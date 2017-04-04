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Модные оттенки и цвета 2017

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
EXPOSIÇÃO CASAVIANA 2012, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE Гостиная в стиле модерн
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В нашей новой фантастически интересной Книге Идей мы собрали для вас 22 модных цветовых оттенка, которые будут невероятно полезны для оформления мега-эффектного интерьера.

​Горчица на шоколаде

PROJE MİMARİ DESTEK, Trabcelona Design Trabcelona Design Гостиная в стиле модерн
Trabcelona Design

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Горчичный цвет, вышедший на подиумы еще в 2012-ом, перестал быть прерогативой деревенских или хиппи-стилей. Теперь он – полноценная часть современного интерьера в теплой, шоколадно-кофейной цветовой гамме. Здесь он отлично использован в гостиной в Стамбуле от студии Trabcelona.

​Элегантный баклажановый

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Баклажановый (Eggplant) – настоящее спасение для серых, каменно-серых, серо-коричневых интерьеров, к которым нужен изысканный и элегантный подход в расстановке цветовых акцентов. Сейчас баклажановый – один из самых трендовых оттенков.

​Нежная мята

ALAÇATI VİLLA, Tasarımca Desıgn Offıce Tasarımca Desıgn Offıce Конференц-центры в стиле модерн Гостиницы
Tasarımca Desıgn Offıce

Tasarımca Desıgn Offıce
Tasarımca Desıgn Offıce
Tasarımca Desıgn Offıce

Мятный (Mint) – это уникальный цвет, один из сорбетов и пастельных, который идеально подойдет для оформления современного интерьера в городской квартире. Он очень популярен в США, Австралии и Турции и чаще всего используется на кухне и в детской.

​Зеленый-зеленый

Pasquale Design | Transitional Color | Tampa, FL, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Рабочий кабинет в стиле модерн Бетон Черный
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

Цвет свежескошенной травы (или Greenery) – это особенный, насыщенный и очень контрастный оттенок зеленого, который отлично подходит в современные бледные интерьеры. Он часто используется в дизайне мягкой мебели из бархата.

​Магический аметист

Pasquale Design | Transitional Color | Tampa, FL, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Столовая комната в стиле модерн Бетон Бежевый
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

Аметист (Amethyst) – это вовсе не бледный и почти невыразительный сиреневый цвет, а глубокий, магический, насыщенный, иногда с переливами и блестками, многогранный и немного мистический.

Царский изумруд

ALAÇATI VİLLA, Tasarımca Desıgn Offıce Tasarımca Desıgn Offıce Конференц-центры в стиле модерн Гостиницы
Tasarımca Desıgn Offıce

Tasarımca Desıgn Offıce
Tasarımca Desıgn Offıce
Tasarımca Desıgn Offıce

Изумрудный (Emerald) – цвет, который удивительным образом делает самую простую квартиру божественно красивой и на вид очень дорогой. Одна подушка, кресло, кухонный фартук или целый диван Честерфильд – изумрудный цвет будет отличным дополнением к интерьеру! Только знайте, как и любая царская особа, он желает быть единственным в своем роде, не стоит комбинировать несколько изумрудных деталей в интерьере.

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​Жемчуг на пастели

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Жемчужная палитра (Pearly) позволяет светлым интерьерам быть более гламурными, богатыми, глубокими и интересными. Он идеален для пастельных фонов и отлично смотрится вместе с серебряным, стальным или золотым декором.

​Стильный серый древесный

Jones Clayton Construction | Walt Disney Golden Oak Builders | Orlando, FL, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Гостиная в стиле модерн Бетон Бежевый
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

Бледно-серый древесный (Pale Gray Wood) – это древесный рисунок в бледно-сером цвете. Именно такие сейчас популярны в современных домах и квартирах, а не рыжеватые оттенки. Так, бледно-серая древесина может иметь слегка кофейный, черноватый, сиреневый или шоколадный оттенок. Очень важно понимать, что для бледно-древесного цвета в современном интерьере есть не только породы древесины, но и стили (техники). Например, обычный ясень отлично выглядит в стиле (технике) Silver Lining, а гладкошерстная пихта – в стиле Mist. Еще еще несколько стильных вариантов – гладкошерстная пихта в стиле Smoke, грецкий орех в стиле Peacock, клен в стиле RiverRock и так далее. Среди разновидностей вы можете найти Campagne Gray, Canewood Gray, Allura Wood, Dark Burnt Oak, Light Burnt Oak, Zebrano Gray, Rustic Java Gray, Stone Wash texture wood.

​Хрустящий песочный

ALAÇATI VİLLA, Tasarımca Desıgn Offıce Tasarımca Desıgn Offıce Конференц-центры в стиле модерн Гостиницы
Tasarımca Desıgn Offıce

Tasarımca Desıgn Offıce
Tasarımca Desıgn Offıce
Tasarımca Desıgn Offıce

Песочный оттенок (Sandy) мы нашли в интерьере на фотографии выше в отделке дивана. Этот будто хрустящий цвет, идеально подходит для современных интерьеров.

​Трюфельная сладость

Pasquale Design | Transitional Color | Tampa, FL, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Кухня в стиле модерн Бетон Бежевый
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

Трюфельный оттенок (Truffle color) на фотографии выше вы можете заметить на молдингах под потолком. Этот элегантный, нежный и очень скромный цвет идеально вписывается в современные интерьеры. Выглядит он как один из кофейных оттенков, но с легкой серой дымкой.

​Нежная фуксия

Pasquale Design | Transitional Color | Tampa, FL, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Спальня в стиле модерн Бетон Бежевый
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

Фуксия имеет несколько разновидностей. Есть фиолетовая фуксия, глубокая и нежная, оригинальная, почти неоновая, розовая фуксия, подходящая для детских спален, и красная фуксия, как на фотографии выше в обивке акцентного кресла. Фуксия как раз всегда используется для создания модного, яркого, красочного акцента в интерьере.

​Горький-горький шоколад

ALAÇATI VİLLA, Tasarımca Desıgn Offıce Tasarımca Desıgn Offıce Конференц-центры в стиле модерн Гостиницы
Tasarımca Desıgn Offıce

Tasarımca Desıgn Offıce
Tasarımca Desıgn Offıce
Tasarımca Desıgn Offıce

Горький шоколад (Bitter chocolate) – очень популярный оттенок для древесины и имитации дерева, который позволяет исключить всю рыжую цветовую гамму из интерьеров, делая их более нейтральными и актуальными. Отлично подойдет для окон и дверей, пола и стен, мягкой и корпусной мебели, а также текстиля! Он практически универсален!

​Мраморные рисунки

Khalkedon House, Escapefromsofa Escapefromsofa Гостиные в эклектичном стиле Медь / Бронза / Латунь Эффект древесины
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Мраморный цвет – это рисунок с имитацией мрамора или оригинальная текстура камня. Мраморный цвет может быть светлым, серо-белым, белым в крапинку, черным с белыми прожилками, рыжеватым, коричневым, сиренево-серым. Существует более 100 разновидностей мрамора, которые отлично смотрятся в интерьере. Для модного и люксового интерьера в современном стиле мы советуем следующие типы (или схожие с ними): Rosso Portugalo, Bianco Lasa Vena Oro, Arabescata Corchia и фантастический Rainforest Green Marble.

​Серый минерал

Villa Our Time, DomusGaia DomusGaia Кухня в стиле модерн
DomusGaia

DomusGaia
DomusGaia
DomusGaia

Каменно-серый (Mineral Gray) – это изысканный, модный, современный серый оттенок, который часто используется в интерьерах и краске для автомобилей. Вы можете использовать оттенок Mineral Deposit от Sherwin Williams.

​Семейный салатовый

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS Кухня в стиле модерн
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

Салатовый (Light green) – это цвет, который чаще всего используется для акцентного декора в интерьерах в стиле модерн. Его можно увидеть в немецких и польских коттеджах, в посуде и мелкой мебели, текстиле.

​Романтичный розовато-лиловый

EXPOSIÇÃO CASAVIANA 2012, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE Гостиная в стиле модерн
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

Розовато-лиловый (Mauve) – это достаточно нежный оттенок, гораздо более светлый, чем пурпурный, и слегка бледный. Данный оттенок отлично подходит для цветовых акцентов в сером, бледно-сером интерьере.

​Пепел в воздухе

Sentosa Beach House, Design Intervention Design Intervention Спальня в скандинавском стиле Серый
Design Intervention

Sentosa Beach House

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

Пепельно-серый (Ash-gray) – гораздо более светлый, чем каменно-серый оттенок. Он отлично подходит к белым интерьерам, может создать атмосферу уюта на основе очень светлой палитры, что иногда бывает сложно.

​Чистый фиолетовый

TrioParkKonut Çorlu - Örnek Daire, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık Столовая комната в стиле модерн
MAG Tasarım Mimarlık

MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

Фиолетовый (Violet) – цвет, который часто путают с пурпурным или сиреневым или другими ближайшими. На фотографии выше в декоре использован настоящий фиолетовый цвет, который сейчас очень в фаворе у дизайнеров. Дело в том, что русский фиолетовый обычно темнее, а настоящий фиолетовый – это наш фиалковый цвет. Данный цвет отлично подходит для акцентов в серо-коричневом, бело-сером, бело-кофейном интерьерах.

​Мистический чирок

Lavander Luxe, Design Intervention Design Intervention Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Design Intervention

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

Чирок (Teal) – это просто уникальный цвет, который лучше всего смотрится в богатых интерьерах со множеством изысканной мебели и предметов декора. Он лучше подойдет под неоклассику, ар-деко или эклектику, чем под модерн.

​Летний бирюзовый

ALAÇATI VİLLA, Tasarımca Desıgn Offıce Tasarımca Desıgn Offıce Конференц-центры в стиле модерн Гостиницы
Tasarımca Desıgn Offıce

Tasarımca Desıgn Offıce
Tasarımca Desıgn Offıce
Tasarımca Desıgn Offıce

Яркий бирюзовый (Turquoise) – оттенок в золотой середине между голубым и зеленым (blue-to-green или greenish-blue color). Обычно используется в современных и интерьерах в стиле коастал, чаще всего с прибрежной, морской, средиземноморской тематикой.

​Гламурный розовый кварц

A Sassy Sensation, Design Intervention Design Intervention Гостиная в стиле модерн
Design Intervention

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

Розовый кварц (Rose Quartz) – не просто бледно-розовый пастельный оттенок, но чуть более насыщенный цвет, с вкраплениями блесток, с переливами и неоднородной структурой.

​Ультрамарин

A Sassy Sensation, Design Intervention Design Intervention Гостиная в стиле модерн
Design Intervention

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

Ультрамарин (Ultra-Marin) – это особенный синий цвет, возведенный будто в более высокий ранг, это «синий на новом уровне». Он более насыщенный, глубокий, фантастически контрастный и очень модный в этом сезоне.

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