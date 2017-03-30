TOP-15 немецких домов для холодного климата

Современные дома, даже с самыми амбициозными планами на панорамное остекление, очень теплые, энергоэффективные и непродуваемые. Как они такими стали? Современные технологии строительства, остекления, кровли и утепления позволяют радоваться шикарным видам без ущерба микроклимату и температуре в доме.

Среди самых интересных вариантов для холодного климата – шведские, датские и, конечно же, немецкие проекты, широко представленные на homify благодаря наличию национального журнала homify.de. В этой Книге Идей мы собрали 15 из них, которые легко могут быть адаптированы под климат Сибири или Ленинградской области именно в таком формате, как на фото ниже.