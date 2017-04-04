Модные оттенки и цвета 2017

Бледно-серый древесный (Pale Gray Wood) – это древесный рисунок в бледно-сером цвете. Именно такие сейчас популярны в современных домах и квартирах, а не рыжеватые оттенки. Так, бледно-серая древесина может иметь слегка кофейный, черноватый, сиреневый или шоколадный оттенок. Очень важно понимать, что для бледно-древесного цвета в современном интерьере есть не только породы древесины, но и стили (техники). Например, обычный ясень отлично выглядит в стиле (технике) Silver Lining, а гладкошерстная пихта – в стиле Mist. Еще еще несколько стильных вариантов – гладкошерстная пихта в стиле Smoke, грецкий орех в стиле Peacock, клен в стиле RiverRock и так далее. Среди разновидностей вы можете найти Campagne Gray, Canewood Gray, Allura Wood, Dark Burnt Oak, Light Burnt Oak, Zebrano Gray, Rustic Java Gray, Stone Wash texture wood.