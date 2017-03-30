TOP-15 немецких домов для холодного климата

Современные дома, даже с самыми амбициозными планами на панорамное остекление, очень теплые, энергоэффективные и непродуваемые. Как они такими стали? Современные технологии строительства, остекления, кровли и утепления позволяют радоваться шикарным видам без ущерба микроклимату и температуре в доме.
Среди самых интересных вариантов для холодного климата – шведские, датские и, конечно же, немецкие проекты, широко представленные на homify благодаря наличию национального журнала homify.de. В этой Книге Идей мы собрали 15 из них, которые легко могут быть адаптированы под климат Сибири или Ленинградской области именно в таком формате, как на фото ниже.
А данный стиль можно назвать немецким продолжением модерна в сторону минимализма, где простые линии становятся более тонкими, а панорамное остекление – более обширным! Дом построен по проекту студии DIE HAUSMANUFAKTUR GMBH.
Немного копируя азиатские стили, с внутренними двориком и особой минималистичностью, этот дом имеет две большие террасы на втором уровне и панорамные двери-слайдеры – на первом. Кстати, сами террасы и двери-слайдеры пришли к нам именно из азиатской культуры.
Как известно, фахверк – средневековый стиль, исторически немецкий, и он уже давно не так популярен, как в 16-ом веке! Однако, в 21-ом он переживает свое второе рождение!
Еще один отличный проект немецкого коттеджа имеет стандартный набор характеристик ультра-современного дома: двери-слайдеры на террасу, двусветную гостиную, мощеный палисадник с многоуровневыми площадками и отделку части внешних стен полиуретановыми панелями.
А так выглядит новый современный дом для реализации на природе – в лесу, возле озера или реки. В отделке фасадов, интерьеров и террасы используется натуральное дерево.
Монолитная структура здания – это секретное оружие для создания фантастического облика дома со сплошным панорамным остеклением!
Этот интересный проект дома особенно лаконично подчеркнут дизайном сада в азиатском стиле. Присмотревшись, можно заметить в окнах мебель исключительно черного и белого цветов!
Более компактный домик на очень маленьком участке (6 соток) имеет гараж, сплошной забор с зелеными хвойными посадками для приватности и окна в пол на обоих этажах! На втором они дополнены стеклянным тонированным экраном.
Для узких вытянутых участков есть специальные проекты – узкофасадные и очень современные, атмосфера внутри комнат которых совершенно очаровательна!
Так выглядит дом в элитном пригороде Берлина или Франкфурта, с панорамным (в том числе и угловым) остеклением, отсутствием забора и комбинированной отделкой фасадов.
Для тех, кто любит дома побольше, мы добавили в нашу подборку особенный трехуровневый дом, расположенный на рельефном участке.
Что получится, если скрестить атмосферность и традиционность фахверка с люксом современного шале? Вот такой удивительный дом! В этом варианте, как нам кажется, больше фахверка…
Еще один дом, построенный по современной технологии фахверк, выглядит внутри невероятно обворожительно.
Еще один эффектный узкофасадный дом, который определенно можно назвать домом мечты для молодой семьи, закрывает нашу подборку немецких современных домов.
Этот прекрасный проект реализован в Швейцарии и поддерживает все лучшие нововведения немецких архитекторов.
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