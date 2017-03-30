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TOP-15 немецких домов для холодного климата

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Villa S., Lioba Schneider Architekturfotografie Lioba Schneider Architekturfotografie Дома в стиле модерн
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Современные дома, даже с самыми амбициозными планами на панорамное остекление, очень теплые, энергоэффективные и непродуваемые. Как они такими стали? Современные технологии строительства, остекления, кровли и утепления позволяют радоваться шикарным видам без ущерба микроклимату и температуре в доме.

Среди самых интересных вариантов для холодного климата – шведские, датские и, конечно же, немецкие проекты, широко представленные на homify благодаря наличию национального журнала homify.de. В этой Книге Идей мы собрали 15 из них, которые легко могут быть адаптированы под климат Сибири или Ленинградской области именно в таком формате, как на фото ниже.

​Немецкий шик

homify Дома на одну семью
homify

homify
homify
homify

А данный стиль можно назвать немецким продолжением модерна в сторону минимализма, где простые линии становятся более тонкими, а панорамное остекление – более обширным! Дом построен по проекту студии DIE HAUSMANUFAKTUR GMBH.

​Восточная мелодия

wohnhaus b, sebastian kolm architekturfotografie sebastian kolm architekturfotografie Дома в стиле модерн Дерево Коричневый
sebastian kolm architekturfotografie

sebastian kolm architekturfotografie
sebastian kolm architekturfotografie
sebastian kolm architekturfotografie

Немного копируя азиатские стили, с внутренними двориком и особой минималистичностью, этот дом имеет две большие террасы на втором уровне и панорамные двери-слайдеры – на первом. Кстати, сами террасы и двери-слайдеры пришли к нам именно из азиатской культуры.

​Новая веха фахверка

HUF Haus MODUM 7:10, HUF HAUS GmbH u. Co. KG HUF HAUS GmbH u. Co. KG Дома в стиле модерн
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

Как известно, фахверк – средневековый стиль, исторически немецкий, и он уже давно не так популярен, как в 16-ом веке! Однако, в 21-ом он переживает свое второе рождение!

​Баварский модерн

LUXHAUS Musterhaus Köln, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Дома в стиле модерн
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

Еще один отличный проект немецкого коттеджа имеет стандартный набор характеристик ультра-современного дома: двери-слайдеры на террасу, двусветную гостиную, мощеный палисадник с многоуровневыми площадками и отделку части внешних стен полиуретановыми панелями.

​Домик в лесу

Haus Jacobs, Innenarchitektur Berlin Innenarchitektur Berlin Дома в стиле модерн
Innenarchitektur Berlin

Innenarchitektur Berlin
Innenarchitektur Berlin
Innenarchitektur Berlin

А так выглядит новый современный дом для реализации на природе – в лесу, возле озера или реки. В отделке фасадов, интерьеров и террасы используется натуральное дерево.

​Секретное оружие

VILLA HOLLYWOOD, LEE+MIR LEE+MIR Дома в стиле модерн
LEE+MIR

LEE+MIR
LEE+MIR
LEE+MIR

Монолитная структура здания – это секретное оружие для создания фантастического облика дома со сплошным панорамным остеклением!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Ненавязчивый люкс

Villa S., Lioba Schneider Architekturfotografie Lioba Schneider Architekturfotografie Дома в стиле модерн
Lioba Schneider Architekturfotografie

Lioba Schneider Architekturfotografie
Lioba Schneider Architekturfotografie
Lioba Schneider Architekturfotografie

Этот интересный проект дома особенно лаконично подчеркнут дизайном сада в азиатском стиле. Присмотревшись, можно заметить в окнах мебель исключительно черного и белого цветов!

​Формат на одну семью

Der Traum vom Ökobauhaus, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik Дома в стиле модерн
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

Более компактный домик на очень маленьком участке (6 соток) имеет гараж, сплошной забор с зелеными хвойными посадками для приватности и окна в пол на обоих этажах! На втором они дополнены стеклянным тонированным экраном.

​Узкофасадная сказка

Holzhaus in Erlenstegen, Jenohr + Mezger Jenohr + Mezger Дома в стиле модерн
Jenohr + Mezger

Jenohr + Mezger
Jenohr + Mezger
Jenohr + Mezger

Для узких вытянутых участков есть специальные проекты – узкофасадные и очень современные, атмосфера внутри комнат которых совершенно очаровательна!

​В благополучном пригороде

S.line wohnen bei Stuttgart, böser architektur böser architektur Дома в стиле модерн
böser architektur

böser architektur
böser architektur
böser architektur

Так выглядит дом в элитном пригороде Берлина или Франкфурта, с панорамным (в том числе и угловым) остеклением, отсутствием забора и комбинированной отделкой фасадов.

​Трехуровневый особняк

Wohnhaus C, Architekturbüro Arndt Architekturbüro Arndt Дома в стиле модерн
Architekturbüro Arndt

Architekturbüro Arndt
Architekturbüro Arndt
Architekturbüro Arndt

Для тех, кто любит дома побольше, мы добавили в нашу подборку особенный трехуровневый дом, расположенный на рельефном участке.

​Микс фахверка и шале

HUF Haus ART, HUF HAUS GmbH u. Co. KG HUF HAUS GmbH u. Co. KG Дома в стиле модерн
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

Что получится, если скрестить атмосферность и традиционность фахверка с люксом современного шале? Вот такой удивительный дом! В этом варианте, как нам кажется, больше фахверка…

​… а вот здесь больше шале!

HUF Haus ART, HUF HAUS GmbH u. Co. KG HUF HAUS GmbH u. Co. KG Дома в стиле модерн
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

Еще один дом, построенный по современной технологии фахверк, выглядит внутри невероятно обворожительно.

​Маленький и узкофасадный

Neubau Einfamilienhaus, Hamburg-Ohlstedt, Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner Дома в стиле модерн
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner

Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner
Architekturbüro Prell und Partner mbB Architekten und Stadtplaner

Еще один эффектный узкофасадный дом, который определенно можно назвать домом мечты для молодой семьи, закрывает нашу подборку немецких современных домов.

​Тем временем в Швейцарии…

EFH Huggenberg, Giesser Architektur + Planung Giesser Architektur + Planung Дома в стиле кантри
Giesser Architektur + Planung

Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung

Этот прекрасный проект реализован в Швейцарии и поддерживает все лучшие нововведения немецких архитекторов.

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