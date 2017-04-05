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Идеальный домик – 120 метров на семью!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
GLS Mamurbaba Villaları 6 No'lu Villa, NAZZ Design Studio NAZZ Design Studio Гостиная в стиле модерн
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Такой дом хочет иметь каждый! В солнечной Турции, красивый и новенький, с огромной гостиной и глянцевой кухней! Кажется, что он просто идеально подошел бы для нас – такой свежий и стильный! Давайте посмотрим, с помощью каких инструментов и материалов студия NAZZ DESIGN STUDIO спроектировала, а затем и реализована данный проект бунгало.

​Внешний вид

GLS Mamurbaba Villaları 6 No'lu Villa, NAZZ Design Studio NAZZ Design Studio Дома в стиле модерн
NAZZ Design Studio

NAZZ Design Studio
NAZZ Design Studio
NAZZ Design Studio

Расположенный в ухоженном загородном поселке, дом имеет невероятно эффектную отделку фасадов на основе декоративного серого сланца, белой и кофейной штукатурки, деревянных панелей. Обратите внимание и на то, как красиво обрамлены оконные проемы белым.

Дизайн забора тоже не может не вызывать восхищения – натуральный камень в его отделке и мраморные горизонтали смотрятся очень по-турецки. Плоская кровля не мешает дому существовать в климате с недельными ливнями в межсезонье. Кстати, в этой части Турции, в Чешме, в январе и феврале даже выпадает снег. Примерная температура ночью – около 5-10 градусов ниже 0.

​Стоимость строительства

GLS Mamurbaba Villaları 6 No'lu Villa, NAZZ Design Studio NAZZ Design Studio Дома в стиле модерн
NAZZ Design Studio

NAZZ Design Studio
NAZZ Design Studio
NAZZ Design Studio

Сразу стоит уточнить, что мы рассчитываем ниже сразу три стоимости дома. Первая, которая равняется примерно 4 млн рублей, включает люксовую отделку, работу профессиональных строителей, ландшафтный дизайн, забор и ворота, систему отопления и утеплением стен по русскому, а вовсе не по-турецкому формату. То есть мы учитываем более широкие стены, газовый котел и «теплый пол», двухкамерное, а не однокамерное остекление. 

Вторая цена – около 3 млн рублей, с той же отделкой, но с более легким комплектом, ее можно воплотить в районе Большого Сочи по оригинальному проекту. К такого варианта нет серьезного отопления (только «теплый пол» на электричестве), он имеет более тонкие стены и двухкамерные стеклопакеты. 

Третья стоимость – цена в Чешме, которая составляет около 100-200 тысяч евро, что равняется примерно 6-12 млн рублей, а если в дорогом районе, то ближе к 12 млн рублей (вид на море и т.п.). При этом, данная стоимость окончательная и действительная на 2017-ый год для такого же формата и размера дома, в 120 кв. метров.

​Вид сбоку

GLS Mamurbaba Villaları 6 No'lu Villa, NAZZ Design Studio NAZZ Design Studio Дома в стиле модерн
NAZZ Design Studio

NAZZ Design Studio
NAZZ Design Studio
NAZZ Design Studio

Как вы можете видеть, на участке расположен бассейн, который мы не учитывали в стоимости выше (ни в одной, кроме третьей реальной стоимости в Чешме). Мы считаем, что этот дом является практически мечтой для каждого, кто любит Турцию

​Кухня с блоком дверей-слайдеров

GLS Mamurbaba Villaları 6 No'lu Villa, NAZZ Design Studio NAZZ Design Studio Кухня в стиле модерн
NAZZ Design Studio

NAZZ Design Studio
NAZZ Design Studio
NAZZ Design Studio

Современный формат кухни имеет высоту потолков около 3-х метров, подсветку на потолке, двери-слайдеры с выходом в сад, отделку керамической плиткой для пола и композитную столешницу с каменной крошкой. Как видите, здесь оставлено место для бытовой техники.

​Гостиная

GLS Mamurbaba Villaları 6 No'lu Villa, NAZZ Design Studio NAZZ Design Studio Гостиная в стиле модерн
NAZZ Design Studio

NAZZ Design Studio
NAZZ Design Studio
NAZZ Design Studio

Большой салон (около 40 кв. метров) является отдельной комнатой, не совмещенной с кухней. Здесь же будет располагаться и парадная столовая. Меблируя ее на современный турецкий манер, мы легко можем представить здесь два дивана-честерфильд шоколадного или фиолетового цвета, черную глянцевую мебель для TV, большой ковер с высоким мягким ворсом в гламурной сиреневой раскраске.

​Прихожая

GLS Mamurbaba Villaları 6 No'lu Villa, NAZZ Design Studio NAZZ Design Studio Гостиная в стиле модерн
NAZZ Design Studio

NAZZ Design Studio
NAZZ Design Studio
NAZZ Design Studio

В дизайне прихожей использовалась керамическая плитка под мрамор, белая входная дверь, большой шкаф с зеркальными дверцами.

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​Ванная комната

GLS Mamurbaba Villaları 6 No'lu Villa, NAZZ Design Studio NAZZ Design Studio Ванная комната в стиле модерн
NAZZ Design Studio

NAZZ Design Studio
NAZZ Design Studio
NAZZ Design Studio

Стильная ванная комната с отделкой стен под натуральный камень и золотыми вставками-бордюрами порадовала нас почти незаметным водоотводом для душа.

​Вид сбоку

GLS Mamurbaba Villaları 6 No'lu Villa, NAZZ Design Studio NAZZ Design Studio Дома в стиле модерн
NAZZ Design Studio

NAZZ Design Studio
NAZZ Design Studio
NAZZ Design Studio

Как вы можете видеть, в этом пригороде есть и хвойники, и оливковые деревья, и даже пальмы, что для жителя средней полосы выглядит почти раем!

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