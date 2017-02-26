15 идей для маленькой гостиной, которые вам понравятся!

Гостиная в каждом доме - это по-настоящему многофункциональное пространство, где мы можем разнообразно проводить время. Иногда это идеальное место для встреч с друзьями или просмотра телевизора, иногда мы можем работать в гостиной, играть или просто отдыхать. Следовательно, организовать интерьер названной комнаты следует универсальным образом. Атмосфера в гостиной должна быть уютной и здесь важно найти баланс между стильным дизайном и функциональностью.

Если ваша гостиная небольшая, то достичь этого не так уж просто. Именно поэтому мы предлагаем вам 15 идей для маленькой гостиной, созданных лучшими архитекторами и дизайнерами интерьера. Вооружившись их советами, вы сможете без проблем использовать каждый сантиметр своего скромного пространства с максимальной пользой. Готовы? Читайте далее и вдохновляйтесь!