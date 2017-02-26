15 идей для маленькой гостиной, которые вам понравятся!

Гостиная в каждом доме - это по-настоящему многофункциональное пространство, где мы можем разнообразно проводить время. Иногда это идеальное место для встреч с друзьями или просмотра телевизора, иногда мы можем работать в гостиной, играть или просто отдыхать. Следовательно, организовать интерьер названной комнаты следует универсальным образом. Атмосфера в гостиной должна быть уютной и здесь важно найти баланс между стильным дизайном и функциональностью.
Если ваша гостиная небольшая, то достичь этого не так уж просто. Именно поэтому мы предлагаем вам 15 идей для маленькой гостиной, созданных лучшими архитекторами и дизайнерами интерьера. Вооружившись их советами, вы сможете без проблем использовать каждый сантиметр своего скромного пространства с максимальной пользой. Готовы? Читайте далее и вдохновляйтесь!
В небольших домах всегда не хватает пространства, особенно – для грамотного хранения. Секрет порядка в любом помещении кроется в том, что каждая вещица имеет свое место. Разместите на стене вот такие красивые полки из массивной древесины, как показано на фото. Так вы сможете не только продемонстрировать гостям свои увлечения или коллекции сувениров, но и создать в гостиной уютную атмосферу.
Индустриальная стилистика сегодня очень популярна. Ее цветовая гамма вращается вокруг черного, серого и коричневого оттенков, а среди материалов доминируют дерево и натуральная кожа. На фото можно увидеть отличный пример именно такой комнаты. Обратите внимание, как гармонично разбавляет сдержанный дизайн гостиной черно-белый ковер на полу с графическими зигзагами.
Для создания глубины в дизайне помещения нужно правильно выбрать мебель. Мы рекомендуем сочетать предметы с разной высотой и различными текстурами, как показано на фото. Взгляните, как переплетаются в едином ансамбле кожа, дерево и мягкие подушки, создавая визуальное богатство. Декор дополняет красивый ковер с длинным ворсом, который очерчивает пространство для отдыха в гостиной.
В дизайне небольшой гостиной очень важно не загромождать пространство мебелью. Для этого следует выбирать удобные и компактные образцы, например – L-образной формы, как на фото. Такой секционный диван позволит вам не только смотреть телевизор большой компанией, но и разместить гостей на ночь, ведь он раскладывается.
Мелкие детали ярких цветов добавят вашей гостиной особых вибраций. Блестящий подвесной светильник в центре комнаты и стильный ковер на полу красиво оттеняют спокойные оттенки мебели и нейтральные стены.
В небольших помещениях следует использовать максимальное количество дневного света и дополнять его искусственным. В этом проекте мы видим огромные окна, а также множество светильников – подвесных и точечных.
Огромную роль в грамотном дизайне небольшой комнаты отведена освещению. Специалисты рекомендуют сочетать различные его виды – потолочное, акцентное, настенное, напольное, прямое и отраженное. Благодаря комплексному подходу создается уникальная атмосфера. Также светом можно подчеркнуть отдельные участки, например – картину на стене.
Чтобы удачно обставить маленькую гостиную, нужно применить всю свою фантазию и вдохновение. Персонализированный дизайн всегда выглядит душевно и оригинально, согласитесь. Выберите свои любимые цвета, удобную мебель и милые аксессуары, которые будут в полной мере отражать ваш характер.
Хорошим методом создания индивидуального дизайна гостиной является использование семейных фотокарточек. Создайте на одной из стен личную галерею, комбинируя кадры из путешествий, праздников и просто любимые снимки. При этом рамки могут быть различного размера и стилистики – это лишь придаст интерьеру некую изюминку.
Нейтральные цвета идеально подходят для небольших помещений, потому что они привносят спокойствие и элегантность. В гостиной на фото использовалась серая цветовая палитра. На фоне светлых стен и деревянного пола она смотрится крайне удачно.
Благодаря контрастным решениям в дизайне удается перевести фокус внимания на определенную зону. Так, в гостиной на фото взгляд сразу же бросается на стильные оранжевые кресла, которые разбавляют монотонность основной палитры.
То, что гостиная должна быть комфортной – это аксиома, не требующая доказательств. Учитывая тот факт, что в этой комнате собирается вся семья, а также гости, нужно продумать ее функционал. Старайтесь использовать модульную мебель и раскладные конструкции, чтобы при необходимости изменять их параметры.
Симметрия – это отличный метод для грамотного распределения пространства в небольшой комнате. В данном проекте напротив окна разместили огромное зеркало, чтобы визуально расширить помещение. Мебель расставлена симметрично, на стене также видим аналогичный подход. В целом, гостиная выглядит очень стильно и современно, правда?
Если ваш стиль тяготеет к традиционному, то выбирайте для гостиной соответствующую обстановку. Будьте уверены, что классическая мебель и цветовая палитра никогда не утратят свою актуальность. Обратите внимание, как грациозно склоняется над зоной отдыха современный напольный светильник.
Старайтесь оформить свою гостиную в полном соответствии с личными вкусами. В проекте на фото, безусловно, читается любовь к природе и всему, что с ней связано. Комната выглядит светло и уютно, она подарит каждому массу положительной энергии и оптимизма. Найдите свои собственные элементы декора и оттенки, чтобы в результате создать гармоничную атмосферу и чувствовать себя дома так, как будто каждая деталь является продолжением собственного
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