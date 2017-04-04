Модные оттенки и цвета 2017

В нашей новой фантастически интересной Книге Идей мы собрали для вас 22 модных цветовых оттенка, которые будут невероятно полезны для оформления мега-эффектного интерьера.
Горчичный цвет, вышедший на подиумы еще в 2012-ом, перестал быть прерогативой деревенских или хиппи-стилей. Теперь он – полноценная часть современного интерьера в теплой, шоколадно-кофейной цветовой гамме. Здесь он отлично использован в гостиной в Стамбуле от студии Trabcelona.
Баклажановый (Eggplant) – настоящее спасение для серых, каменно-серых, серо-коричневых интерьеров, к которым нужен изысканный и элегантный подход в расстановке цветовых акцентов. Сейчас баклажановый – один из самых трендовых оттенков.
Мятный (Mint) – это уникальный цвет, один из сорбетов и пастельных, который идеально подойдет для оформления современного интерьера в городской квартире. Он очень популярен в США, Австралии и Турции и чаще всего используется на кухне и в детской.
Цвет свежескошенной травы (или Greenery) – это особенный, насыщенный и очень контрастный оттенок зеленого, который отлично подходит в современные бледные интерьеры. Он часто используется в дизайне мягкой мебели из бархата.
Аметист (Amethyst) – это вовсе не бледный и почти невыразительный сиреневый цвет, а глубокий, магический, насыщенный, иногда с переливами и блестками, многогранный и немного мистический.
Изумрудный (Emerald) – цвет, который удивительным образом делает самую простую квартиру божественно красивой и на вид очень дорогой. Одна подушка, кресло, кухонный фартук или целый диван Честерфильд – изумрудный цвет будет отличным дополнением к интерьеру! Только знайте, как и любая царская особа, он желает быть единственным в своем роде, не стоит комбинировать несколько изумрудных деталей в интерьере.
Жемчужная палитра (Pearly) позволяет светлым интерьерам быть более гламурными, богатыми, глубокими и интересными. Он идеален для пастельных фонов и отлично смотрится вместе с серебряным, стальным или золотым декором.
Бледно-серый древесный (Pale Gray Wood) – это древесный рисунок в бледно-сером цвете. Именно такие сейчас популярны в современных домах и квартирах, а не рыжеватые оттенки. Так, бледно-серая древесина может иметь слегка кофейный, черноватый, сиреневый или шоколадный оттенок. Очень важно понимать, что для бледно-древесного цвета в современном интерьере есть не только породы древесины, но и стили (техники). Например, обычный ясень отлично выглядит в стиле (технике) Silver Lining, а гладкошерстная пихта – в стиле Mist. Еще еще несколько стильных вариантов – гладкошерстная пихта в стиле Smoke, грецкий орех в стиле Peacock, клен в стиле RiverRock и так далее. Среди разновидностей вы можете найти Campagne Gray, Canewood Gray, Allura Wood, Dark Burnt Oak, Light Burnt Oak, Zebrano Gray, Rustic Java Gray, Stone Wash texture wood.
Песочный оттенок (Sandy) мы нашли в интерьере на фотографии выше в отделке дивана. Этот будто хрустящий цвет, идеально подходит для современных интерьеров.
Трюфельный оттенок (Truffle color) на фотографии выше вы можете заметить на молдингах под потолком. Этот элегантный, нежный и очень скромный цвет идеально вписывается в современные интерьеры. Выглядит он как один из кофейных оттенков, но с легкой серой дымкой.
Фуксия имеет несколько разновидностей. Есть фиолетовая фуксия, глубокая и нежная, оригинальная, почти неоновая, розовая фуксия, подходящая для детских спален, и красная фуксия, как на фотографии выше в обивке акцентного кресла. Фуксия как раз всегда используется для создания модного, яркого, красочного акцента в интерьере.
Горький шоколад (Bitter chocolate) – очень популярный оттенок для древесины и имитации дерева, который позволяет исключить всю рыжую цветовую гамму из интерьеров, делая их более нейтральными и актуальными. Отлично подойдет для окон и дверей, пола и стен, мягкой и корпусной мебели, а также текстиля! Он практически универсален!
Мраморный цвет – это рисунок с имитацией мрамора или оригинальная текстура камня. Мраморный цвет может быть светлым, серо-белым, белым в крапинку, черным с белыми прожилками, рыжеватым, коричневым, сиренево-серым. Существует более 100 разновидностей мрамора, которые отлично смотрятся в интерьере. Для модного и люксового интерьера в современном стиле мы советуем следующие типы (или схожие с ними): Rosso Portugalo, Bianco Lasa Vena Oro, Arabescata Corchia и фантастический Rainforest Green Marble.
Каменно-серый (Mineral Gray) – это изысканный, модный, современный серый оттенок, который часто используется в интерьерах и краске для автомобилей. Вы можете использовать оттенок Mineral Deposit от Sherwin Williams.
Салатовый (Light green) – это цвет, который чаще всего используется для акцентного декора в интерьерах в стиле модерн. Его можно увидеть в немецких и польских коттеджах, в посуде и мелкой мебели, текстиле.
Розовато-лиловый (Mauve) – это достаточно нежный оттенок, гораздо более светлый, чем пурпурный, и слегка бледный. Данный оттенок отлично подходит для цветовых акцентов в сером, бледно-сером интерьере.
Пепельно-серый (Ash-gray) – гораздо более светлый, чем каменно-серый оттенок. Он отлично подходит к белым интерьерам, может создать атмосферу уюта на основе очень светлой палитры, что иногда бывает сложно.
Фиолетовый (Violet) – цвет, который часто путают с пурпурным или сиреневым или другими ближайшими. На фотографии выше в декоре использован настоящий фиолетовый цвет, который сейчас очень в фаворе у дизайнеров. Дело в том, что русский фиолетовый обычно темнее, а настоящий фиолетовый – это наш фиалковый цвет. Данный цвет отлично подходит для акцентов в серо-коричневом, бело-сером, бело-кофейном интерьерах.
Чирок (Teal) – это просто уникальный цвет, который лучше всего смотрится в богатых интерьерах со множеством изысканной мебели и предметов декора. Он лучше подойдет под неоклассику, ар-деко или эклектику, чем под модерн.
Яркий бирюзовый (Turquoise) – оттенок в золотой середине между голубым и зеленым (blue-to-green или greenish-blue color). Обычно используется в современных и интерьерах в стиле коастал, чаще всего с прибрежной, морской, средиземноморской тематикой.
Розовый кварц (Rose Quartz) – не просто бледно-розовый пастельный оттенок, но чуть более насыщенный цвет, с вкраплениями блесток, с переливами и неоднородной структурой.
Ультрамарин (Ultra-Marin) – это особенный синий цвет, возведенный будто в более высокий ранг, это «синий на новом уровне». Он более насыщенный, глубокий, фантастически контрастный и очень модный в этом сезоне.
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