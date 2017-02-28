Классический британский дом с сюрпризом

Дом, о котором сегодня пойдет речь, расположен в небольшой деревне Минстед, которая находится в графстве Гэмпшир, что на юге Великобритании. Этот район славится своей живописной природой и зеленой местностью. Скромный и относительно простой снаружи, внутри этот дом таит в себе настоящие сокровища. Реализацией данного проекта занимались архитекторы из LA HALLY. Им удалось создать удивительную атмосферу, которая идеально подходит для отдыха и развлечений. Открытая планировка пространства внутри дома позволяет наблюдать за садом во дворе. Предлагаем детальнее рассмотреть все нюансы этого дома, совершив по нему виртуальную экскурсию. Готовы? Тогда начинаем!