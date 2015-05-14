До и После: Переделка кухни

Этот проект архитекторов Arch group может быть знаком телезрителям ТВ-передачи «Квартирный вопрос». Её героями тали поклонники восточных единоборств и последователи здорового образа жизни. Таким образом, увлечение хозяев и их философия жизни легли в основу проекта будущей кухни. Давайте посмотрим, как выглядело это пространство до ремонта.
Кухня героев проекта была обставлена мебелью 1970-1980 годов. Сам факт, что гарнитур дожил до сегодняшних дней не вызывает удивление: разрабатывали такую мебель на века и покупали для следующих поколений. Тем не менее, похвастаться уютом хозяева не могли: стол стоял напротив двери на проходе к балкону и был прижат к стене. Переставить или поменять его месторасположение означало бы перекрыть проход.
Холодильник располагался в центре кухни у стены, что вряд ли можно назвать красивым решением. Однако иное место для него хозяевам квартиры не получилось найти. На кухне также было и место для кормления собаки, опять же, не самое удобное, так как находилось практически у входной двери.
Внимательно изучив «проблемные участки», дизайнеры составили список вещей, необходимых для реализации. Первостепенной задачей стало создание максимально комфортного пространства для общения, так как по собственному признанию участники телепередачи любят проводить время на кухне. Во-вторых, дизайнеры Arch group убедились, что кухня нуждается в большом количестве полок для хранения посуды и различной утвари. Также в планировке помещения были существенные недостатки, в том числе и расположенные на виду стояк и различные балки- их необходимо было устранить .
На месте старой кухни появилось новое, свежее и необычное решение для интерьера. «Мы не хотели впрямую цитировать какие-либо мотивы и элементы восточной культуры, однако хотели создать пространство, живущее по своим законам, кардинально отличающимся от общепринятых европейских клише» – говорят сами авторы из Arch group. Восточная и в большей степени японская эстетика угадывается в геометричной строгости, четкости линий, в нестандартных, иногда непонятных на первый взгляд решениях. Многие элементы интерьера трансформируемые, сдвижные – это напоминает японские головоломки.
Стены рафинированные белые, с геометричным техно-рисунком панелей. Вместе с полом они создают единый белый фон, как символ чистоты и высоких технологий. Потолок чистый, ровный и белый, светящийся изнутри. На этом фоне два темных строгих кубических объема: стол и технологический блок. У них сложная, трансформируемая структура, которая напоминает японские головоломки и символизирует не всегда понятный восточный образ мышления. Также эти объекты насыщены различным оборудованием и технологиями. В пространство над двумя кубами вонзается блестящий стальной «клинок» короба для вытяжки и воздухоочистителя. Он пронизывает помещение на всю длину.
Авторы проекта поняли, что обычный обеденный стол не подходит для нового интерьера. Таким образом, получилось, что он стал эпицентром всех семейных событий, а не просто поверхностью для тарелок. В итоге стол стоит на одной деревянной ноге-колонне, которая оснащена встроенным приводом – актуатором. Он позволяет столу подниматься до уровня полуострова, чтобы использоваться для готовки, либо опускаться до уровня 40 см от пола для чаепития. Есть и третье стандартное положение на высоте 75 см от пола.
В одной из наших статей вы можете ознакомиться с идеями украшения кухонного стола.
Все кухонное оборудование и зона готовки размещены в большом квадратном полуострове, примыкающем к стояку. Получилась одна большая поверхность примерно 1,2 х 1,2 м. Над полуостровом расположена полка из нержавеющей стали для сушки посуды. Часть столешницы может быть выдвинута, чтобы еще увеличить зону готовки и соединить полуостров со столом, когда он в поднятом положении. Остальная часть помещения ближе ко входу – технологическая зона. Главная проблема – размещение холодильника. Есть только одно место, куда его можно было поставить – это ниша за стояком. Там холодильник никому не мешает и не становится центральным элементом дизайна.
Для создания медитативной обстановки во время чаепитий был использован проектор, выводящий большое изображение на одну из стен, и управляемая цветная подсветка потолка.
Если вы хотите более детально изучить проект переделки кухни, предлагаем вам посмотреть все фотографии из архива её дизайнеров с подробным описанием технологических решений.