелью 1970-1980 годов. Сам факт, что гарнитур дожил до сегодняшних дней не вызывает удивление: разрабатывали такую мебель на века и покупали для следующих поколений. Тем не менее, похвастаться уютом хозяева не могли: стол стоял напротив двери на проходе к балкону и был прижат к стене. Переставить или поменять его месторасположение означало бы перекрыть проход.

Срочно ремонт!

Кухня До Arch Group
Arch Group

Кухня До

Arch Group
Arch Group
Arch Group

Холодильник располагался в центре кухни у стены, что вряд ли можно назвать красивым решением. Однако иное место для него хозяевам квартиры не получилось найти. На кухне также  было и место для кормления собаки, опять же, не самое удобное, так как находилось практически у входной двери.

Оптимальные решения

Кухня До Arch Group
Arch Group

Кухня До

Arch Group
Arch Group
Arch Group

Внимательно изучив «проблемные участки», дизайнеры составили список вещей, необходимых для реализации. Первостепенной задачей стало создание максимально комфортного пространства для общения, так как по собственному признанию участники телепередачи любят проводить время на кухне. Во-вторых, дизайнеры Arch group убедились, что кухня нуждается в большом количестве полок для хранения посуды и различной утвари. Также в планировке помещения были существенные недостатки, в том числе и расположенные на виду стояк и различные балки- их необходимо было устранить .

Восточный стиль

Потолок и пол Arch Group Кухни в эклектичном стиле
Arch Group

Потолок и пол

Arch Group
Arch Group
Arch Group

На месте старой кухни появилось новое, свежее и необычное решение для интерьера. «Мы не хотели впрямую цитировать какие-либо мотивы и элементы восточной культуры, однако хотели создать пространство, живущее по своим законам, кардинально отличающимся от общепринятых европейских клише» – говорят сами авторы из Arch group. Восточная и в большей степени японская эстетика угадывается в геометричной строгости, четкости линий, в нестандартных, иногда непонятных на первый взгляд решениях. Многие элементы интерьера трансформируемые, сдвижные – это напоминает японские головоломки.

Геометричность пространства

ЗОНА ГОТОВКИ Arch Group Кухни в эклектичном стиле
Arch Group

ЗОНА ГОТОВКИ

Arch Group
Arch Group
Arch Group

Стены рафинированные белые, с геометричным техно-рисунком панелей. Вместе с полом они создают единый белый фон, как символ чистоты и высоких технологий. Потолок чистый, ровный и белый, светящийся изнутри. На этом фоне два темных строгих кубических объема: стол и технологический блок. У них сложная, трансформируемая структура, которая напоминает японские головоломки и символизирует не всегда понятный восточный образ мышления. Также эти объекты насыщены различным оборудованием и технологиями. В пространство над двумя кубами вонзается блестящий стальной «клинок» короба для вытяжки и воздухоочистителя. Он пронизывает помещение на всю длину.

Нестандартный стол

ВЫТЯЖКИ Arch Group Кухни в эклектичном стиле
Arch Group

ВЫТЯЖКИ

Arch Group
Arch Group
Arch Group

Авторы проекта поняли, что обычный обеденный стол не подходит для нового интерьера. Таким образом, получилось, что он стал эпицентром всех семейных событий, а не просто поверхностью для тарелок. В итоге стол стоит на одной деревянной ноге-колонне, которая оснащена встроенным приводом – актуатором. Он позволяет столу подниматься до уровня полуострова, чтобы использоваться для готовки, либо опускаться до уровня 40 см от пола для чаепития. Есть и третье стандартное положение на высоте 75 см от пола.

В одной из наших статей вы можете ознакомиться с идеями украшения кухонного стола.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

После: компактность и функциональность

Стол Arch Group Кухни в эклектичном стиле
Arch Group

Стол

Arch Group
Arch Group
Arch Group

Все кухонное оборудование и зона готовки размещены в большом квадратном полуострове, примыкающем к стояку. Получилась одна большая поверхность примерно 1,2 х 1,2 м. Над полуостровом расположена полка из нержавеющей стали для сушки посуды. Часть столешницы может быть выдвинута, чтобы еще увеличить зону готовки и соединить полуостров со столом, когда он в поднятом положении. Остальная часть помещения ближе ко входу – технологическая зона. Главная проблема – размещение холодильника. Есть только одно место, куда его можно было поставить – это ниша за стояком. Там холодильник никому не мешает и не становится центральным элементом дизайна.

ПРОЕКТОР Arch Group Кухни в эклектичном стиле
Arch Group

ПРОЕКТОР

Arch Group
Arch Group
Arch Group

Для создания медитативной обстановки во время чаепитий был использован проектор, выводящий большое изображение на одну из стен, и управляемая цветная подсветка потолка.

Если вы хотите более детально изучить проект переделки кухни, предлагаем вам посмотреть все фотографии из архива её дизайнеров с подробным описанием технологических решений.

Дизайн маленького сада
Вы можете задать вопрос специалистам homify в комментариях к этой книге идей.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо