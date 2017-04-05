Идеальный домик – 120 метров на семью!

Сразу стоит уточнить, что мы рассчитываем ниже сразу три стоимости дома. Первая, которая равняется примерно 4 млн рублей, включает люксовую отделку, работу профессиональных строителей, ландшафтный дизайн, забор и ворота, систему отопления и утеплением стен по русскому, а вовсе не по-турецкому формату. То есть мы учитываем более широкие стены, газовый котел и «теплый пол», двухкамерное, а не однокамерное остекление.

Вторая цена – около 3 млн рублей, с той же отделкой, но с более легким комплектом, ее можно воплотить в районе Большого Сочи по оригинальному проекту. К такого варианта нет серьезного отопления (только «теплый пол» на электричестве), он имеет более тонкие стены и двухкамерные стеклопакеты.

Третья стоимость – цена в Чешме, которая составляет около 100-200 тысяч евро, что равняется примерно 6-12 млн рублей, а если в дорогом районе, то ближе к 12 млн рублей (вид на море и т.п.). При этом, данная стоимость окончательная и действительная на 2017-ый год для такого же формата и размера дома, в 120 кв. метров.