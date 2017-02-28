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Классический британский дом с сюрпризом

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
House in Minstead, LA Hally Architect LA Hally Architect
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Дом, о котором сегодня пойдет речь, расположен в небольшой деревне Минстед, которая находится в графстве Гэмпшир, что на юге Великобритании. Этот район славится своей живописной природой и зеленой местностью. Скромный и относительно простой снаружи, внутри этот дом таит в себе настоящие сокровища. Реализацией данного проекта занимались архитекторы из LA HALLY. Им удалось создать удивительную атмосферу, которая идеально подходит для отдыха и развлечений. Открытая планировка пространства внутри дома позволяет наблюдать за садом во дворе. Предлагаем детальнее рассмотреть все нюансы этого дома, совершив по нему виртуальную экскурсию. Готовы? Тогда начинаем!

Впечатляющий экстерьер

House in Minstead, LA Hally Architect LA Hally Architect
LA Hally Architect

House in Minstead

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

Как мы говорили ранее, этот классический британский дом выглядит довольно просто. Традиционная форма, отделка и крыша из красной черепицы не предвещают ничего экстраординарного внутри. Дом окружен зелеными насаждениями и производит дружелюбное первое впечатление. 

Попадаем внутрь дома

House in Minstead, LA Hally Architect LA Hally Architect
LA Hally Architect

House in Minstead

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

При входе в дом мы видим деревянную лестницу, ведущую на второй этаж, а также небольшой коридор, который ведет в сад. 

Книжные полки

House in Minstead, LA Hally Architect LA Hally Architect
LA Hally Architect

House in Minstead

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

Обратите внимание, что дизайн интерьера продуман до мелочей и является очень функциональным. Например, в качестве перегородок используются не просто стены, а встроенные книжные полки. Как вам такая идея? 

Особенности интерьера

House in Minstead, LA Hally Architect LA Hally Architect
LA Hally Architect

House in Minstead

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

В дизайне преобладают светлые оттенки и натуральные материалы. Четко просматривается рустикальная стилистика.

Коридор

House in Minstead, LA Hally Architect LA Hally Architect
LA Hally Architect

House in Minstead

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

Взгляните, как гармонично вписались в интерьер деревянные двери, сделанные под старину. Петли и ручки нарочито выделены, что придает интерьеру особый характер и индивидуальность. Этот узкий коридор ведет нас в спальню. 

Спальня

House in Minstead, LA Hally Architect LA Hally Architect
LA Hally Architect

House in Minstead

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

А вот и потрясающая спальная комната! Здесь соблюдается рустикальная стилистика, которая доминирует во всем доме, но она смотрится очень изысканно. Белая цветовая гамма и ретро мебель создают удивительный ансамбль! В такой спальне можно возобновить свои силы и полноценно отдохнуть. 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Интересные детали

House in Minstead, LA Hally Architect LA Hally Architect
LA Hally Architect

House in Minstead

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

Симпатичный диванчик у окна – еще одно место для отдыха. Обратите внимание, как красиво сочетаются оттенки гардин и подушек. 

Ванная комната

House in Minstead, LA Hally Architect LA Hally Architect
LA Hally Architect

House in Minstead

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

А вот и оазис релаксации этого британского дома – ванная комната! Ее лаконичный дизайн выглядит очень современно. Наблюдаем здесь несколько уровней высоты и оттенков керамической плитки. Статуэтки и огромное зеркало на стене дополняют и гармонизируют дизайн этого помещения. 

Кухня

House in Minstead, LA Hally Architect LA Hally Architect
LA Hally Architect

House in Minstead

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

Кухня с открытой планировкой – это очень удобно и функционально. В ней есть все необходимое для комфортного приготовления и принятия еды. Кухонный остров в центре этой зоны совмещает в себе рабочую поверхность, обеденный стол и скрытые системы для хранения различной утвари. 

Вид из кухни

House in Minstead, LA Hally Architect LA Hally Architect
LA Hally Architect

House in Minstead

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

Из кухни открывается потрясающий вид на сад. Благодаря раздвижным стеклянным дверям можно любоваться природой в любое время года.

Выход во двор

House in Minstead, LA Hally Architect LA Hally Architect
LA Hally Architect

House in Minstead

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

Как вы уже заметили, из кухни можно попасть во двор дома. Это очень удобно, особенно во время проведения различных праздников и вечеринок на террасе. 

А вот и сюрприз!

House in Minstead, LA Hally Architect LA Hally Architect
LA Hally Architect

House in Minstead

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

Кто бы мог подумать, что во дворе этого дома может быть такой шикарный бассейн! В летние месяцы он станет настоящим спасением от палящих солнечных лучей и позволит хозяевам и их гостям вдоволь насладиться отдыхом у воды. 

Бесподобный бассейн

House in Minstead, LA Hally Architect LA Hally Architect
LA Hally Architect

House in Minstead

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

Что может быть лучше этого? Возможность освежиться в прозрачной воде прямо возле собственного дома дается не каждому. 

Отдых на террасе

House in Minstead, LA Hally Architect LA Hally Architect
LA Hally Architect

House in Minstead

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

Удобная мебель возле бассейна станет излюбленным местом отдыха в теплую пору. Она расположена под накрытием, которое надежно защитит всех от солнечных лучей.

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